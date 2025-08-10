Na onda do morango, sergipana lança ‘Acarajé do Amor’ e é detonada por associação das baianas

A principal diferença entre os pratos do Espírito Santo e da Bahia é que os baianos não abrem mão do leite de coco, pimentão e do azeite de dendê. Já os capixabas não contam com os três ingredientes e costumam ter tintura de urucum, peixe, gotas de limão, tomate, cebola, coentro e azeite. Foto: Darkemperror - wikimedia commons