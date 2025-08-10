Flipar
Chacrinha, o ‘Velho Guerreiro’, lançava bacalhau para a plateia; relembre o apresentador icônico
José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu no dia 30 de setembro de 1917 na cidade de Surubim, em Pernambuco. Foto: Reprodução do Acervo Leleco Barbosa
Abelardo Barbosa começou sua trajetória no rádio nos anos 40, época em que recebeu o apelido de Chacrinha que o acompanharia por toda a carreira. Foto: Flickr Arquivo Nacional do Brasi
Nos anos 50, Chacrinha migrou para a televisão, meio em que se popularizou e estabeleceu um marco na comunicação. Foto: Reprodução Flickr dozedias_fotos
Entre 1957 e 1982, Chacrinha apresentou o programa de variedades “Discoteca do Chacrinha”, que passou por quatro emissoras diferentes: TV Tupi, Excelsior, Globo e Bandeirantes. Foto: Reprodução do Acervo Leleco Barbosa
O programa, que contava com atraÃ§Ãµes musicais, concursos e apresentaÃ§Ã£o de calouros, foi ao ar na TV Globo entre julho de 1967 e novembro de 1972. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
No fim de 1972, Chacrinha deixou a Globo após um desentendimento com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de programação da emissora. Foto: Reprodução de youtube
Dez anos depois, Chacrinha retornou à Globo, onde apresentou o programa “Cassino do Chacrinha”. Foto: Reprodução de youtube
A atração de auditório foi ao ar entre 1982 e 1988, ano da morte do “Velho Guerreiro”. Nas últimas edições, chegou a ser apresentada por João Kleber (na foto com Chacrinha e Dercy Gonçalves). Foto: Reprodução do Facebook E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa
Chacrinha ganhou o apelido de “Velho Guerreiro” do cantor baiano Gilberto Gil. Foto: Reprodução de youtube
A expressÃ£o aparece na mÃºsica â??Aquele AbraÃ§oâ?, gravada em 1969. Nela, o compositor tambÃ©m chama o apresentador de â??Velho PalhaÃ§o", exaltando sua figura, como foi frequente no Tropicalismo - movimento que Gil liderou com Caetano Veloso. Foto: Claudio Maranhao - FLICKR
Uma das marcas distintivas de Chacrinha eram os bordões, alguns inesquecíveis, como “Alô, Terezinha!”, ‘Eu não vim para explicar, eu vim para confundir” e “Quem não se comunica, se trumbica”. Foto: Reprodução de youtube
Em seu programa, Chacrinha atirava pedaços de bacalhau na plateia. E havia um motivo por trás desse humor. Foto: Flickr Arquivo Nacional
O inusitado gesto surgiu por estratégia comercial para alavancar a venda do produto a pedido das Casas da Banha, que patrocinavam a atração. Foto: Reprodução Instagram @oficialchacrinha
Outra peculiaridade do apresentador era o uso de uma buzina de mão para desclassificar calouros nos concursos musicais que promovia em seu auditório. Foto: Divulgação
Em 1966, Chacrinha coroou o cantor Roberto Carlos em seu programa na extinta TV Excelsior. Desde então, o artista, recordista de venda de discos no Brasil, passou a ser chamado de Rei Roberto Carlos. Foto: Reprodução do livro "Chacrinha — A Biografia"
Em seus programas, o apresentador contava com assistentes de palco chamadas “chacretes”. Algumas delas ficaram famosas, casos de Rita Cadillac, Vera Furacão e Índia Potira. Foto: Reprodução do Facebook E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa
Grandes nomes da música brasileira se apresentaram nos programas de Chacrinha, como Tim Maia (foto), Raul Seixas e Roberto Carlos. Foto: Instagram @oficialchacrinha
Em 1947, Chacrinha casou-se com Florinda Barbosa, com quem teve três filhos. A viúva do Velho Guerreiro faleceu em 2020, aos 99 anos, após sofrer uma parada cardíaca quando estava dormindo. Foto: Reprodução de Twitter
Em 2018, entrou em cartaz o filme "Chacrinha: O Velho Guerreiro". Com direção de Andrucha Waddington, o longa conta a trajetória do apresentador, vivido por Eduardo Sterblitch (na juventude) e Stepan Nercessian. Foto: Divulgação
