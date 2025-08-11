Você reconheceria? Atriz que viveu Bruxa do 71 faria 101 anos

Angelines teve longa carreira, sendo atriz de novelas de rádio e televisão. Ela entrou no elenco de "Chaves" por intermédio de seu amigo Ramón Valdez, que interpretou o Seu Madruga. Eles se conheceram em 1971 e, dois anos depois, ela ingressou no seriado. Angelines já havia trabalhado com Roberto Bolaños, intérprete de Chaves. Foto: Reprodução de TV