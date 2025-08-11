Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Pra quem não viu: bebê ganhou nome inédito, que a mãe inventou

FL
Flipar
  • “Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente", afirmou a mãe.
    “Saber que minha bebê é a primeira e única é algo bem diferente", afirmou a mãe. Foto: Imagem de Terri Cnudde por Pixabay
  • Mas muitas pessoas ainda optam por nomes comuns como mostrou uma pesquisa divulgada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) , revelando os nomes mais registrados no Brasil em 2024.
    Mas muitas pessoas ainda optam por nomes comuns como mostrou uma pesquisa divulgada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) , revelando os nomes mais registrados no Brasil em 2024. Foto: Picsea/Unsplash
  • O levantamento foi realizado com base no Portal da Transparência do Registro Civil, que permite consultar dados por nome, região e município.
    O levantamento foi realizado com base no Portal da Transparência do Registro Civil, que permite consultar dados por nome, região e município. Foto: Alex Pasarelu/Unsplash
  • Alguns nomes, como Gael, Ravi e Maitê, refletem a crescente diversidade cultural no Brasil, enquanto outros, como Miguel, Helena e Arthur, têm raízes históricas profundas na tradição ocidental. Confira o ranking!
    Alguns nomes, como Gael, Ravi e Maitê, refletem a crescente diversidade cultural no Brasil, enquanto outros, como Miguel, Helena e Arthur, têm raízes históricas profundas na tradição ocidental. Confira o ranking! Foto: Freepik/v.ivash
  • 10º) Maite (16.197 registros): É uma variação do nome basco Maite, que significa "amor" ou "amada".
    10º) Maite (16.197 registros): É uma variação do nome basco Maite, que significa "amor" ou "amada". Foto: bbanting/Pixabay
  • 9º) Noah (16.236 registros): Tem origem hebraica e significa "descanso" ou "conforto". Na Bíblia, Noé ajudou a popularizar o nome.
    9º) Noah (16.236 registros): Tem origem hebraica e significa "descanso" ou "conforto". Na Bíblia, Noé ajudou a popularizar o nome. Foto: Freepik/jcomp
  • 8º) Arthur (16. 872 registros): A origem do nome Arthur é envolta em mistério e lendas. Pode significar "urso corajoso" ou "nobre".
    8º) Arthur (16. 872 registros): A origem do nome Arthur é envolta em mistério e lendas. Pode significar "urso corajoso" ou "nobre". Foto: Freepik/Firestock
  • 7º) Cecilia (17.416 registros): É um nome de origem latina, derivado do nome de família romano Caecilius, que por sua vez deriva de caecus, que significa "cego" ou "a que tem os olhos fechados". É também associado a Santa Cecília, padroeira dos músicos.
    7º) Cecilia (17.416 registros): É um nome de origem latina, derivado do nome de família romano Caecilius, que por sua vez deriva de caecus, que significa "cego" ou "a que tem os olhos fechados". É também associado a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Foto: esudroff/Pixabay
  • 6º) Heitor (17.726 registros): Tem origem no grego clássico ????? (Hékt?r), que significa "aquele que mantém firme", "defensor" ou "protetor". Na mitologia, Heitor foi um herói troiano da Ilíada, conhecido por sua bravura.
    6º) Heitor (17.726 registros): Tem origem no grego clássico ????? (Hékt?r), que significa "aquele que mantém firme", "defensor" ou "protetor". Na mitologia, Heitor foi um herói troiano da Ilíada, conhecido por sua bravura. Foto: pixabay
  • 5º) Theo (18.493 registros): Forma curta de Teodoro ou Teófilo, derivados do grego Theos (????), que significa "Deus".
    5º) Theo (18.493 registros): Forma curta de Teodoro ou Teófilo, derivados do grego Theos (????), que significa "Deus". Foto: Unsplash/Mindy Olson P
  • 4º) Ravi (19.121 registros): Vem do sânscrito Ravi, que significa "sol". Na mitologia hindu, Ravi é o deus do Sol, uma divindade importante associada à luz, energia e vida.
    4º) Ravi (19.121 registros): Vem do sânscrito Ravi, que significa "sol". Na mitologia hindu, Ravi é o deus do Sol, uma divindade importante associada à luz, energia e vida. Foto: Freepik/freepic.diller
  • 3º) Gael (19.883 registros): A origem de Gael ainda é incerta. Uma das teses é de que vem do termo Gwenael ou Gael, usado para se referir aos povos celtas da Bretanha e da Irlanda.
    3º) Gael (19.883 registros): A origem de Gael ainda é incerta. Uma das teses é de que vem do termo Gwenael ou Gael, usado para se referir aos povos celtas da Bretanha e da Irlanda. Foto: Nidhil 007/Pixabay
  • 2º) Miguel (22.142 registros): Deriva do hebraico Mikha'el e é um nome com forte conotação religiosa, presente em várias tradições como o arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais.
    2º) Miguel (22.142 registros): Deriva do hebraico Mikha'el e é um nome com forte conotação religiosa, presente em várias tradições como o arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais. Foto: Pexels/Tracey Shaw
  • 1º) Helena (22.533 registros): O nome mais registrado no Brasil em 2024, Helena vem do grego Heléne, relacionado à palavra hél? (raio de sol). Também tem ligação com o termo hélios ("sol").
    1º) Helena (22.533 registros): O nome mais registrado no Brasil em 2024, Helena vem do grego Heléne, relacionado à palavra hél? (raio de sol). Também tem ligação com o termo hélios ("sol"). Foto: Pexels/Olajide Joy Samuel
  • Na mitologia grega, Helena de Troia era famosa por sua beleza.
    Na mitologia grega, Helena de Troia era famosa por sua beleza. Foto: Brian Quid/Unsplash
  • O crescimento da popularidade de Helena é constante desde 2015, quando estava na 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª e, em 2019, chegou à 15ª.
    O crescimento da popularidade de Helena é constante desde 2015, quando estava na 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª e, em 2019, chegou à 15ª. Foto: Freepik/Holiak
  • Historicamente, Helena já foi popular nos anos 1950 e chegou a batizar mais de 444.498 brasileiras.
    Historicamente, Helena já foi popular nos anos 1950 e chegou a batizar mais de 444.498 brasileiras. Foto: Christian Abella/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay