‘Derreteu’ no lago fervente: Turistas ficam chocados com morte terrível de bisão

  • No fim de junho, um exemplar do animal caiu acidentalmente na fonte termal Grand Prismatic Spring e foi dissolvido pela água fervente, que pode chegar a 89ºC.
    No fim de junho, um exemplar do animal caiu acidentalmente na fonte termal Grand Prismatic Spring e foi dissolvido pela água fervente, que pode chegar a 89ºC. Foto: Reprodução/Facebook/Louise Howard
  • As autoridades locais decidiram não remover a carcaça devido aos riscos para funcionários e para os microrganismos que vivem no local.
    As autoridades locais decidiram não remover a carcaça devido aos riscos para funcionários e para os microrganismos que vivem no local. Foto: Reprodução/Facebook/Louise Howard
  • Esse tipo de acidente não é inédito – um filhote de alce morreu em circunstâncias semelhantes anos atrás, e ossos de outros animais já foram encontrados em fontes termais do parque.
    Esse tipo de acidente não é inédito – um filhote de alce morreu em circunstâncias semelhantes anos atrás, e ossos de outros animais já foram encontrados em fontes termais do parque. Foto: Universidade da Califórnia Berkley
  • Embora os animais consigam sentir o calor, acidentes acontecem quando pisam em crostas frágeis nas bordas das fontes.
    Embora os animais consigam sentir o calor, acidentes acontecem quando pisam em crostas frágeis nas bordas das fontes. Foto: Reprodução dde vídeo Canal Uol
  • O parque também já registrou 22 mortes humanas por quedas em fontes termais, além de centenas de feridos desde 1872.
    O parque também já registrou 22 mortes humanas por quedas em fontes termais, além de centenas de feridos desde 1872. Foto: Wikimedia Commons
  • Apesar de muitos pensarem que as fontes termais de Yellowstone são ácidas, a maioria tem pH neutro ou alcalino. A morte do bisão ocorreu por conta do calor extremo.
    Apesar de muitos pensarem que as fontes termais de Yellowstone são ácidas, a maioria tem pH neutro ou alcalino. A morte do bisão ocorreu por conta do calor extremo. Foto: Wikimédia Commons
  • O bisão é um dos maiores mamíferos terrestres das Américas e pertence ao gênero Bison, da família dos bovídeos, a mesma do boi e do búfalo.
    O bisão é um dos maiores mamíferos terrestres das Américas e pertence ao gênero Bison, da família dos bovídeos, a mesma do boi e do búfalo. Foto: Flickr Dean Taylor
  • Existem duas espécies principais: o bisão-americano, típico da América do Norte, e o bisão-europeu, nativo de partes da Europa.
    Existem duas espécies principais: o bisão-americano, típico da América do Norte, e o bisão-europeu, nativo de partes da Europa. Foto: Imagem de Bernell MacDonald por Pixabay
  • O bisão-americano é um símbolo da vida selvagem dos Estados Unidos e hoje se encontra amplamente distribuído pelas Grandes Planícies, do Canadá ao México.
    O bisão-americano é um símbolo da vida selvagem dos Estados Unidos e hoje se encontra amplamente distribuído pelas Grandes Planícies, do Canadá ao México. Foto: Jack Dykinga/Wikimédia Commons
  • Os bisões são animais imponentes, podendo atingir até 1,80 metro de altura no dorso e pesar mais de 1.000 quilos, com os machos geralmente maiores que as fêmeas.
    Os bisões são animais imponentes, podendo atingir até 1,80 metro de altura no dorso e pesar mais de 1.000 quilos, com os machos geralmente maiores que as fêmeas. Foto: -PD-USGos/Wikimédia Commons
  • Eles tÃªm uma pelagem densa e marrom-escura, com uma corcova pronunciada nos ombros e cabeÃ§a grande com chifres curtos e curvos.
    Eles tÃªm uma pelagem densa e marrom-escura, com uma corcova pronunciada nos ombros e cabeÃ§a grande com chifres curtos e curvos. Foto: Flickr Thiago Santoro
  • No século 19, os bisões foram quase levados à extinção devido à caça excessiva e à expansão agrícola, com sua população caindo de milhões para apenas algumas centenas.
    No século 19, os bisões foram quase levados à extinção devido à caça excessiva e à expansão agrícola, com sua população caindo de milhões para apenas algumas centenas. Foto: - Flickr Joy Ride !
  • Graças a esforços de conservação iniciados no início do século 20, principalmente com apoio de parques nacionais, a população de bisões americanos foi parcialmente recuperada.
    Graças a esforços de conservação iniciados no início do século 20, principalmente com apoio de parques nacionais, a população de bisões americanos foi parcialmente recuperada. Foto: Flickr CarrieMae
  • Em Yellowstone, por exemplo, vive a manada de bisões mais antiga protegida dos Estados Unidos hoje em dia.
    Em Yellowstone, por exemplo, vive a manada de bisões mais antiga protegida dos Estados Unidos hoje em dia. Foto: Flickr Jim Starnes
  • Os bisões são herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, ervas e, em épocas de escassez, até de musgos e cascas de árvores.
    Os bisões são herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, ervas e, em épocas de escassez, até de musgos e cascas de árvores. Foto: Arturo de Frias Marques/Wikimédia Commons
  • Esses animais costumam viver em grupos e se movimentar em manadas, embora os machos adultos possam viver sozinhos por períodos.
    Esses animais costumam viver em grupos e se movimentar em manadas, embora os machos adultos possam viver sozinhos por períodos. Foto: Flickr Ton Smilde
  • O bisão-europeu também passou por um processo drástico de extinção, tendo desaparecido da natureza no início do século 20.
    O bisão-europeu também passou por um processo drástico de extinção, tendo desaparecido da natureza no início do século 20. Foto: Flickr Mundo por Terra
  • Algumas espécies sobreviveram apenas em cativeiro e zoológicos, sendo reintroduzidas em florestas da Polônia, Belarus e outros países.
    Algumas espécies sobreviveram apenas em cativeiro e zoológicos, sendo reintroduzidas em florestas da Polônia, Belarus e outros países. Foto: - Flickr Joe
  • Apesar do tamanho e aparência pacífica, bisões podem ser perigosos quando se sentem ameaçados.
    Apesar do tamanho e aparência pacífica, bisões podem ser perigosos quando se sentem ameaçados. Foto: Yunners/Wikimédia Commons
  • Eles são extremamente fortes e rápidos, podendo correr a até 60 km/h e saltar cercas com mais de 1 metro de altura.
    Eles são extremamente fortes e rápidos, podendo correr a até 60 km/h e saltar cercas com mais de 1 metro de altura. Foto: Flickr Ton Smilde
  • Culturalmente, os bisões têm grande significado, especialmente para os povos indígenas das Américas, que dependiam deles para alimentação, vestuário e materiais.
    Culturalmente, os bisões têm grande significado, especialmente para os povos indígenas das Américas, que dependiam deles para alimentação, vestuário e materiais. Foto: Flickr Ray F.
