Susto e correria em Niterói com ciclone-bomba; relembre e entenda fenômeno que gerou pânico

  • Foi na Praia de Itacoatiara uma das mais belas praias oceânicas do estado do Rio de Janeiro, bastante frequentada por quem quer se refrescar num ambiente de beleza natural.
  • Nas imagens, que circularam nas redes sociais, banhistas se divertiam sem qualquer preocupação numa área de pedras. Por causa das rochas, a água chegava a formar suaves cascatas..
  • Alguns aproveitavam, inclusive, para jogar bola na areia, uma forma de se exercitar intercalando com momentos para o banho.
  • De repente, um volume gigantesco de água se aproximou chamando atenção de algumas pessoas, mas sem ser percebido imediatamente por outras.
  • A princípio, nenhum banhista se afastou. Mas o volume de água foi aumentando de forma assustadora.
  • O aumento repentino e brusco do volume de água é visível nas imagens. As pessoas se assustam e várias começam a correr.
  • No vídeo ouvem-se gritos de pessoas pedindo que todos saiam dali. O volume de água se torna perigoso.
  • O que mais impressionou foi a rapidez com que o volume de água foi crescendo e se tornando uma ameaça para todos.
  • As pessoas tentaram correr o mais rápido possível para longe, já que a á agua ganhava velocidade e volume, batendo perigosamente nas pedras.
  • Os salva-vidas também passaram a apitar em sinal de que todos deveriam se afastar com urgência da arrebentação.
  • Meteorologistas explicam que esse fenômeno é provocado por um ciclone extratropical, que leva muita chuva e fortes rajadas de vento por onde passa.
  • Os mapas meteorológicos mostraram na ocasião que havia uma tendência a esse tipo de fenômeno no sul e no sudeste do Brasil.
  • A previsão de chuva somada a uma perspectiva de ventos fortes cria a ameaça do ciclone extratropical, que pode resultar no fenômeno que ocorreu em Itacoatiara.
  • O fenômeno se chama ciclone-bomba, evento meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais.
  • Ele recebe esse nome por causa da queda de pressão atmosférica que ocorre no seu interior, provocando um efeito que parece uma bomba tamanha a rapidez com que ocorre.
