Você reconheceria? Atriz que viveu Bruxa do 71 faria 101 anos
Irreconhecível nas imagens dos anos 1940, né? Nascida na Cidade do México, ela faria 101 anos em 30/7/2025. Mas morreu em 25/3/1994, aos 69 anos, com câncer de pulmão (ela fumava muito). Foto: Divulgação
Angelines teve longa carreira, sendo atriz de novelas de rádio e televisão. Ela entrou no elenco de "Chaves" por intermédio de seu amigo Ramón Valdez, que interpretou o Seu Madruga. Eles se conheceram em 1971 e, dois anos depois, ela ingressou no seriado. Angelines já havia trabalhado com Roberto Bolaños, intérprete de Chaves. Foto: Reprodução de TV
O seriado "Chaves" é muito querido pelos fãs brasileiros, que se divertiram com episódios marcantes e personagens inesquecíveis. Por isso, destacamos 10 curiosidades sobre a série. Foto: Montagem Flipar
Curiosidade 1 : ComeÃ§amos justamente pela personagem popular de Angelines ValdÃ©z. VocÃª sabia que existia um motivo para que a personagem fosse a "Bruxa do 71"? Foto: ReproduÃ§Ã£o/Chaves
"A Bruxa do 71" tinha esse nome por causa da numeraÃ§Ã£o do seu apartamento. Mas nem todos sabem que esse nÃºmero foi escolhido porque foi em 1971 que a atriz Angelines FernÃ¡ndez comeÃ§ou a trabalhar com o ator Roberto BolaÃ±os, intÃ©rprete do Chaves. Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Chaves
Curiosidade 2: O barril todos conhecem, mas havia um apartamento. Por mais que o personagem Chaves usasse sempre o barril como seu espaço pessoal, ele dividia um apartamento com um personagem que não apareceu em nenhum momento do seriado. Foto: Divulgação
O tal apartamento, com alguém oculto, gerava a curiosidade dos fãs. Roberto Bolaños morreu em 28/11/2014, aos 85 anos. Foto: Reprodução/Chaves
Curiosidade 3: Pópis deixou de ser fanha por causa de um telespectador. Uma das marcas da personagem Pópis era a voz anasalada, mas Roberto Bolaños mudou isso. Foto: Reprodução/Chaves
Ã? que um fÃ£ disse a BolaÃ±os que nÃ£o assistiria mais ao seriado porque seu filho era fanho e estava sendo ridicularizado na escola. EntÃ£o, o intÃ©rprete de Chaves alterou o roteiro. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Chaves
Curiosidade 4: A cidade Tangamandápio existe. Jaiminho, o carteiro, sempre falava dessa cidade, mas poucas pessoas sabem que ela realmente existe! Foto: Reprodução/Chaves
Fica no noroeste do estado Michoacán, no México. Veja no mapa. O pequeno munícipio inaugurou em 2012 uma estátua para homenagear o singelo personagem. O seu intérprete, Raúl Padilla, morreu em 3/2/1994, aos 75 anos. Foto: Battroid - wikimedia commons
Curiosidade 5: O ator de Godinez era irmão de Roberto Bolaños. Seu nome era Horacio Gómez Bolaños Foto: Reprodução/ Chaves
Horácio também foi produtor, diretor e roteirista. Ele morreu em 21/11/1999, aos 69 anos, ao sofrer um infarto. Foto: Reprodução/ Chaves
Curiosidade 6: As bochechas do Quico não eram feitas de enchimento. O personagem Quico era famoso por vários motivos, inclusive pela bochecha roliça. Foto: Reprodução/ Chaves
Muitos fãs acham que o ator Carlos Villagrán colocava algum enchimento para conseguir dar essa aparência ao rosto. Mas, na verdade, ele conseguia enchê-las de ar e falar normalmente. Foto: Reprodução/ Chaves
Curiosidade 7: A atriz que vivia Chiquinha ficou grávida durante o seriado. Por isso, em certo período da série, Chiquinha não aparecia mais nos episódios Foto: Reprodução/ Chaves
A atriz Maria Antonieta de las Nieves, intérprete de Chiquinha, ficou grávida em 1974, e teve que ficar por algum tempo afastada da profissão. Foto: Reprodução/Chaves
Curiosidade 8: Lanche preferido que Chaves pouco comeu. Todo mundo sabe que o lanche preferido de Chaves era o sanduíche de presunto. Foto: Reprodução/ Chaves
Porém, analisando bem todos os episódios, percebe-se que ele só comeu sua iguaria predileta em poucas ocasiões. Foto: Reprodução/Chaves
Curiosidade 9: “Ta ta ta ta ta” foi inspiração de infância. A expressão ficou famosa na voz do ator Rubén Aguirre, que interpretou o romântico professor Girafales. Foto: Reprodução/Chaves
Rubén afirmou que a famosa expressão “ta ta ta ta ta” foi inspirada em um professor chamado Celayo Rodríguez, com quem teve aulas quando ainda era criança. O ator morreu em 17/6/2016, aos 82 anos. Foto: Reprodução/Chaves
Curiosidade 10: O ator que interpretava o Seu Barriga era médico e chegou a atuar nessa profissão. Foto: Reprodução/Chaves
Antes de se tornar ator e encarnar um dos personagens mais marcantes do seriado, Edgar Vivar trabalhava como médico, sendo formado pela Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Reprodução/Chaves