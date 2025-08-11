Assine
I.A enganou muita gente: Fotos de Phil Collins com Paul McCartney em hospital são falsas

  • Embora o cantor realmente esteja doente, as imagens são falsas e foram criadas com inteligência artificial (IA).
  • As publicações viralizaram nas redes sociais no início de agosto. Junto com as fotos, vinham títulos e legendas que sugeriam um emocionante encontro entre os amigos.
  • O "Fato ou Fake", do G1, confirmou que as fotos da suposta visita de Paul McCartney a Phil Collins foram geradas por inteligência artificial, com alta probabilidade detectada pela ferramenta "Hive Moderation".
  • Um representante de Phil Collins negou que ele esteja em cuidados paliativos e explicou que o cantor foi internado apenas para uma cirurgia no joelho. Em fevereiro, o próprio músico havia revelado estar muito doente.
  • Em documentário lançado em dezembro de 2024, chamado "Phil Collins: Drummer First" no Youtube, o britânico da banda Gênesis compartilhou com os fãs a angústia por não poder mais tocar bateria.
  • Ele conta no documentário: “Ainda estou me acostumando um pouco. Passei toda a minha vida tocando bateria. De repente, não ser capaz de fazer isso é chocante”, completa.
  • Nic Collins, filho do baterista e que segue os passos do pai no instrumento, comentou sobre a aflição vivida por Phil Collins e contou que o pai precisou passar por uma intervenção cirúrgica no pescoço em 2025
  • “Os músicos, as pessoas de bandas em geral, tinham esse pensamento antigamente de que eram invencíveis. Acho que é isso que realmente acontece com meu pai”, reflete Nic em depoimento para a produção.
  • Uma lesÃ£o nas vÃ©rtebras acabou atingindo os nervos da regiÃ£o do pescoÃ§o do baterista, o que passou a comprometer seus movimentos. Ele recebeu diagnÃ³stico de neuropatia perifÃ©rica. No documentÃ¡rio, Phil Collins chega a se sentar no banco da bateria, mas nÃ£o consegue tocar.
  • Em sua última performance com o Genesis, no mês de março de 2022, Phil Collins subiu ao palco em uma cadeira de rodas, o que emocionou seus fãs. O show fez parte da turnê “The Last Domino”, que marcou a despedida da banda.
  • Como baterista, uma das últimas aparições do músico britânico aconteceu em 2010 ao lado de Eric Clapton, no Prince´s Trust Rock Gala.
  • Philip David Charles Collins nasceu no dia 30 de janeiro de 1951 em Londres, capital do Reino Unido e começou a tocar bateria com apenas 5 anos.
  • Em 1970, Collins entrou no Genesis como substituto do baterista John Mayhew. Cinco anos depois, o londrino tornou-se o vocalista do Genesis após Peter Gabriel deixar a banda.
  • Entre o fim dos anos 70 e a década de 80, o Genesis obteve enorme êxito comercial. No mesmo período, Collins deu início à sua carreira solo também.
  • Em 1981, o britânico lançou seu primeiro álbum solo, “Face Value”, que incluiu a canção “In the Air Tonight”, com grande sucesso nas paradas.
  • Collins colaborou com grandes astros da música, como Paul McCartney, Elton John e a icônica banda Led Zeppelin.
  • Além da bem sucedida carreira na música, Phil Collins também fez trabalhos como ator. Ele foi protagonista do filme “Buster - Procura-se um Ladrão” (1998), fez participações na série “Miami Vice” (1984) e também fez parte do elenco de “Hook - A Volta do Capitão Gancho” (1991), com Robin Williams.
  • Collins colecionou prêmios na carreira: 5 Grammys, 2 American Music Awards, 2 Globos de Ouro e 1 Oscar. Ele arrebatou a estatueta da maior premiação do cinema mundial em 2000 na categoria “Canção Original” por “You’ll be in my Heart” na animação “Tarzan”, da Disney.
  • Phil Collins foi casado três vezes e tem cinco filhos: Nicholas (foto), Simon, Matthew, Joely e a atriz Lily Collins (foto), famosa por interpretar a personagem Emily Cooper na série de televisão “Emily em Paris”.
