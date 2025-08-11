Flipar
Pescador se assusta com peixe e viraliza: ‘parece alienígena’
A imagem do peixe estranho foi compartilhada e viralizou nas redes sociais. Com o corpo inchado e uma pele gelatinosa, o animal chamou a atenção de muitas pessoas, que brincaram dizendo que se tratava de um "peixe alienígena". Foto: reprodução/Roman Fedortsov
Especialistas confirmaram que a imagem é real e mostra um animal raro das profundezas do Oceano Pacífico, mais especificamente a cerca de 1.700 metros abaixo da superfície. Foto: reprodução/Roman Fedortsov
O pescador Roman Fedortsov compartilhou um vídeo do peixe, que tem um corpo parecido com um cérebro, olhos pequenos e boca aberta. Foto: reprodução/Roman Fedortsov
Algumas pessoas nas redes lembraram de filmes como "Marte Ataca" (1996 - foto) e "Megamente" (2010). Foto: reprodução
Segundo a bióloga marinha Jamile Malcher, a pele gelatinosa e sem escamas ajuda o peixe a suportar a alta pressão das águas profundas. Foto: domínio público/noaa
No vídeo, ele aparece inchado porque ativou um mecanismo de defesa ao ser trazido para a superfície, onde a pressão é muito menor. Foto: reprodução/Roman Fedortsov
O peixe-lapa-liso (Aptocyclus ventricosus), como é conhecido, pode chegar a 40 centímetros de comprimento e pesar até 2 quilos. Foto: inaturalist/Erin McKittrick
Os peixes que vivem nas profundezas do oceano, conhecidos como peixes abissais ou de águas profundas, habitam um dos ambientes mais extremos e menos explorados da Terra. Foto: reprodução youtube
Essas regiões, geralmente abaixo dos 200 metros de profundidade, são caracterizadas por condições como pressão extrema, temperaturas frias, escuridão quase total e disponibilidade limitada de alimentos. Veja alguns exemplos de peixes das profundezas! Foto: reprodução
Peixe-dragão (Stomiidae): Esse peixe usa bioluminescência para atrair presas na escuridão. Vive a profundidades de até 2.000 metros. Foto: David Baillot/UC San Diego/Creative Commons
Peixe-diabo-negro (Melanocetus johnsonii): Este peixe é conhecido por sua aparência assustadora, com uma boca enorme cheia de dentes afiados e um corpo escuro e gelatinoso. Vive entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade. Foto: reprodução/youtube
Peixe-fantasma-do-Pacífico (Macropinna microstoma): Tem uma cabeça translúcida e olhos tubulares que podem girar para cima, permitindo enxergar presas acima. Habita profundidades de 600 a 800 metros. Foto: reprodução/youtube
Peixe-vÃbora (Chauliodus sloani): Conhecido por seus dentes extremamente longos e afiados. Vive entre 500 e 2.500 metros de profundidade. Pode engolir presas maiores do que o prÃ³prio corpo. Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
Enguia-gulper (Eurypharynx pelecanoides): Possui uma boca enorme e elástica, que lembra a de um pelicano. Pode engolir presas muito grandes e armazená-las para digestão lenta. Foto: reprodução/youtube
Lula-vampira-do-inferno (Vampyroteuthis infernalis): Embora não seja um peixe, é um molusco que vive em águas profundas. Possui tentáculos cobertos por espinhos e pode emitir uma nuvem de muco bioluminescente para confundir predadores. Foto:
Peixe-bolha (Psychrolutes marcidus): Conhecido por sua aparência gelatinosa e "derretida", adaptada à alta pressão das profundezas. Vive em profundidades de até 1.200 metros no Oceano Pacífico. Foto: reprodução/youtube
A maioria dessas criaturas nunca vê a luz do sol, dependendo de bioluminescência ou detritos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano. Foto: reprodução
Muitos desses peixes ainda são pouco estudados, pois as profundezas oceânicas são difíceis de explorar devido à alta pressão. Foto: divulgação noaa
Algumas espécies podem sobreviver por meses sem se alimentar, aguardando o momento certo para capturar uma presa. Foto: Marko Blaževi?/Unsplash
