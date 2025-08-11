Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Mulher se apresenta como tataraneta de rainha britânica e cobra reconhecimento

FL
Flipar
  • Angela Webb-Milinkovich, de 47 anos, afirma ser tataraneta da Rainha Vitória e de seu suposto amante, John Brown, um criado escocês.
    Angela Webb-Milinkovich, de 47 anos, afirma ser tataraneta da Rainha Vitória e de seu suposto amante, John Brown, um criado escocês. Foto: Reprodução/Instagram
  • A tese é baseada em pesquisas da historiadora Fern Riddell, que sugere que a bisavó de Angela, Mary Ann, seria filha do casal.
    A tese é baseada em pesquisas da historiadora Fern Riddell, que sugere que a bisavó de Angela, Mary Ann, seria filha do casal. Foto: Reprodução/Instagram
  • Segundo ela, há indícios de que Vitória teria enviado a criança à Nova Zelândia para evitar escândalos, e depois ajudado a família a retornar à Escócia, oferecendo abrigo em Balmoral.
    Segundo ela, há indícios de que Vitória teria enviado a criança à Nova Zelândia para evitar escândalos, e depois ajudado a família a retornar à Escócia, oferecendo abrigo em Balmoral. Foto: Stuart Yeates from Oxford, UK - Flickr
  • Agora, a assistente social, moradora de Minnesota, nos Estados Unidos, busca reconhecimento histórico da família real britânica sobre esse possível "traço sanguíneo real".
    Agora, a assistente social, moradora de Minnesota, nos Estados Unidos, busca reconhecimento histórico da família real britânica sobre esse possível "traço sanguíneo real". Foto: Reprodução
  • Segundo Angela, ela deseja apenas o reconhecimento histórico da ligação e não benefícios financeiros.
    Segundo Angela, ela deseja apenas o reconhecimento histórico da ligação e não benefícios financeiros. Foto: Reprodução
  • “Meu principal objetivo é que a história seja reconhecida. Quero que o relacionamento deles seja reconhecido e que a família real pare de dizer que isso não aconteceu", disse ela.
    “Meu principal objetivo é que a história seja reconhecida. Quero que o relacionamento deles seja reconhecido e que a família real pare de dizer que isso não aconteceu", disse ela. Foto: talpeanu/Pixabay
  • A família dela possui relíquias que teriam pertencido à rainha e a Brown, incluindo um broche e até uma mecha de cabelo.
    A família dela possui relíquias que teriam pertencido à rainha e a Brown, incluindo um broche e até uma mecha de cabelo. Foto: Jessica Crawford/Pixabay
  • Angela tem a intenção de fazer um teste de DNA, apesar de achar que a comprovação é difícil devido às quatro gerações de distância.
    Angela tem a intenção de fazer um teste de DNA, apesar de achar que a comprovação é difícil devido às quatro gerações de distância. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • Em seu livro, Fern Riddell conta que havia cartas em que Vitória chamava Brown de "meu amado" e até relatos de que ela pediu para ser enterrada com fios de cabelo do ex-amante.
    Em seu livro, Fern Riddell conta que havia cartas em que Vitória chamava Brown de "meu amado" e até relatos de que ela pediu para ser enterrada com fios de cabelo do ex-amante. Foto: Wikimédia Commons/Franz Xaver Winterhalter
  • Todos esses indícios, segundo a autora, teria sido destruído a mando do filho mais velho da rainha, Eduardo VII.
    Todos esses indícios, segundo a autora, teria sido destruído a mando do filho mais velho da rainha, Eduardo VII. Foto: Domínio Público
  • “Escândalos geram perguntas. Gostaria que admitissem que não foi certo encobrir e destruir provas do relacionamento que eles compartilhavam", declarou Angela.
    “Escândalos geram perguntas. Gostaria que admitissem que não foi certo encobrir e destruir provas do relacionamento que eles compartilhavam", declarou Angela. Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
  • A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história do Reino Unido.
    A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história do Reino Unido. Foto: Domínio Público
  • Ela nasceu em 24 de maio de 1819 e reinou por impressionantes 63 anos, de 1837 até sua morte, em 1901.
    Ela nasceu em 24 de maio de 1819 e reinou por impressionantes 63 anos, de 1837 até sua morte, em 1901. Foto: Domínio Público
  • Seu longo reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, um período marcado pela Revolução Industrial, expansão do Império Britânico e mudanças profundas nos costumes e na cultura britânica.
    Seu longo reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, um período marcado pela Revolução Industrial, expansão do Império Britânico e mudanças profundas nos costumes e na cultura britânica. Foto: Wikimedia Commons/ Biswarup Ganguly
  • Vitória casou-se em 1840 com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gota, com quem teve nove filhos.
    Vitória casou-se em 1840 com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gota, com quem teve nove filhos. Foto: Domínio Público
  • Muitos desses filhos casaram-se com membros de outras famílias reais europeias, rendendo a Vitória o apelido de "Avó da Europa".
    Muitos desses filhos casaram-se com membros de outras famílias reais europeias, rendendo a Vitória o apelido de "Avó da Europa". Foto: Domínio Público
  • Após a morte de Vitória, em 22 de janeiro de 1901, seu filho Eduardo VII assumiu o trono britânico.
    Após a morte de Vitória, em 22 de janeiro de 1901, seu filho Eduardo VII assumiu o trono britânico. Foto: Domínio Público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay