Assassinada em 1992, Daniella Perez faria hoje 55 anos e mãe posta arquivo pessoal na web
Com as fotos de seu convívio com Daniella, está a legenda: "Você nasce em mim todos os dias". Muita gente se emocionou e deixou comentários. Foto: Reprodução Instagram
Afinal, Glória viveu a doença da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz. Foto:
Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez. Foto: Reprodução Instagram
"Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou. Foto: Reprodução Instagram
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade. Foto:
"Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua", disse o ator. Foto: Reprodução Instagram
Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas. Foto: Youtube Canal Record TV
O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet. Foto: Youtube Canal OCP News
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças. Foto: Divulgação
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos. Foto: Reprodução de TV
"Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão." Foto: Reprodução de TV
"Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão (...) Não tiro a razão até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu crime tem mil pensamentos que não são comuns", disse. Foto: Reprodução
"Para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos, ficava noites e noites no meu pensamento tentando me comunicar com a Daniella. Pedindo perdão, tentando falar algo, como se ela pudesse me escutar." Foto: Reprodução
"Não conhecia a Bíblia, principalmente aquela passagem que Jesus diz sobre o Rico e Lázaro, ali ele explica que não há esse contato. Quando conheci essa passagem bíblica, vi que isso é da minha cabeça, e são tantos conflitos.", finalizou. Foto: NYC Wanderer wikimedia commons
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito. Foto: Reprodução @marceloserrado1
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele." Foto: Reprodução/Instagram
Já a atriz Giovanna Antonelli pediu pena de morte para Guilherme de Pádua: "Tinha que estar na cadeira elétrica", disparou a artista. Foto: Reprodução @giovannaantonelli
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido. Foto: Reprodução @gloriafperez
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal. Foto: Reprodução Instagram
-
Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na Ã©poca, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal. Foto: ReproduÃ§Ã£o
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela. Foto: YouTube/Jaqueline Guerreiro
Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade. Foto: Reprodução
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos. Foto: Reprodução
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países. Foto: Reprodução Instagram
Foi assim em "O Clone" (Brasil e Marrocos), "Caminho das Índias" (Brasil e Índia), "América" (Brasil e México/EUA"), "Salve Jorge" (Brasil e Turquia) e "A Força do Querer" (Rio e Pará). Foto: divulgação
A novela mais recente dela na Globo foi "Travessia", que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023. Foto: Reprodução Instagram @gloriafperez
"Travessia" teve 179 capítulos. No elenco, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi (foto), Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton Graça, Dandara Mariana e Marcos Caruso, entre outros. Foto: Reprodução / Globoplay