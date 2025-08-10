Flipar
Na onda do morango, sergipana lança ‘Acarajé do Amor’ e é detonada por associação das baianas
O “morango do amor” é uma variação da maçã do amor, feito com morango envolto em brigadeiro branco e coberto por caramelo vermelho, o que remete às “maçãs do amor”, doce típico das festas juninas. Nas últimas semanas provocou uma febre de consumo. Foto: Divulgação Millena Moreira
A ABAM reforçou que o ofício das baianas é tradicional e rejeita mudanças nos ingredientes e no modo de preparo do acarajé e, segundo a versão mais popular, a receita do acarajé chegou ao Brasil trazida por escravizados vindos de Benim. Foto: Claudia Baiana wikimedia commons
A culinária baiana é considerada por muitos uma das melhores gastronomias do Brasil. Veja a seguir alguns outros quitutes que são verdadeiras delícias da Bahia. Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay
Vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira. O seu preparo pode incluir pão molhado ou farinha de rosca, fubá, gengibre, pimenta-malagueta, amendoim, cravo, castanha de caju, leite desnatado, azeite de oliva, cebola, alho e tomate. Foto: Instagram @littlepieceofbahia
Sarapatel é uma designação comum de diversas iguarias preparadas com vísceras de porco, cabrito ou borrego. Nascido no Alto Alentejo, em Portugal, ele foi adaptado no Brasil e na culinária indo-portuguesa de Goa, Damão e Diu, outrora pertencentes ao Estado Português da Índia. Foto: Adriao - wikimedia commons
A moqueca é um cozido, geralmente de peixe, típico da culinária brasileira e da culinária angolana. No Brasil, é um prato típico dos estados do Pará, da Bahia e do Espírito Santo. Pode ser preparada com peixe, mariscos, crustáceos, galinha ou ovos de galinha. Foto: Moqueca Baiana - Baiana Camila fatura milhões vendendo quitutes típicos da bahia - Instagram @littlepieceofbahia
A principal diferença entre os pratos do Espírito Santo e da Bahia é que os baianos não abrem mão do leite de coco, pimentão e do azeite de dendê. Já os capixabas não contam com os três ingredientes e costumam ter tintura de urucum, peixe, gotas de limão, tomate, cebola, coentro e azeite. Foto: Darkemperror - wikimedia commons
Abará é um bolinho de feijão-fradinho moído cozido em banho-maria embrulhado em folha de bananeira. É um prato típico da culinária africana e da cozinha baiana. Também faz parte da rituais do candomblé. Foto: Flaviohmg wikimedia commons
Bobó de camarão é um prato da culinária afro-brasileira. De consistência cremosa, é feito com camarões refogados em temperos verdes e leite de coco, misturados no purê de macaxeira e mais azeite de dendê, gengibre e camarões secos. Foto: Victorgrigas - wikimedia commons
O Bobó de camarão é servido acompanhado de arroz branco, mas também pode ser servido com pirão. Assim, o prato faz enorme sucesso na culinária baiana, uma das mais queridas do Brasil. Foto: YouTube/ANDREZA ALMEIDA
O caruru é um cozido de quiabos ou carurus, que costuma ser servido acompanhado de acarajé ou abará, pedaços de carne, frango ou peixe, camarões secos, azeite de dendê e pimenta. Foto: YouTube/Nandu Andrade
Mungunzá é uma iguaria doce feita de grãos de milho-branco inteiros, cozidos em um caldo contendo leite de coco ou de vaca, açúcar, canela em pó ou casca e cravo-da-índia. Foto: Eurritimia wikimedia commons
Xinxim é prato da culinária baiana que consiste em algum tipo de carne temperada com sal, alho e cebola ralados e refogada em azeite de dendê com camarão seco, amendoim e castanha de caju.
Cocada é um doce à base de coco, tradicional em várias regiões do mundo, especialmente na América Latina e em Angola. Existem variantes em diferentes países, como o uso de gemas, leite, leite condensado, rapadura, amendoim, leite de coco e coco ralado queimado. Foto: Flickr Exploring South America