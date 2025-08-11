Flipar
Longe das bebidas, Elton John comemora: sóbrio há 35 anos
Em 2025 o astro botou um ponto final na 'rixa' que manteve durante anos com a cantora Madonna, também uma das gigantes do show business. Foto: Reprodução Instagram/Montagem
Ele fez uma declaração pública em seu Instagram, elogiando a cantora pela homenagem feita às vítimas da Aids nos shows da turnê "Celebration Tour". Foto: Foto: instagram Elton John
Elton é uma das principais vozes na luta contra a doença e o preconceito. Em 1992, criou a “Elton John AIDS Foundation”, que ampara portadores do vírus HIV e apoia pesquisas em busca da cura. Foto: Divulgação
Elton tem propriedades em vários países. Uma delas em Mont Boron, nos arredores da cidade de Nice, na Riviera francesa, local calmo onde se recuperou após um acidente doméstico , em agosto de 2023. Foto: CHRIS BONTEMPS - wikimedia commons
O cantor sofreu uma queda, sendo levado imediatamente ao departamento de ortopedia no centro hospitalar Princess Grace, em Mônaco, onde foi tratado de ferimentos leves. Foto: Reprodução instagram
Em 2021, já tinha passado pela mesma situação ao escorregar durante férias de sua última turnê, "Farewell Yellow Brick Road", causando uma lesão no quadril. Desde então, enfrenta dificuldade de locomoção. Foto: Reprodução instagram
A turnê de despedida de Elton John, chamada "Farewell Yellow Brick Road", começou em 8/9/2018 em Allentown, Pensilvânia (EUA) e passou por América do Norte, Europa, Oceania e Ásia. Prevista para terminar em 2021, foi adiada pela pandemia e por uma cirurgia no quadril, estendendo-se até 8/7/ 2023. Foto: reprodução youtube
Foi a turnê mais longa e lucrativa da carreira dele, arrecadando mais de US$ 900 milhões. Fãs do mundo inteiro puderam se despedir do cantor, que fez seu último show oficial após meio século de carreira. Foto: reprodução youtube
O astro declarou: "Tocar para vocês foi minha razão de viver, e vocês foram absolutamente magníficos". Foto: reprodução youtube
O show que marcou a despedida foi na Arena Tele2, em Estocolmo, Suécia. O estádio tem capacidade para 30 mil pessoas e estava lotado. Foto: wikimedia commons Alexandar Vujadinovic
A última turnê de Elton John teve 330 shows que percorreram vários lugares do mundo desde 2018, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Europa. Foto: reprodução youtube
Ao todo, 6,25 milhões de pessoas puderam assistir ao astro ao vivo pela última vez. Foto: reprodução youtube
Em um momento do último show, Elton John compartilhou no telão uma mensagem da banda Coldplay, que se apresentou em outra cidade da Suécia no mesmo dia. O vocalista Chris Martin agradeceu John por sua carreira e emocionou o público. Foto: reprodução youtube
Elton John nasceu no dia 25 de março de 1947, em Pinner, Middlesex, Inglaterra, com o nome de Reginald Kenneth Dwight. Ele é considerado um dos artistas mais populares e bem-sucedidos da história. Foto: reprodução youtube
Sua carreira decolou na década de 1970, com uma série de sucessos, como "Your Song", "Rocket Man", "Crocodile Rock" e "Candle in the Wind". Ele se destacou por performances ao vivo e estilo único ao piano. Foto: YouTube / Elton John Official
Ao longo de sua carreira, Elton John lançou uma série de álbuns de sucesso, incluindo "Goodbye Yellow Brick Road", "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" e "Songs from the West Coast". Foto: divulgação
Além de sua carreira musical, Elton também é conhecido por seu trabalho humanitário. Foto: wikimedia commons Eva Rinaldi
Na Inglaterra, o artista é considerado uma das figuras mais influentes do rock na luta pelos direitos LGBTQIA+. Foto: Flickr - Ernst Vikne
Recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo cinco Grammy Awards, dois Oscars e um Tony Awards. Ele esteve no Brasil várias vezes. A primeira em 1978, ao lado de Rod Stewart. Foto: wikimedia commons Raph_PH
Em 1996, Elton John foi condecorado com a Ordem do Império Britânico e em 1998, declarado Cavaleiro Celibatário pela então rainha Elizabeth II. Foto: reprodução youtube
O astro britânico tem dois filhos com o cineasta David Furnish, com quem está junto desde 2005. Porém, há relatos de que eles já tinham um relacionamento desde meados dos anos 1990. Foto: Reprodução copiado do site glamurama.uol.com.br/
Elton John é um dos artistas que mais fizeram duetos na história. Ele já gravou com nomes como Tina Turner, John Lennon, Ray Charles, Axl Rose, Paul McCartney, Eminem, Bee Gees, Aretha Franklin e Lady Gaga. Foto: wikimedia commons Georges Biard
