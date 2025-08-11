Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Prisões viraram hotéis luxuosos e fazem sucesso entre turistas

FL
Flipar
  • Isso porque, em vários lugares do mundo, antigos presídios foram reformados e agora funcionam como hotéis e hostels, atraindo turistas curiosos.
    Isso porque, em vários lugares do mundo, antigos presídios foram reformados e agora funcionam como hotéis e hostels, atraindo turistas curiosos. Foto: Wikimedia Commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones
  • As experiências são variadas e vão desde acomodações simples, com camas de albergue e banheiros coletivos, até suítes premium com direito a spa e vista panorâmica.
    As experiências são variadas e vão desde acomodações simples, com camas de albergue e banheiros coletivos, até suítes premium com direito a spa e vista panorâmica. Foto: Divulgação
  • Alguns desses prédios mantêm as celas originais, corredores apertados e até mesmo atividades temáticas, como jogos de "escape" em grupo.
    Alguns desses prédios mantêm as celas originais, corredores apertados e até mesmo atividades temáticas, como jogos de "escape" em grupo. Foto: Divulgação
  • O catálogo do Uniq Hotels, plataforma especializada em estadias "fora do comum", listou quatro desses hotéis peculiares; veja!
    O catálogo do Uniq Hotels, plataforma especializada em estadias "fora do comum", listou quatro desses hotéis peculiares; veja! Foto: Montagem/Divulgação
  • Hotel Kakola, Finlândia: Esse hotel ocupa o espaço da antiga e temida prisão Kakolanmäki, desativada em 2007. Transformado em um hotel de luxo, o local oferece spa, suítes estilosas e foco em bem-estar.
    Hotel Kakola, Finlândia: Esse hotel ocupa o espaço da antiga e temida prisão Kakolanmäki, desativada em 2007. Transformado em um hotel de luxo, o local oferece spa, suítes estilosas e foco em bem-estar. Foto: Divulgação
  • O spa foi instalado no antigo centro de confinamento e conta com quatro piscinas, cinco saunas e áreas de massagem.
    O spa foi instalado no antigo centro de confinamento e conta com quatro piscinas, cinco saunas e áreas de massagem. Foto: Reprodução
  • Para quem deseja uma experiência mais autêntica, há quartos com beliche que remetem às celas originais. Segundo o site do hotel, uma diária para duas pessoas em agosto custa € 219 (aproximadamente R$ 1.400).
    Para quem deseja uma experiência mais autêntica, há quartos com beliche que remetem às celas originais. Segundo o site do hotel, uma diária para duas pessoas em agosto custa € 219 (aproximadamente R$ 1.400). Foto: Montagem/Reprodução
  • The Liberty Hotel, EUA: Localizado em Boston, o hotel ocupa o prédio da antiga prisão Charles Street Jail, construída em 1851.
    The Liberty Hotel, EUA: Localizado em Boston, o hotel ocupa o prédio da antiga prisão Charles Street Jail, construída em 1851. Foto: Reprodução/TripAdvisor
  • Hoje o espaço integra a rede Marriott e funciona como um hotel de luxo. O local mantém elementos da arquitetura original, como muros de tijolos e celas, que agora compõem espaços como o restaurante "Clink".
    Hoje o espaço integra a rede Marriott e funciona como um hotel de luxo. O local mantém elementos da arquitetura original, como muros de tijolos e celas, que agora compõem espaços como o restaurante "Clink". Foto: Divulgação
  • Ao todo, são quatro restaurantes, bar e acomodações sofisticadas. Para uma experiência exclusiva, suítes no último andar (com vista panorâmica e cama king size) custam US$ 813 (cerca de R$ 4.467).
    Ao todo, são quatro restaurantes, bar e acomodações sofisticadas. Para uma experiência exclusiva, suítes no último andar (com vista panorâmica e cama king size) custam US$ 813 (cerca de R$ 4.467). Foto: Montagem/Divulgação
  • SleepIn FÆNGSLET, Dinamarca: Localizado em Horsens, na Dinamarca, o SleepIn funciona na antiga Penitenciária Estadual, desativada em 2006 e transformada em centro cultural e hotel em 2012.
    SleepIn FÆNGSLET, Dinamarca: Localizado em Horsens, na Dinamarca, o SleepIn funciona na antiga Penitenciária Estadual, desativada em 2006 e transformada em centro cultural e hotel em 2012. Foto: Divulgação
  • Mantendo o clima de prisão, o hotel oferece quartos simples com camas limpas, Wi-Fi e banheiros nos corredores, como na época dos detentos.
    Mantendo o clima de prisão, o hotel oferece quartos simples com camas limpas, Wi-Fi e banheiros nos corredores, como na época dos detentos. Foto: Divulgação
  • São 22 quartos com 55 camas ao todo, incluindo até uma suíte nupcial com decoração temática dentro das celas.
    São 22 quartos com 55 camas ao todo, incluindo até uma suíte nupcial com decoração temática dentro das celas. Foto: Divulgação
  • A diária da suíte parte de DKK 675 (algo em torno de R$ 590), enquanto o quarto duplo tradicional custa DKK 575 (aproximadamente R$ 503).
    A diária da suíte parte de DKK 675 (algo em torno de R$ 590), enquanto o quarto duplo tradicional custa DKK 575 (aproximadamente R$ 503). Foto: Divulgação
  • Långholmen’s Hotel & Hostel, Suécia: Localizado em uma ilha próxima ao centro de Estocolmo, ocupa a antiga Prisão da Coroa, que funcionou por mais de 250 anos e já abrigou uma penitenciária feminina.
    Långholmen’s Hotel & Hostel, Suécia: Localizado em uma ilha próxima ao centro de Estocolmo, ocupa a antiga Prisão da Coroa, que funcionou por mais de 250 anos e já abrigou uma penitenciária feminina. Foto: Divulgação
  • Hoje, o local oferece uma experiência de hospedagem diferenciada, com celas e atividades temáticas. Numa delas, os hóspedes usam uniformes listrados e enfrentam desafios físicos ao ar livre, finalizando com um jantar.
    Hoje, o local oferece uma experiência de hospedagem diferenciada, com celas e atividades temáticas. Numa delas, os hóspedes usam uniformes listrados e enfrentam desafios físicos ao ar livre, finalizando com um jantar. Foto: Divulgação
  • A hospedagem é dividida entre hotel, com suítes modernas e banheiro privativo, ou hostel, com estrutura mais simples. Uma diária no hotel custa cerca de 1.596 coroas suecas (R$ 918), enquanto o hostel sai por 1.180 coroas suecas (R$ 679).
    A hospedagem é dividida entre hotel, com suítes modernas e banheiro privativo, ou hostel, com estrutura mais simples. Uma diária no hotel custa cerca de 1.596 coroas suecas (R$ 918), enquanto o hostel sai por 1.180 coroas suecas (R$ 679). Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay