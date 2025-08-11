Papa mais jovem da história assumiu com menos de 20 anos e teve trajetória polêmica

Assine
  • Bento IX assumiu o papado antes dos 20 anos - há diversas versões historiográficas, mas sabe-se que tinha entre 12 e 20 anos ao sentar-se pela primeira vez no trono de Pedro.
  • Nascido em Roma no ano 1012, ele foi o único a ser eleito pontífice três vezes e o primeiro a renunciar ao cargo.
  • Batizado com o nome de Teofilatto III dei Conti di Tuscolo, ele era membro da família aristocrática dos Tusculum, bastante influentes em Roma e na Igreja Católica no período.
  • No século XI, a liderança da Igreja Católica ainda não tinha a condição religiosa que possui hoje em dia, sendo mais uma expressão de poder e influência.
  • Por isso, o papado era disputado por famílias com vistas a aumentar seu domínio econômico e político.
  • O papado do jovem Bento IX é descrito por historiadores do catolicismo como um período controverso, repleto de corrupção e imoralidades.
  • Bento IX conduziu sua liderança papal com um objetivo primordial, segundo os historiadores da época: enriquecer sua família e a si mesmo. .
  • Sua primeira eleição teve influência direta do papa antecessor, João XIX, que era seu tio. Há fontes historiográficas que falam até mesmo de pagamento para que ele fosse eleito.
  • Ele foi acusado de cometer abusos de poder e vender o cargo para Giovanni Graziano, que era seu padrinho e assumiu o trono de Pedro em 1045 como Gregório VI.
  • De acordo com seus opositores, Bento IX levava a vida acompanhado de muitas mulheres e bebia de forma incontida. Ele chegou a ser expulso de Roma, a ponto de precisar se refugiar no Mosteiro de Grottaferrata. Em 1044, foi deposto.
  • No ano seguinte, uma articulação política o reconduziu ao cargo, com a expulsão do então papa Silvestre III. Porém, Bento IX renunciou menos de um mês depois porque pretendia se casar. Essa foi a primeira vez que um papa abdicou do trono de São Pedro.
  • Depois, Bento IX retornou a Roma e retomou de maneira informal o cargo, com o seu padrinho Gregório VI à frente do pontificado como uma espécie de fantoche. Nesse momento, o deposto Silvestre III reclamava o posto.
  • No ano de 1046, o imperador Henrique III, do Sacro Império Romano-Germânico convocou o Concílio de Sutri para resolver o impasse. Ele acabou tornando ilegítimos os três papas - Bento IX, Silvestre III e Gregório VI.
  • A medida aconteceu após seguidos episódios de má conduta dos líderes religiosos e resultou na escolha de um novo pontífice, Clemente II.
  • Na época de Bento IX ainda não existia o conclave para eleição do papa, como conhecemos atualmente - recentemente, por exemplo, essa reunião de cardeais escolheu Leão XIV como sucessor de Francisco.
  • A escolha papal era restrita a uma elite e a corrupção era comum. O conclave só surgiria no século XIII, como consequência, inclusive, do papado problemático de Bento IX.
  • Bento IX não descansou e seguiu articulando o retorno ao cargo até consegui-lo após a morte de Clemente II. Porém, o rei o depôs em 1048. Ele acabaria excomungado pela igreja após a eleição do papa seguinte, Dâmaso II.
  • De acordo com os registros históricos, a data provável de morte de Bento IX é o ano de 1055. Ele foi enterrado na abadia de Grottaferrata, na Itália.
