Flipar
Estudo desvenda causa de doença que matou mais de 5 bilhões de estrelas-do-mar
-
A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies. Foto: U Hd/Pixabay
-
A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos. Foto: Flickr - Ed Bierman
-
Após anos de investigação e hipóteses descartadas — como a de um vírus —, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida. Foto: Samuel Bordo/Unsplash
-
Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos. Foto: Matthew Gollop/Pixabay
-
-
Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais. Foto: Clara Cordero/Unsplash
-
“Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos”, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Foto: pixmike/Unsplash
-
Agora, os cientistas planejam estratégias para salvar as populações remanescentes, como reprodução em cativeiro e reintrodução. Foto: Domínio Público - NOAA
-
-
A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas foram drasticamente reduzidas, afetando todo o ecossistema. Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
-
Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio. Foto: Flickr - Szakács Ferenc
-
As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar. Foto: Simon Infanger/Unsplash
-
-
Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais. Foto: viswaprem anbarasapandian/Unsplash
-
Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo. Foto: Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme
-
Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores. Foto: David Clode/Unsplash
-
-
Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo. Foto: Sophia Hi/Pixabay
-
Algumas espécies até conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que parte do disco central esteja intacto. Foto: Amir Hossein Kargaran/Unsplash
-
A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, se alimentam de moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição. Foto: Wikimedia Commons/Nami Del Mar
-
-
Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades. Foto: David Clode/Unsplash
-
Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes. Foto: Ursula Krapf/Unsplash