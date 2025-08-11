Flipar
Aos 73 anos, Bruna Lombardi não descarta abrir relação com marido de 79
-
Ela disse que ter relação íntima com quem ama e confia traz novas descobertas. "Com o tempo, isso evolui”, disse. Foto: Reprodução Instagram
-
"[Fazer amor] é fundamental, sempre gostei, porque está relacionado à liberdade. Nunca cobicei homens pelo físico ou pela aparência; priorizo a sensibilidade", disse em entrevista à revista ELA, do jornal O Globo. Foto: Acervo Pessoal/ Divulgação
-
Bruna e Carlos Alberto Riccelli, que fez 79 anos em 3 de julho, vivem uma relação monogâmica, mas a atriz não descarta mudanças futuras: "Nunca vivemos outros acordos [além da monogamia], mas também nunca dissemos que não estamos abertos". Foto: Reprodução/@brunalombardi
-
"Agradeço os elogios, mas deixei a vaidade no passado. É muito fácil se perder", completou a atriz. Foto: Reprodução/@brunalombardi
-
-
Bruna Lombardi nasceu no dia 1º de agosto de 1952, no Rio de Janeiro. Ela é filha do fotógrafo e cineasta italiano Ugo Lombardi e da atriz austríaca Yvonne Sandner. Foto: Instagram @brunalombardi
-
Como sua mãe era uma grande inspiração, ela decidiu seguir seus passos na atuação. Sua estreia na televisão ocorreu na telenovela "Sem Lenço, sem Documento" (foto), na Rede Globo, em 1977. Foto: Divulgação Site IMDB
-
No ano seguinte, Bruna foi para a TV Tupi, onde atuou na telenovela "Aritana". Na emissora, conheceu o ator Carlos Alberto Riccelli, com quem se casou. Foto: Divulgação TV Tupi
-
-
O casamento, que já dura 47 anos, gerou um único filho, Kim Riccelli. Aliás, ele também decidiu ser ator, como seus pais, além de diretor. Foto: Flickr Renan Katayama
-
Bruna retornou à Rede Globo, em 1982, para atuar na minissérie "Avenida Paulista". No ano seguinte, interpretou a personagem Patrícia, na novela "Louco Amor", e dividiu o protagonismo com Fábio Júnior e Glória Pires. Foto: Divulgação TV Globo
-
Graças ao papel masculino de Diadorim, na minissérie "Grande Sertão: Veredas" (1985), a atriz atingiu o auge de sua carreira. Foi o seu trabalho mais marcante, pois recebeu o aval de grande parte do público e da crítica. Foto: Divulgação/TV Globo
-
-
Um ano depois, a atriz fez parte dos elencos da minissérie "Memórias de Um Gigolô" e da novela das oito, "Roda de Fogo". Foto: Divulgação site IMDB
-
Em seguida, Bruna optou por dar uma pausa em sua carreira. Depois, se mudou para os Estados Unidos, em 1990, com o intuito de se dedicar mais à família e cuidar do seu filho. Foto: Instagram @brunalombardi
-
Após um ano, aceitou o convite da Rede Manchete para apresentar o programa "Gente de Expressão". Diretamente da cidade de Los Angeles (EUA), ela tinha a missão de entrevistar celebridades, como Mariah Carey, Dustin Hoffman, Jean-Claude Van Damme e Mel Brooks. Foto: Reprodução de vídeo Manchet e Facebook Bruna Lombardi
-
-
Ela voltou ao Brasil para trabalhos pontuais no cinema como "O Cangaceiro Trapalhão" (1983). Na TV Globo, se destacou na novela "O Fim do Mundo" (1996), teve uma participação na novela "Andando nas Nuvens" (1999), e na minissérie "O Quinto dos Infernos" (2002). Foto: Reprodução/Globoplay
-
Além de sua carreira como atriz, Bruna Lombardi é uma autora respeitada. Ela publicou diversos livros de poesia e prosa, sendo reconhecida por seu estilo lírico e introspectivo. Foto: Reprodução Instagram
-
Em junho/24, ela lançou um novo livro, “Manual para corações machucados”, que reúne 88 crônicas sobre amor, desejo, casamento, tecnologia e natureza, entre outros temas. Este foi se 11º livro. Foto: reprodução/Instagram
-
-
Além de tudo, Bruna é muito atuante nas redes sociais, onde sempre encanta com sua beleza e expõe opiniões sobre assuntos diversos. Atualmente, ela tem 3,1 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Reprodução / Instagram
-
Certa vez, a atriz defendeu o uso de roupas mais leves nos ambientes de trabalho durante o verão: “Com esse calor, está na hora de normalizar bermuda e camiseta, gente!!! Todo mundo vai trabalhar mais feliz", escreveu. Foto: reprodução/Instagram
-
O filho Kim admira a mãe e já postou homenagens a ela na web: "A mãe mais linda do mundo". Foto: Instagram @brunalombardi
-
-
A beleza da artista é tão admirada que ela passou a dar palestras que envolvem saúde, autocuidado e espiritualidade, como uma união de fatores que ajudam a manter a pessoa "jovem". Foto: Reprodução/Instagram
-
Bruna já deixou claro que exercícios, hidratação e alimentação são importantes, mas estar bem consigo mesma ajuda demais: "A beleza é algo maior do que só uma pílula, uma fórmula, uma aplicação ou um truque qualquer. Não tem melhor cosmético do que a felicidade". Foto: Reprodução/@brunalombardi