Alcione diz que vai fazer ‘macumbinha’ contra o presidente dos EUA

"Nós éramos nove irmãos, filhos do meu pai e da minha mãe. Mas meu pai teve filhos com outras senhoras. Tenho 18 irmãos. Me dou bem com todos. A mais velha, Mercedes, já morreu.. Minha mãe foi quem a amamentou. Descobriu que tinha uma mulher tendo um filho do meu pai e foi ao hospital. Lá, Dona Cotinha disse que não tinha leite e mamãe amamentou Mercedes", disse ao jornal Extra, em 2025. Foto: Reprodução/@alcioneamarrom