Homem ‘muda de vida’ após ganhar medalha correndo bêbado e descalço em maratona

  • Em uma publicação no Instagram, a prefeitura da cidade destacou o "início de um novo ciclo" do homem, que agora aparece calçando tênis.
  • "Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade", diz a legenda do post.
  • "Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaque", finaliza o perfil da prefeitura.
  • Morador do Pará, Isaque dos Santos Pinho não só disputou a prova de 8 km como completou o percurso e ainda levou uma medalha para casa!
  • Na véspera da prova, o homem contou que estava bebendo em um bar da região.
  • No dia seguinte, ao caminhar por uma praça, se deparou com a movimentação de atletas se aquecendo e resolveu se juntar à competição.
  • Segundo o próprio, ele tinha esperança de que o exercício ajudasse a "eliminar a ressaca".
  • A história foi contada pelo próprio Isaque em uma entrevista publicada em seu novo perfil Instagram, que já soma mais de 178 mil seguidores.
  • O homem não tinha celular e "ganhou" um perfil na rede social criado por amigos.
  • A própria organização do evento entrou na brincadeira, publicando vídeos do mais novo "maratonista" em ação.
  • O vídeo que viralizou mostra Isaque acelerando com tudo, ultrapassando vários participantes.
  • “8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda da publicação.
  • Apesar do tom descontraído, o homem afirmou ter planos de mudar de vida, prometendo largar o álcool e os vícios de lado para buscar um emprego.
  • "Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, disse ele.
  • A corrida foi realizada pelas ruas da cidade no dia 27 de julho, organizada por uma academia local.
  • Isaque é morador de Garrafão do Norte, um pequeno município de cerca de 25 mil habitantes que fica no nordeste do Pará.
