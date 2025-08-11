Flipar
Chris Hemsworth faz 42 anos e celebra lançamento de série na Disney
Teve bolo de aniversário para o astro. A nova temporada da série estrelada por Chris Hemsworth estreia na Disney+ em 15 de agosto de 2025. Todos os episódios estarão disponíveis para streaming. A série também será lançada na plataforma Hulu, e será exibida pela National Geographic em 25 de agosto. Foto: Reprodução Instagram Chris Hemsworth
Em 18 de dezembro de 2026 chegará aos cinemas o filme "Vingadores: Doomsday" e o ator foi confirmado na pele do famoso irmão de Loki. Foto: Foto: Wikipedia
Em meio a rumores de crise no casamento de 15 anos com a atriz espanhola, Elsa Pataky, com quem tem 3 filhos, India Rose e os gêmeos Tristan e Sasha, Elsa afirmou que manter a relação exige “trabalho constante” e que os dois aprendem com os momentos difíceis. Foto: reprodução instagram
Ela destacou a importância de crescerem juntos, manterem o interesse um pelo outro e saberem se reconectar. Disse também que costumavam evitar ficar mais de duas semanas longe, mas que isso se tornou complicado com os filhos maiores. Foto: reprodução instagram
Já o site "Radar Online" relatou que amigos do casal estão preocupados. Segundo a publicação, os constantes compromissos de Hemsworth fora da Austrália - onde vive com a família - têm gerado tensão. Apesar de prometer desacelerar, o ator segue envolvido em grandes produções. Foto: reprodução instagram
Chris Hemsworth, aliás, esteve no Brasil em dezembro de 2023 para participar da ‘CCXP23’. À época, o ator aproveitou o tempo livre para pegar umas ondas junto com o surfista brasileiro Ítalo Ferreira. Foto: reprodução x
“Sortudo de passar alguns dias no Brasil”; “Um grande obrigado ao Ítalo Ferreira por organizar!”, escreveu na legenda de uma foto publicada na ocasião nas redes sociais. Foto: reprodução instagram
O ator descobriu uma predisposição genética para a doença de Alzheimer em novembro de 2023, durante as gravações de sua série-documentário "Limitless" para a "National Geographic" e "Disney+". Em entrevista para a "Vanity Fair", o ator disse que isso o levou a desejar uma vida mais simples, aproveitando mais a companhia da família. Foto: divulgação
Ele disse que não recebeu um diagnóstico, mas sim um sinal de que é mais provável que ele tenha a doença do que outras pessoas. "A probabilidade é de 8 em 10", ele disse. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Nascido em 11/8/1983, em Melbourne, na Austrália, Chris Hemsworth é filho de Leonie van Os, uma professora de língua inglesa, e Craig Hemsworth, um assistente social. Foto: Benjamin Ellis wikimedia commons
Chris é o irmão do meio de Liam e Luke, que também se tornaram atores famosos. Chris começou sua carreira na televisão australiana, antes de ganhar destaque internacional. Foto: Divulgaçaõ Site Adoro Cinema
Em 2002, Chris Hemsworth estrelou dois episódios da série de televisão de fantasia “Guinevere Jones”, interpretando o Rei Arthur. Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
A carreira do ator deslanchou de vez quando ele foi escalado para viver o personagem Thor, no Universo Cinematográfico da Marvel, em 2011. Foto: divulgação
Desde então, Chris emplacou outros filmes de sucesso, incluindo "Rush - No Limite da Emoção" (2013), "No Coração do Mar" (2015) e "Resgate" (2020). Em Rush (foto), ele interpreta o piloto James Hunt. Foto: Jaap Buitendijk/Divulgação
Uma curiosidade é que seu irmão Liam Hemsworth (foto) também fez testes para o papel de Thor e quase conseguiu a vaga. Chris chegou a dizer em entrevistas que seus primeiros testes não foram bons. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
Chris teve que ganhar mais de 9 kg de massa muscular para interpretar Thor. Ele treinou seis dias por semana e seguiu uma dieta rigorosa para alcançar o físico exigido pelo papel. Foto: reprodução instagram
Chris Hemsworth se destacou em grandes produções além de seu papel como Thor no Universo Marvel. Ele brilhou em "Resgate 2" (2023), sequência de ação intensa da Netflix que consolidou seu talento para cenas físicas. Foto: divulgação netflix
Também esteve em "MIB: Homens de Preto - Internacional" (2019), ao lado de Tessa Thompson, e na comédia "Férias Frustradas" (2015). Em "Máquina de Combate" (2022), mostrou uma faceta mais sombria. Seus papéis evidenciam versatilidade e carisma em diferentes gêneros cinematográficos. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Em 2024, Chris estrelou "Furiosa: Uma Saga Mad Max. Ele interpreta o vilão Dementus, um líder carismático e brutal de uma horda de motoqueiros. Sua atuação foge do perfil heroico habitual, explorando um lado mais sombrio e excêntrico. Foto: Divulgação
Além de atuar, Chris é um grande entusiasta de esportes radicais, como surf e snowboard. Ele pratica ioga e meditação regularmente para ajudar a manter o equilíbrio mental. Foto: reprodução / sem limites
Hemsworth também é um grande defensor da preservação do meio ambiente e é embaixador do “Earth Hour”, um movimento mundial para a redução do consumo de energia elétrica. Foto: reprodução instagram
Em 2020, o astro australiano chegou a ser classificado como o quarto ator mais bem pago do mundo pela Forbes, com um ganho de 76,4 milhões de dólares no ano. Foto: divulgação
O ator também é conhecido por ser muito divertido e descontraído nos bastidores. Ele frequentemente compartilha fotos engraçadas e brincadeiras com seus colegas de elenco e amigos em suas redes sociais. Foto: reprodução instagram
Ícone de Hollywood e querido pelo público, Chris Hemsworth segue conciliando carreira e família sob os holofotes. Apesar dos desafios pessoais, é admirado por seu talento e carisma. Que a vida se alinhe, dentro e fora das telas. Foto: reprodução instagram