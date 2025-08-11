Flipar
Pra quem não viu: Morte de mulher em piscina na própria casa destaca necessidade de precaução
Segundo parentes, Carolina Andia, de 34 anos, tomava medicamentos controlados e havia consumido álcool em 10/11/2024. A combinação pode afetar o sistema nervoso, prejudicando a capacidade de reação em situações de emergência. Foto: StockSnap por Pixabay
Mas o ocorrido mostra o quanto é importante, em residências, só entrar em piscinas quando houver alguém por perto. Outra opção para quem se sente inseguro de entrar na piscina é usar equipamentos de proteção. Eles não impedem o lazer e evitam o afogamento. Foto: Imagem de Charles Rondeau por Pixabay
Piscinas valorizam tanto uma residência que, em Ubatuba, no litoral paulista, vídeos no TikTok bombaram no início de 2024 com o anúncio de um empreendimento: um prédio com piscinas nas varandas. Foto: Divulgação Portfólio da VIW Residence
Algo tão inovador que muita gente achou que era de mentira. O fato é que são mesmo piscinas instaladas nas sacadas do edifício, que tem 6 unidades por andar. O prédio tem 4 pavimentos. Foto: Divulgação Portfólio da VIW Residence
O empreendimento é da VIW Residence e causa mesmo uma curiosidade pela ideia inovadora e pelo efeito visual conquistado, pois a piscina fica visível diante da proteção de vidro que, com a iluminação, ganha um.tom de azul vibrante.. Foto: Divulgação Portfólio da VIW Residence
O edifício fica de frente para a Praia Grande, na região central de Ubatuba, e as pessoas, ao nadarem, são vistaas por quem passa pela orla e observa as sacadas do prédio. Foto: Divulgação Portfólio da VIW Residence
Seja num edifício de alto luxo, em apartamentos mais simples ou em casas, a piscina traz bem-estar e uma boa opção de lazer e atividade física. Mas requer manutenção adequada e regular, além de cuidados com segurança. Foto: hendrikMINTARNO - Flickr
Por isso, o FLIPAR relaciona aqui as principais dicas e os cuidados para se ter em ambientes com piscinas principalmente quando se tem criança na residência ou no momento de lazer em clubes e pousadas. Foto: Site Costa Brava
Nas piscinas, o cloro desempenha uma função útil ao manter a água da piscina limpa e sem microrganismos que podem provocar doenças. O contato exagerado com essa substância, porém, não é indicado. Foto: walls auto - Flickr
Quando se fica por muito tempo na água da piscina, a camada protetora natural da pele diminui, o que leva a uma redução na sua hidratação. O cloro também pode prejudicar os cabelos e, por isso, é importante lavar bem após o banho de piscina e hidratá-los. Foto: jack smith - Flickr
Uma sugestão dos especialistas é tomar o bom e famoso "chuveirão" antes de entrar na piscina. Com isso, a absorção do cloro e os efeitos do sol serão menores. Foto: Youtube/ Lumienergy
Outra medida importante é aplicar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de entrar na piscina e aplicar de novo a cada duas horas. O protetor, que as pessoas já usam em praias, também é necessário no ambiente doméstico ou nos hotéis e clubes que têm piscinas. Foto: Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
No caso das crianças, é fundamental manter contato visual, independentemente do tamanho da piscina. Pode até ser piscina plástica. E, mesmo que elas estejam usando boias, é importante ficar atento . Foto: Michelle Raponi/Pixabay
Especialistas aconselham às famílias que têm piscinas em casa que isolem o espelho d'água corretamente com uma lona quando a piscina não estiver em uso ou até grades para evitar que crianças consigam acessar a água sem vigilância. Foto: Flickr Costa Turiso
No caso dos adultos, é bom ficar atento com brincadeiras arriscadas que podem causar acidentes graves. A famosa “briga de galo”, por exemplo, em que uma pessoa fica nas costas da outra, pode resultar em quedas com lesões graves se alguém se chocar com a borda. Foto: Prefeitura de São José dos Campos
Cuidado com os ralos: Antes de entrar na água, é fundamental conferir a segurança dos ralos e o estado das lajotas ao redor da piscina. Dependendo da pressão, ralos podem sugar cabelos de crianças, havendo até casos de morte por afogamento. Foto: freepik lifeforstock
Em ambientes como piscinas públicas, clubes, hotéis ou resorts, é importante ficar atento a placas com orientações de segurança.E a presença dos guarda-vidas é fundamental. Foto: Cadu Tavares - Flickr
Verifique se há guarda-vidas a postos para uma eventualidade. Aproveite para tirar alguma dúvida com ele e fique atento ao comportamento de quem está na mesma piscina. Foto: Agência Senado
Tomando todas as precauções, as piscinas são um bom recurso para espantar o calor e ter momentos agradáveis ao lado da família e de amigos. Foto: Sférica Tour Virtual - Flickr
