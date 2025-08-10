Assine
Chacrinha, o ‘Velho Guerreiro’, lançava bacalhau para a plateia; relembre o apresentador icônico

  • José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu no dia 30 de setembro de 1917 na cidade de Surubim, em Pernambuco.
    José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu no dia 30 de setembro de 1917 na cidade de Surubim, em Pernambuco. Foto: Reprodução do Acervo Leleco Barbosa
  • Abelardo Barbosa começou sua trajetória no rádio nos anos 40, época em que recebeu o apelido de Chacrinha que o acompanharia por toda a carreira.
    Abelardo Barbosa começou sua trajetória no rádio nos anos 40, época em que recebeu o apelido de Chacrinha que o acompanharia por toda a carreira. Foto: Flickr Arquivo Nacional do Brasi
  • Nos anos 50, Chacrinha migrou para a televisão, meio em que se popularizou e estabeleceu um marco na comunicação.
    Nos anos 50, Chacrinha migrou para a televisão, meio em que se popularizou e estabeleceu um marco na comunicação. Foto: Reprodução Flickr dozedias_fotos
  • Entre 1957 e 1982, Chacrinha apresentou o programa de variedades “Discoteca do Chacrinha”, que passou por quatro emissoras diferentes: TV Tupi, Excelsior, Globo e Bandeirantes.
    Entre 1957 e 1982, Chacrinha apresentou o programa de variedades “Discoteca do Chacrinha”, que passou por quatro emissoras diferentes: TV Tupi, Excelsior, Globo e Bandeirantes. Foto: Reprodução do Acervo Leleco Barbosa
  • O programa, que contava com atraÃ§Ãµes musicais, concursos e apresentaÃ§Ã£o de calouros, foi ao ar na TV Globo entre julho de 1967 e novembro de 1972.
    O programa, que contava com atraÃ§Ãµes musicais, concursos e apresentaÃ§Ã£o de calouros, foi ao ar na TV Globo entre julho de 1967 e novembro de 1972. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • No fim de 1972, Chacrinha deixou a Globo após um desentendimento com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de programação da emissora.
    No fim de 1972, Chacrinha deixou a Globo após um desentendimento com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de programação da emissora. Foto: Reprodução de youtube
  • Dez anos depois, Chacrinha retornou à Globo, onde apresentou o programa “Cassino do Chacrinha”.
    Dez anos depois, Chacrinha retornou à Globo, onde apresentou o programa “Cassino do Chacrinha”. Foto: Reprodução de youtube
  • A atração de auditório foi ao ar entre 1982 e 1988, ano da morte do “Velho Guerreiro”. Nas últimas edições, chegou a ser apresentada por João Kleber (na foto com Chacrinha e Dercy Gonçalves).
    A atração de auditório foi ao ar entre 1982 e 1988, ano da morte do “Velho Guerreiro”. Nas últimas edições, chegou a ser apresentada por João Kleber (na foto com Chacrinha e Dercy Gonçalves). Foto: Reprodução do Facebook E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa
  • Chacrinha ganhou o apelido de “Velho Guerreiro” do cantor baiano Gilberto Gil.
    Chacrinha ganhou o apelido de “Velho Guerreiro” do cantor baiano Gilberto Gil. Foto: Reprodução de youtube
  • A expressÃ£o aparece na mÃºsica â??Aquele AbraÃ§oâ?, gravada em 1969. Nela, o compositor tambÃ©m chama o apresentador de â??Velho PalhaÃ§o", exaltando sua figura, como foi frequente no Tropicalismo - movimento que Gil liderou com Caetano Veloso.
