Flipar
Marcos Mion perde espaço na Globo e fica fora do Criança Esperança 2025
-
A saída de Marcos Mion do Criança Esperança faz parte de uma reestruturação estratégica da Globo, que também o excluiu da cobertura de eventos como Rock in Rio, The Town e o show da cantora Lady Gaga. Foto: - Reprodução Instagram
-
A emissora avaliou que o apresentador não alcançou o impacto esperado em audiência e publicidade, e seu estilo motivacional, que lhe rendeu o apelido de “pastor da Record” nos bastidores, gerou incômodo interno. Foto: - Reprodução Instagram
-
Apresentador, ator e ativista social, Marcos Mion foi se tornando um dos maiores talentos da televisão brasileira dos últimos 20 anos. Relembre sua trajetória! Foto: Instagram @marcosmion
-
Marcos Chaib Mion nasceu em São Paulo, no dia 20 de junho de 1979. Ele se formou em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2005. Foto: Reprodução Instagram
-
-
A carreira de Mion na televisão teve início em 1999, quando atuou no seriado da TV Globo "Sandy e Junior" (1999-2002). Na atração, ele interpretou o nerd Max. Foto: Reprodução Viva
-
Em 2000, finalizou seu contrato e se transferiu para a MTV, onde apresentou os programas "Supernova" e "Piores Clipes do Mundo". Foto: Reprodução Instagram
-
Com o sucesso da MTV, Mion foi para a Band em 2002, onde passou a apresentar o programa "Descontrole", que se popularizou pelo humor de improviso. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Em 2004, Mion interpretou um cabeleireiro no filme "Um Show de Verão", estrelado por Luciano Huck e Angélica. Em seguida, retornou à MTV para apresentar o programa "Covernation" – no qual surgiu o seu cover, "Mionzinho". Foto: Reprodução MTV
-
Em 2007, Mion apresentou o programa "Mucho Macho", também na MTV. Paralelamente, atuou na novela da Record "Bicho do Mato", na qual interpretou Emílio Redenção. Foto: Reprodução MTV
-
Em 2007, apresentou o "Descarga MTV", que fazia sátiras com o MTV Video Music Brasil. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Em 2008, passou a comandar o "Quinta Categoria", ao lado de Cazé Peçanha e, posteriormente, com o grupo Os Barbixas. Foto: Divulgação
-
AlÃ©m da televisÃ£o, Mion participou de videoclipes de artistas como Sidney Magal e PatrÃcia Coelho, e dirigiu clipes musicais de bandas como Aliados 13. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
-
Em 2009, assinou com a TV Record, onde estreou no comando do "Legendários" – programa que misturava entrevistas, humor e quadros icônicos como "Vale a Pena Ver Direito". Foto: Divulgação
-
-
Durante esse período, também comandou outros programas da emissora, como "Ídolos" (em 2012) e o reality show "A Casa" (2017). Foto: Divulgação/Record TV
-
Entre 2018 e 2021, apresentou o "A Fazenda", mas foi demitido abruptamente após rumores de negociação com a TV Globo. Foto: Divulgação
-
Ainda em 2021, foi convidado por Boninho para apresentar a nova temporada do reality "No Limite", mas impedimentos contratuais com a Record o impossibilitaram de aceitar o convite. Foto: Divulgação/Globo
-
-
Após uma breve passagem pela Netflix, Mion finalmente assinou com a Globo, substituindo Luciano Huck no "Caldeirão" (rebatizado como "Caldeirão com Mion" em 2022). Foto: Divulgação
-
Pela Globo, Mion também cobriu eventos como "Rock in Rio" e "Lollapalooza" no canal Multishow. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2025, Mion estreou como protagonista, roteirista e produtor do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", que contou até com o coreógrafo de lutas Will Leong, que trabalhou em filmes como "Matrix" e "Independence Day". Foto: Divulgação
-
-
O longa, dirigido por José Alvarenga e produzido pela Globo Filmes em parceria com a Disney, aborda temas sensíveis como a relação entre pais e filhos, autismo e superação. Foto: Divulgação
-
Mion enfrentou uma grande tragédia pessoal na juventude. Em 1994, perdeu seu irmão mais velho, Marcelo, que morreu ao cair do vão livre do MASP após comemorar a aprovação no vestibular de medicina. Foto: - Reprodução Instagram
-
Na época, Mion tinha apenas 14 anos e desenvolveu uma depressão profunda, chegando a pesar 103 quilos. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em 1996, aos 17 anos, sofreu outro trauma ao se envolver em um acidente de carro que resultou na morte de seu melhor amigo, Carlos. Foto: - Reprodução Instagram
-
Em 2005, Mion casou-se com a designer de moda Suzana Gullo, com quem tem três filhos: Romeo, Donatella e Stefano. Foto: Instagram @marcosmion
-
Seu primogênito, Romeo, foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. O fato fez com que Mion se tornasse um importante defensor da causa, culminando na criação e aprovação da Lei Romeo Mion. Foto: Instagram @marcosmion
-
-
A lei institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), garantindo prioridade a esses indivíduos nos serviços de saúde, educação e assistência social. Foto: Instagram @marcosmion
-
Em 2023, Mion realizou o sonho de gravar um comercial com um dos maiores astros de Hollywood: Sylvester Stallone. A icônica escadaria do Museu de Arte de Filadélfia, nos Estados Unidos, que serviu de cenário para Rocky, marcou o encontro entre fã e ídolo. Foto: Instagram @marcosmion