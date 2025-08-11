Flipar
Pra quem não viu: Passageiro filma queda do próprio avião ao vivo; todos morreram
-
A queda de um avião no Nepal - na hora em que um passageiro fazia uma live - chamou tanto a atenção que muitos, até hoje, custam em acreditar. Um passageiro filmou, de dentro do avião, a queda da aeronave em 16/1/2023, às 10h05 (2h05 de Brasília). O FLIPAR mostrou e relembra. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
A polícia confirmou que as imagens impressionantes são verdadeiras, e identificam passageiros que, de fato, estavam a bordo. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
As imagens estavam sendo transmitidas numa live pelo Facebook quando ocorreu a tragédia. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
No vídeo, é possível ver que os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião. Um deles até sorri. Logo depois, é possível ouvir gritos. A transmissão termina mostrando destroços em chamas. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
-
Dá para ouvir o barulho de um explosão e a imagem é preenchida pelo fogo intenso. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
Segundo a BBC, o passageiro que fez a gravação foi o indiano Sonu Jaiswal. Ele e três amigos estavam fazendo uma viagem de passeio. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
Num vídeo compartilhado nas redes sociais, o avião foi visto por várias pessoas quando voava baixo sobre uma área residencial. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
-
De repente, o avião fez uma manobra e se inclinou de forma brusca para a esquerda, e então se ouviu uma forte explosão. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
O avião era um ATR72 da Yeti Airlines. A companhia aérea nepalesa, fundada em 1998, oferece voos domésticos dentro do Nepal. Conhecida por operar em áreas montanhosas, a empresa é um dos principais meios de transporte aéreo no país, especialmente em regiões remotas. Foto: TMLN123 - wikimedia commons
-
O voo partiu de Katmandu com 72 pessoas a bordo. A capital do Nepal é um destino turístico famoso por sua rica herança cultural, templos antigos e paisagens montanhosas. A cidade atrai visitantes para o Vale de Katmandu, com locais históricos, templos hindus e budistas, e como ponto de partida para trilhas nos Himalaias. Foto: Wolfgang Reindl por Pixabay
-
-
O avião seguia para Pokhara, no oeste do Nepal, a 200 quilômetros de Katmandu. Com 350 mil habitantes, Pokhara é a terceira cidade mais populosa do país. Foto: Domínio público
-
Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião. Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião, o registro de voz da cabine do piloto e o registro de dados do voo. Foto: Reprodução de TV
-
Autoridades afirmam que o piloto não chegou a reportar nenhum problema.Além disso, as condições climáticas eram favoráveis para o voo naquele percurso. Um voo de Katmandu a Pokhara costuma levar cerca de 25 a 30 minutos. Foto: Reprodução de TV
-
-
O avião foi encontrado num precipício de 300m de profundidade. E a névoa dificultou os trabalhos da equipe de resgate. A queda de avião ocorreu numa área residencial, mas não houve vítimas em terra. Foto: Reprodução de TV
-
.As equipes recuperaram o telefone no qual o vídeo foi encontrado nos destroços. Este foi o pior acidente da história do Nepal em três décadas. A investigação concluiu que houve falha humana: uma manobra fez o avião perder propulsão e cair. Foto: Reprodução de TV