    A expressÃ£o aparece na mÃºsica â??Aquele AbraÃ§oâ?, gravada em 1969. Nela, o compositor tambÃ©m chama o apresentador de â??Velho PalhaÃ§o", exaltando sua figura, como foi frequente no Tropicalismo - movimento que Gil liderou com Caetano Veloso. Foto: Claudio Maranhao - FLICKR
  • Uma das marcas distintivas de Chacrinha eram os bordões, alguns inesquecíveis, como “Alô, Terezinha!”, ‘Eu não vim para explicar, eu vim para confundir” e “Quem não se comunica, se trumbica”.
    Uma das marcas distintivas de Chacrinha eram os bordões, alguns inesquecíveis, como “Alô, Terezinha!”, ‘Eu não vim para explicar, eu vim para confundir” e “Quem não se comunica, se trumbica”. Foto: Reprodução de youtube
  • Em seu programa, Chacrinha atirava pedaços de bacalhau na plateia. E havia um motivo por trás desse humor.
    Em seu programa, Chacrinha atirava pedaços de bacalhau na plateia. E havia um motivo por trás desse humor. Foto: Flickr Arquivo Nacional
  • O inusitado gesto surgiu por estratégia comercial para alavancar a venda do produto a pedido das Casas da Banha, que patrocinavam a atração.
    O inusitado gesto surgiu por estratégia comercial para alavancar a venda do produto a pedido das Casas da Banha, que patrocinavam a atração. Foto: Reprodução Instagram @oficialchacrinha
  • Outra peculiaridade do apresentador era o uso de uma buzina de mão para desclassificar calouros nos concursos musicais que promovia em seu auditório.
    Outra peculiaridade do apresentador era o uso de uma buzina de mão para desclassificar calouros nos concursos musicais que promovia em seu auditório. Foto: Divulgação
  • Em 1966, Chacrinha coroou o cantor Roberto Carlos em seu programa na extinta TV Excelsior. Desde então, o artista, recordista de venda de discos no Brasil, passou a ser chamado de Rei Roberto Carlos.
    Em 1966, Chacrinha coroou o cantor Roberto Carlos em seu programa na extinta TV Excelsior. Desde então, o artista, recordista de venda de discos no Brasil, passou a ser chamado de Rei Roberto Carlos. Foto: Reprodução do livro "Chacrinha — A Biografia"
  • Em seus programas, o apresentador contava com assistentes de palco chamadas “chacretes”. Algumas delas ficaram famosas, casos de Rita Cadillac, Vera Furacão e Índia Potira.
    Em seus programas, o apresentador contava com assistentes de palco chamadas “chacretes”. Algumas delas ficaram famosas, casos de Rita Cadillac, Vera Furacão e Índia Potira. Foto: Reprodução do Facebook E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa
  • Grandes nomes da música brasileira se apresentaram nos programas de Chacrinha, como Tim Maia (foto), Raul Seixas e Roberto Carlos.
    Grandes nomes da música brasileira se apresentaram nos programas de Chacrinha, como Tim Maia (foto), Raul Seixas e Roberto Carlos. Foto: Instagram @oficialchacrinha
  • Em 1947, Chacrinha casou-se com Florinda Barbosa, com quem teve três filhos. A viúva do Velho Guerreiro faleceu em 2020, aos 99 anos, após sofrer uma parada cardíaca quando estava dormindo.
    Em 1947, Chacrinha casou-se com Florinda Barbosa, com quem teve três filhos. A viúva do Velho Guerreiro faleceu em 2020, aos 99 anos, após sofrer uma parada cardíaca quando estava dormindo. Foto: Reprodução de Twitter
  • Em 2018, entrou em cartaz o filme "Chacrinha: O Velho Guerreiro". Com direção de Andrucha Waddington, o longa conta a trajetória do apresentador, vivido por Eduardo Sterblitch (na juventude) e Stepan Nercessian.
    Em 2018, entrou em cartaz o filme "Chacrinha: O Velho Guerreiro". Com direção de Andrucha Waddington, o longa conta a trajetória do apresentador, vivido por Eduardo Sterblitch (na juventude) e Stepan Nercessian. Foto: Divulgação
