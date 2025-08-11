Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Atores de ‘Chaves’ que ainda estão vivos; e curiosidades do seriado

FL
Flipar
  • Apesar da morte de vários integrantes do elenco, alguns atores ainda estão vivos e preservam o legado da série. Veja quem ainda está por aí!
    Apesar da morte de vários integrantes do elenco, alguns atores ainda estão vivos e preservam o legado da série. Veja quem ainda está por aí! Foto: Divulgação
  • Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis) – Suas personagens foram duas das mais marcantes do seriado. Na vida real, foi casada com Bolaños, que morreu em 2014.
    Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis) – Suas personagens foram duas das mais marcantes do seriado. Na vida real, foi casada com Bolaños, que morreu em 2014. Foto: Montagem/Reprodução
  • Carlos Villagrán (Quico) – Após deixar o programa por desavenças com Bolaños, Villagrán seguiu carreira solo com o personagem e ainda participa de eventos ligados à série até hoje.
    Carlos Villagrán (Quico) – Após deixar o programa por desavenças com Bolaños, Villagrán seguiu carreira solo com o personagem e ainda participa de eventos ligados à série até hoje. Foto: Montagem/Reprodução
  • María Antonieta de las Nieves (Chiquinha e Dona Neves) – Detém o recorde mundial de atriz que interpretou o mesmo personagem por mais tempo. Ainda se apresenta em shows.
    María Antonieta de las Nieves (Chiquinha e Dona Neves) – Detém o recorde mundial de atriz que interpretou o mesmo personagem por mais tempo. Ainda se apresenta em shows. Foto: Montagem/Divulgação/Record TV
  • Édgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho) – Até hoje, continua ativo no teatro e na dublagem, além de interagir frequentemente com fãs nas redes sociais.
    Édgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho) – Até hoje, continua ativo no teatro e na dublagem, além de interagir frequentemente com fãs nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
  • Ana Lilian de la Macorra (Paty) – Mesmo tendo participado pouco do seriado, Paty ficou marcada entre os fãs. A atriz deixou a TV e hoje atua como psicóloga, mas ainda guarda boas lembranças da época.
    Ana Lilian de la Macorra (Paty) – Mesmo tendo participado pouco do seriado, Paty ficou marcada entre os fãs. A atriz deixou a TV e hoje atua como psicóloga, mas ainda guarda boas lembranças da época. Foto: Montagem/Reprodução
  • Nos últimos dias, o retorno de "Chaves" vem sendo anunciado por diversos streamings disponíveis no Brasil. Veja algumas curiosidades surpreendentes do seriado!
    Nos últimos dias, o retorno de "Chaves" vem sendo anunciado por diversos streamings disponíveis no Brasil. Veja algumas curiosidades surpreendentes do seriado! Foto: Divulgação
  • Lugares marcantes – Os cenários mais frequentes de "Chaves" eram o pátio central da vila, os apartamentos do Seu Madruga (nº 72) e da Dona Florinda (nº 14), além da sala de aula do Professor Girafales.
    Lugares marcantes – Os cenários mais frequentes de "Chaves" eram o pátio central da vila, os apartamentos do Seu Madruga (nº 72) e da Dona Florinda (nº 14), além da sala de aula do Professor Girafales. Foto: Reprodução
  • "Outro gato!" – Uma curiosidade é que o lar da Dona Clotilde — a "Bruxa do 71" — só foi mostrado uma única vez, em um episódio que na verdade é inteiro fruto da imaginação de Chaves e Chiquinha.
    "Outro gato!" – Uma curiosidade é que o lar da Dona Clotilde — a "Bruxa do 71" — só foi mostrado uma única vez, em um episódio que na verdade é inteiro fruto da imaginação de Chaves e Chiquinha. Foto: Reprodução
  • Porta misteriosa â?? No pÃ¡tio principal, havia uma escada que dava acesso ao segundo andar da vila, onde uma porta ficava sempre fechada. Raramente os personagens subiam ou desciam por ali.
    Porta misteriosa â?? No pÃ¡tio principal, havia uma escada que dava acesso ao segundo andar da vila, onde uma porta ficava sempre fechada. Raramente os personagens subiam ou desciam por ali. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • Cenário fictício – A vila de "Chaves" nunca existiu fisicamente: ela foi inspirada nos bairros populares da Cidade do México e inteiramente construída nos estúdios da Televisa.
    Cenário fictício – A vila de "Chaves" nunca existiu fisicamente: ela foi inspirada nos bairros populares da Cidade do México e inteiramente construída nos estúdios da Televisa. Foto: Reprodução
  • Foram raros os episódios em que os atores apareceram fora dos estúdios. Um deles, o da famosa viagem para Acapulco, é um dos mais lembrados pelos fãs.
    Foram raros os episódios em que os atores apareceram fora dos estúdios. Um deles, o da famosa viagem para Acapulco, é um dos mais lembrados pelos fãs. Foto: Reprodução
  • Atenção aos detalhes – Já reparou em mudanças nas cores das paredes ou objetos diferentes na decoração do cenário? Isso acontecia por conta do cenário, que era frequentemente desmontado e remontado.
    Atenção aos detalhes – Já reparou em mudanças nas cores das paredes ou objetos diferentes na decoração do cenário? Isso acontecia por conta do cenário, que era frequentemente desmontado e remontado. Foto: Reprodução
  • E o barril? – Um dos elementos mais icônicos da série, o barril onde Chaves costumava se esconder, também era cercado de mistérios.
    E o barril? – Um dos elementos mais icônicos da série, o barril onde Chaves costumava se esconder, também era cercado de mistérios. Foto: Divulgação
  • Segundo o site oficial de Chespirito, o personagem não vivia dentro do barril, como muitos pensavam, mas sim na casa nº 8 (que nunca foi mostrada).
    Segundo o site oficial de Chespirito, o personagem não vivia dentro do barril, como muitos pensavam, mas sim na casa nº 8 (que nunca foi mostrada). Foto: Reprodução
  • O barril, de acordo com a descrição do programa, era usado como refúgio para que Chaves pudesse "pensar, chorar ou sonhar".
    O barril, de acordo com a descrição do programa, era usado como refúgio para que Chaves pudesse "pensar, chorar ou sonhar". Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay