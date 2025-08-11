Assine
Assassinada em 1992, Daniella Perez faria hoje 55 anos e mãe posta arquivo pessoal na web

  • Com as fotos de seu convívio com Daniella, está a legenda: "Você nasce em mim todos os dias". Muita gente se emocionou e deixou comentários.
  • Afinal, Glória viveu a doença da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz.
  • Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez.
  • "Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou.
  • Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade.
  • "Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua", disse o ator.
  • Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas.
  • O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet.
  • Na ocasião a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
  • Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos.
  • "Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão."
  • "Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão (...) Não tiro a razão até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu crime tem mil pensamentos que não são comuns", disse.
  • "Para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos, ficava noites e noites no meu pensamento tentando me comunicar com a Daniella. Pedindo perdão, tentando falar algo, como se ela pudesse me escutar."
  • "Não conhecia a Bíblia, principalmente aquela passagem que Jesus diz sobre o Rico e Lázaro, ali ele explica que não há esse contato. Quando conheci essa passagem bíblica, vi que isso é da minha cabeça, e são tantos conflitos.", finalizou.
  • O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito.
  • Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele."
  • Já a atriz Giovanna Antonelli pediu pena de morte para Guilherme de Pádua: "Tinha que estar na cadeira elétrica", disparou a artista.
  • Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
  • Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal.
  • Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na Ã©poca, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal.
  • Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela.
  • Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade.
  • Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos.
  • Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países.
  • Foi assim em "O Clone" (Brasil e Marrocos), "Caminho das Índias" (Brasil e Índia), "América" (Brasil e México/EUA"), "Salve Jorge" (Brasil e Turquia) e "A Força do Querer" (Rio e Pará).
  • A novela mais recente dela na Globo foi "Travessia", que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023.
  • "Travessia" teve 179 capítulos. No elenco, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi (foto), Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton Graça, Dandara Mariana e Marcos Caruso, entre outros.
