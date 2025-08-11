Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Morte de brasileiro foi a quinta envolvendo turistas em menos de quatro meses em Ibiza

FL
Flipar
  • Só entre o fim de abril e o início de agosto, cinco turistas já morreram no badalado destino espanhol.
    Só entre o fim de abril e o início de agosto, cinco turistas já morreram no badalado destino espanhol. Foto: Michael Tomlinson/Unsplash
  • Lucca tinha 26 anos e estava de férias na ilha quando sofreu a queda. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação.
    Lucca tinha 26 anos e estava de férias na ilha quando sofreu a queda. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação. Foto: Wikimedia Commons/Jc REY
  • O brasileiro era natural de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e era muito ativo nas redes sociais.
    O brasileiro era natural de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e era muito ativo nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • No fim de julho, o jogador escocês de hóquei no gelo Gary Kelly, de 19 anos, morreu ao cair da sacada do 3º andar do Ibiza Rocks Hotel durante a madrugada.
    No fim de julho, o jogador escocês de hóquei no gelo Gary Kelly, de 19 anos, morreu ao cair da sacada do 3º andar do Ibiza Rocks Hotel durante a madrugada. Foto: Reprodução/X
  • O hotel de quatro estrelas chegou a suspender temporariamente seus eventos turísticos após o ocorrido. O caso foi considerado uma morte acidental pelas autoridades espanholas.
    O hotel de quatro estrelas chegou a suspender temporariamente seus eventos turísticos após o ocorrido. O caso foi considerado uma morte acidental pelas autoridades espanholas. Foto: Divulgação
  • Poucos dias antes, em 7 de julho, o também escocês Evan Thomson, de 26 anos, morreu após cair do 6º andar enquanto comemorava seu aniversário com amigos.
    Poucos dias antes, em 7 de julho, o também escocês Evan Thomson, de 26 anos, morreu após cair do 6º andar enquanto comemorava seu aniversário com amigos. Foto: Reprodução/Instagram
  • Na ocasião, a família da vítima criticou a resposta do hotel, alegando que as festividades foram retomadas menos de uma hora e meia após a tragédia.
    Na ocasião, a família da vítima criticou a resposta do hotel, alegando que as festividades foram retomadas menos de uma hora e meia após a tragédia. Foto: Wikimedia Commons/Fensommd
  • "A resposta do hotel foi de partir o coração, quase como se nunca tivesse acontecido. Rezo para que nenhuma outra família passe por isso”, declarou Teila, irmã de Evan, na ocasião.
    "A resposta do hotel foi de partir o coração, quase como se nunca tivesse acontecido. Rezo para que nenhuma outra família passe por isso”, declarou Teila, irmã de Evan, na ocasião. Foto: Shane Hauser/Unsplash
  • Em abril, mais mortes ocorreram no mesmo hotel. No dia 30, uma turista britânica de 33 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu antes da chegada dos paramédicos.
    Em abril, mais mortes ocorreram no mesmo hotel. No dia 30, uma turista britânica de 33 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu antes da chegada dos paramédicos. Foto: Mauro Lima/Unsplash
  • Nesse caso, as autoridades informaram que não havia sinais de crime.
    Nesse caso, as autoridades informaram que não havia sinais de crime. Foto: Wikimedia Commons/Tony Webster
  • Quatro dias antes, em 26 de abril, uma jovem italiana de 19 anos caiu do quarto andar ao tentar entrar em seu quarto pela varanda, pois estava sem o cartão de acesso.
    Quatro dias antes, em 26 de abril, uma jovem italiana de 19 anos caiu do quarto andar ao tentar entrar em seu quarto pela varanda, pois estava sem o cartão de acesso. Foto: Ana Lanza/Unsplash
  • Segundo as investigações, ela havia chegado à ilha no dia anterior e foi encontrada morta na manhã seguinte.
    Segundo as investigações, ela havia chegado à ilha no dia anterior e foi encontrada morta na manhã seguinte. Foto: Flickr - Hans Põldoja
  • Ibiza, uma das ilhas Baleares na Espanha, é mundialmente famosa por suas festas eletrônicas e vida noturna vibrante.
    Ibiza, uma das ilhas Baleares na Espanha, é mundialmente famosa por suas festas eletrônicas e vida noturna vibrante. Foto: JOSE MANUEL ALABARCE PAEZ/Pixabay
  • A ilha atrai milhões de turistas anualmente, que vão em busca de festas lendárias em clubes de renome mundial, como Pacha e Amnesia.
    A ilha atrai milhões de turistas anualmente, que vão em busca de festas lendárias em clubes de renome mundial, como Pacha e Amnesia. Foto: Flickr - Amnesia Ibiza
  • Além da agitação, Ibiza também oferece paisagens paradisíacas, como as praias de Ses Salines e Cala Comte.
    Além da agitação, Ibiza também oferece paisagens paradisíacas, como as praias de Ses Salines e Cala Comte. Foto: Wikimedia Commons/stavros1
  • A capital, Eivissa, possui um charmoso centro histórico murado conhecido como Dalt Vila, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
    A capital, Eivissa, possui um charmoso centro histórico murado conhecido como Dalt Vila, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Panoramio - Daria
  • A ilha também é lar de vilarejos encantadores, como Santa Gertrudis de Fruitera, onde é possível encontrar um ambiente mais autêntico.
    A ilha também é lar de vilarejos encantadores, como Santa Gertrudis de Fruitera, onde é possível encontrar um ambiente mais autêntico. Foto: Wikimedia Commons/Gerda Arendt
  • A ilha é acessível por voos e balsas, principalmente a partir de Barcelona e Valência.
    A ilha é acessível por voos e balsas, principalmente a partir de Barcelona e Valência. Foto: Oliver Thomas/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay