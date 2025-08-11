Flipar
Pra quem não viu: bebê ganhou nome inédito, que a mãe inventou
“Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente", afirmou a mãe. Foto: Imagem de Terri Cnudde por Pixabay
Mas muitas pessoas ainda optam por nomes comuns como mostrou uma pesquisa divulgada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) , revelando os nomes mais registrados no Brasil em 2024. Foto: Picsea/Unsplash
O levantamento foi realizado com base no Portal da Transparência do Registro Civil, que permite consultar dados por nome, região e município. Foto: Alex Pasarelu/Unsplash
Alguns nomes, como Gael, Ravi e Maitê, refletem a crescente diversidade cultural no Brasil, enquanto outros, como Miguel, Helena e Arthur, têm raízes históricas profundas na tradição ocidental. Confira o ranking! Foto: Freepik/v.ivash
10º) Maite (16.197 registros): É uma variação do nome basco Maite, que significa "amor" ou "amada". Foto: bbanting/Pixabay
9º) Noah (16.236 registros): Tem origem hebraica e significa "descanso" ou "conforto". Na Bíblia, Noé ajudou a popularizar o nome. Foto: Freepik/jcomp
8º) Arthur (16. 872 registros): A origem do nome Arthur é envolta em mistério e lendas. Pode significar "urso corajoso" ou "nobre". Foto: Freepik/Firestock
7º) Cecilia (17.416 registros): É um nome de origem latina, derivado do nome de família romano Caecilius, que por sua vez deriva de caecus, que significa "cego" ou "a que tem os olhos fechados". É também associado a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Foto: esudroff/Pixabay
6º) Heitor (17.726 registros): Tem origem no grego clássico ????? (Hékt?r), que significa "aquele que mantém firme", "defensor" ou "protetor". Na mitologia, Heitor foi um herói troiano da Ilíada, conhecido por sua bravura. Foto: pixabay
5º) Theo (18.493 registros): Forma curta de Teodoro ou Teófilo, derivados do grego Theos (????), que significa "Deus". Foto: Unsplash/Mindy Olson P
4º) Ravi (19.121 registros): Vem do sânscrito Ravi, que significa "sol". Na mitologia hindu, Ravi é o deus do Sol, uma divindade importante associada à luz, energia e vida. Foto: Freepik/freepic.diller
3º) Gael (19.883 registros): A origem de Gael ainda é incerta. Uma das teses é de que vem do termo Gwenael ou Gael, usado para se referir aos povos celtas da Bretanha e da Irlanda. Foto: Nidhil 007/Pixabay
2º) Miguel (22.142 registros): Deriva do hebraico Mikha'el e é um nome com forte conotação religiosa, presente em várias tradições como o arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais. Foto: Pexels/Tracey Shaw
1º) Helena (22.533 registros): O nome mais registrado no Brasil em 2024, Helena vem do grego Heléne, relacionado à palavra hél? (raio de sol). Também tem ligação com o termo hélios ("sol"). Foto: Pexels/Olajide Joy Samuel
Na mitologia grega, Helena de Troia era famosa por sua beleza. Foto: Brian Quid/Unsplash
O crescimento da popularidade de Helena é constante desde 2015, quando estava na 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª e, em 2019, chegou à 15ª. Foto: Freepik/Holiak
Historicamente, Helena já foi popular nos anos 1950 e chegou a batizar mais de 444.498 brasileiras. Foto: Christian Abella/Pixabay