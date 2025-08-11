Lagoa ‘sem fundo’ incita mistérios e inspira lendas em Goiás

Assine
  • A Lagoa Azul, também conhecida como "lagoa sem fundo" tem águas cristalinas azul-esverdeadas, além de alguns segredos.
    A Lagoa Azul, também conhecida como "lagoa sem fundo" tem águas cristalinas azul-esverdeadas, além de alguns segredos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • Um desses mistérios é sua grande profundidade, estimada entre 220 e 300 metros.
    Um desses mistérios é sua grande profundidade, estimada entre 220 e 300 metros. Foto: Reprodução do Google Maps
  • Há relatos de tentativas de medição com cabos de até 600 metros, que mesmo assim não atingiram o fundo.
    Há relatos de tentativas de medição com cabos de até 600 metros, que mesmo assim não atingiram o fundo. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um "portal para outro mundo" ou até "redemoinhos invisíveis" que engolem objetos e pessoas.
    O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um "portal para outro mundo" ou até "redemoinhos invisíveis" que engolem objetos e pessoas. Foto: Reprodução do Facebook
  • A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária.
    A Lagoa Azul foi formada por uma dolina, que consiste em uma cratera causada pelo desabamento de uma caverna calcária. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias.
    Sua cor intensa vem da profundidade e dos minerais das rochas calcárias. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína.
    Situada a aproximadamente 42 km do centro da cidade, o acesso à lagoa é feito pela GO-237, com entrada pelo Balneário Bucaína. Foto: Reprodução de Rede Social
  • A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela.
    A chegada à lagoa é relativamente fácil, com uma trilha curta (cerca de 100 metros), porém íngreme e escorregadia, o que exige cautela. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • A entrada é gratuita, mas requer autorização, pois a lagoa fica em uma propriedade privada.
    A entrada é gratuita, mas requer autorização, pois a lagoa fica em uma propriedade privada. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais.
    É permitido nadar na parte superficial da lagoa com colete salva-vidas, enquanto o mergulho profundo é restrito a profissionais. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • O horário da visitação vai de segunda à sexta, das 8h às 17h. O lugar fica fechado nos feriados.
    O horário da visitação vai de segunda à sexta, das 8h às 17h. O lugar fica fechado nos feriados. Foto: Reprodução do Google Maps
  • O local não possui infraestrutura turística nem equipes de resgate, o que exige um certo cuidado por parte dos visitantes.
    O local não possui infraestrutura turística nem equipes de resgate, o que exige um certo cuidado por parte dos visitantes. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Embora a água cristalina pareça muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta.
    Embora a água cristalina pareça muito convidativa, as margens podem ser curtas em alguns pontos e a profundidade aumenta consideravelmente de forma abrupta. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
  • Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras).
    Além da Lagoa Azul, Niquelândia oferece outras atrações naturais e históricas, como o Lago de Serra da Mesa (foto), a Cachoeira de São Bento e o povoado de Tupiraçaba (antiga Traíras). Foto: Wikimedia Commons/Robson Romeiro
  • Esse povoado já foi uma das vilas mais desenvolvidas de Goiás e chegou a ser capital do império brasileiro por um dia, quando D. Pedro II pernoitou na região.
    Esse povoado já foi uma das vilas mais desenvolvidas de Goiás e chegou a ser capital do império brasileiro por um dia, quando D. Pedro II pernoitou na região. Foto: Reprodução/Instagram
  • Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia.
    Niquelândia, município onde fica a lagoa, fica no norte do estado, a cerca de 300 km de Goiânia. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual.
    Fundada originalmente como Arraial de São José, a cidade tem origem no ciclo do ouro e posteriormente ganhou importância com a exploração de níquel, mineral que lhe deu o nome atual. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
  • Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás.
    Com uma população de cerca de 35 mil habitantes, Niquelândia vem se tornando um destino importante para promover o ecoturismo em Goiás. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
