Mick Jagger recebeu homenagens das mães de seus filhos em aniversário de 82 anos

    Foi em uma entrevista ao jornal The Observer, onde se retratou: “Mas então eu digo isso e, daqui a alguns anos, o Lucas lê a entrevista e pensa: ‘Ah, eu fui um erro’. Então, tenho de acrescentar que ele é realmente um menino muito bacana. Do contrário, pareceria horrível”. Foto: Foto: pinterest
    A vida pessoal de Mick Jagger foi marcada por muitos relacionamentos e controvérsias. Além de Luciana e Jerry, ele teve caso com outras mulheres famosas. Entre elas, a atriz Marianne Faithfull (foto). Foto: wikimedia commons Ben Merk (ANEFO)
    E até mesmo, a vencedora do Oscar, Angelina Jolie. Mas a relação durou poucos meses, no início dos anos 2000. Foto: montagem / wikimedia commons
    Na biografia lançada em 2012, "Mick - A Vida Louca e o Gênio Selvagem de Jagger", o escritor Christopher Anderson relata que Jagger teria dormido com pelo menos 4 mil pessoas ao longo da vida. Será? Foto: reprodução enjoei
    Em um dos relatos sobre a animada vida de Jagger, o biógrafo indica um suposto affair com outro astro do rock: David Bowie. No livro, uma mulher conta ter visto os dois juntos, sem roupa. Foto:
    Relembre outras histÃ³rias curiosas e a carreira desta lenda do rock! Foto:
    Mick Jagger nasceu em Dartford, Inglaterra, em 26 de julho de 1943. Ele começou na música quando era adolescente e formou a banda The Rolling Stones em 1962, junto com o guitarrista Keith Richards e o pianista Ian Stewart. Foto: domínio público
    Ainda jovem, Jagger estudou Economia na Universidade de Londres, mas abandonou os estudos para se dedicar inteiramente à música. Foto: wikimedia commons V. K. Hietanen
    A banda foi influenciada por artistas de blues e rock and roll, como Muddy Waters e Chuck Berry (foto), e rapidamente se destacou no cenário musical britânico. Foto: domínio público
    Os Rolling Stones foram pioneiros no movimento britânico de invasão musical nos Estados Unidos e ajudaram a definir a cultura do rock dos anos 60. Foto: wikimedia commons Jim Pietryga
    Jagger ficou conhecido por sua voz marcante e suas performances energéticas. Ele também é compositor e escreveu muitas das canções mais famosas dos Rolling Stones, incluindo "Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" e "Gimme Shelter". Foto: wikimedia commons Raph_PH
    Estes sucessos impulsionaram a carreira dos Stones para o estrelato mundial, rivalizando com os Beatles como uma das bandas mais influentes da época. Foto: wikimedia commons Ben Merk (ANEFO)
    Jagger tambÃ©m tem uma carreira solo de sucesso. Ele lanÃ§ou 4 Ã¡lbuns sozinho, o mais recente em 2001, intitulado "Goddess in the Doorway". Foto: divulgaÃ§Ã£o
    O astro do rock também já fez participações em vários filmes e programas de televisão como “Saturday Night Live” e “Os Simpsons”. Ele foi desenhado, ao lado de Keith Richards, numa participação na animação. Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Jagger também é considerado uma das pessoas mais ricas do mundo da música, com um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 360 milhões! Foto: wikimedia commons kronos
    Em 2003, o mÃºsico foi condecorado com o tÃ­tulo de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, tornando-se Sir Mick Jagger em reconhecimento Ã s suas contribuiÃ§Ãµes Ã  mÃºsica e Ã  cultura popular. Foto: reproduÃ§Ã£o youtube
    O astro também foi reconhecido por seu envolvimento em causas sociais e humanitárias. Ele apoiou várias instituições de caridade e usou sua influência para aumentar a conscientização sobre questões importantes, como a luta contra a pobreza e o HIV/AIDS. Foto: wikimedia commons Raph_PH
    Mick Jagger já esteve no Brasil em diversas oportunidades com os Rolling Stones, sendo a última em 2016, quando fez shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e Porto Alegre. Foto: Youtube/The Rolling Stones
    Com os Rolling Stones, Mick Jagger ganhou diversos Grammy Awards ao longo dos anos, incluindo prêmios nas categorias de Melhor Álbum de Rock, Melhor Performance de Rock e Melhor Performance de Hard Rock. Foto: wikimedia commons Raph_PH
    Em 2024, o músico passou por uma situação embaraçosa ao elogiar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, durante um show dos Rolling Stones no Canadá. Foto: Ralph PH wikimedia commons
    Animado com a apresentação, Jagger comentou: “Adoramos o seu Sr. Trudeau”. No entanto, o tiro saiu pela culatra e o comentário acabou desagradando a maioria das pessoas presentes que não compartilhavam do mesmo pensamento... Foto: reprodução/instagram
    O músico até tentou consertar dizendo que "a família dele sempre foi muito fã da nossa banda”, mas não deu certo e ele acabou recebendo uma tremenda vaia! Foto: divulgação/kevin mazur
    Em 2022, os Rolling Stones saíram em turnê pela Europa para comemorar o aniversário de 60 anos da banda. A tour, que começou em Madri, na Espanha, recebeu o nome de "Sixty". Foi a primeira sem o baterista Charlie Watts, pois ele faleceu em agosto de 2021. Foto:
    Em 1989, a banda foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame, tendo reconhecida sua significativa contribuição para o mundo da música. Foto: Divulgação
