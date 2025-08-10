Flipar
Kevin Bacon participa de trend de casal ao lado da mulher
A trend começa com uma pergunta: "Há quantos meses vocês estão juntos?". No que eles respondem: "Meses?". Então, o casal mostra fotos dos últimos anos em que esteve junto - o que no caso de Kevin e Kyra, foram muitos. Foto: Foto: reprodução vídeo instagram kevin bacon
Entre os momentos compartilhados tem uma foto em preto e branco do casamento deles, em 1988. E um beijo apaixonado deles quando o ator venceu um Globo de Ouro, em 2010. Foto:
Casados há 36 anos, Kevin e Kyra são conhecidos como um dos casais mais longevos do meio holywoodiano. Eles têm dois filhos, os também atores Sosie Bacon (33) e Travis Bacon (36). Foto: Foto: instagram kevim bacon
Recentemente, Kevin Bacon chamou atenção nas redes sociais ao revelar que já recorreu a um protético e a um maquiador para usar dentes falsos e uma maquiagem que impedissem o seu reconhecimento pelo público. Foto: Reprodução Instagram
O americano, que faz sucesso há décadas, diz que a fama às fezes cansa: 'É uma droga", disparou. Assim, ele buscou auxílio para sair às ruas sem o assédio dos fãs. Foto: Reprodução Instagram
Mas há momentos em que a tietagem é muito bem-vinda. Como, por exemplo, em abril de 2024, quando Kevin Bacon fez uma visita à escola secundária de Payson, em Utah, onde o clássico filme "Footloose" foi gravado, em 1984. Foto: reprodução instagram
O astro resolveu dar uma passadinha na instituição depois que os alunos começaram a campanha #BacontoPayson nas redes sociais. Com o objetivo de fazer com que o ator comparecesse ao baile de formatura da escola, os alunos chegaram a recriar cenas do filme só para chamar a atenção de Bacon. Foto: reprodução instagram
Além disso, os alunos também produziram kits para a fundação que ajuda comunidades carentes. Segundo a CNN, eles se prepararam para a distribuição de 40 mil kits do que eles chamaram de iniciativa "Footloose40". Foto: reprodução instagram
Durante o discurso, o ator agradeceu aos estudantes por tornarem sua visita mais significativa do que apenas uma estrela de cinema retornando para receber elogios. Foto: reprodução instagram @melissamajch
Em vídeos e fotos postados nas redes sociais, Bacon apareceu tirando fotos com os alunos, visitando seu antigo armário e recebendo um diploma honorário da Payson High School. Foto: reprodução instagram @melissamajch
Kevin Bacon nasceu na Filadélfia, em 1958, e, aos 17 anos mudou-se para Nova York para cursar teatro e correr atrás do sonho de ser ator. Foto: flickr Genevieve
Ele estudou na prestigiada escola de teatro da Broadway, "Circle in the Square Theater". Foto: divulgação
A carreira artística de Bacon já começou nas telonas. Ele estreou no filme de comédia "Clube dos Cafajestes" (1978). Foto: reprodução / O Clube dos Cafajestes
Depois disso, Bacon teve participações em filmes como "Encontros e Desencontros" (1979), "Sexta-feira 13" (1980), "O Doce Sabor de um Sorriso" (1981) e "Quando os Jovens se Tornam Adultos" (1982). Foto: reprodução / Quando os Jovens se Tornam Adultos
Mas foi em 1984 que Bacon conquistou o público com "Footloose - Ritmo Louco", no qual interpreta Ren McCormack, um jovem que se muda para uma pequena cidade onde a dança e a música foram proibidas. Foto: reprodução / Footloose: Ritmo Louco
Ren desafia a proibição e, com a ajuda de seus amigos, lidera uma revolta para trazer de volta a liberdade de dançar para os jovens da cidade. Foto: reprodução / Footloose: Ritmo Louco
O filme se tornou um marco dos anos 1980 e é lembrado por sua trilha sonora animada, que inclui a música tema "Footloose", interpretada por Kenny Loggins. Foto: reprodução / Footloose: Ritmo Louco
No entanto, apesar do sucesso repentino, a carreira de Kevin Bacon enfrentou um período difícil. Ao longo da década de 80, todos os filmes em que ele foi protagonista foram fracassos. Foto: domínio público / wikimedia commons
Ainda assim, a carreira de Bacon voltou a decolar depois de "Footloose". Em 1990, outro sucesso repentino veio com o filme de terror B, "O Ataque dos Vermes Malditos", no qual ele interpreta um homem que precisa salvar a cidade de monstros subterrâneos. Foto: reprodução / O Ataque dos Vermes Malditos
Durante os anos 1990, Bacon se destacou atuando em filmes elogiados pela crítica como "Alguns Homens Bons" (1992) e o drama histórico Apollo 13" (1995). Foto: reprodução / Apollo 13"
Além do cinema, Bacon também coleciona trabalhos na televisão. Ele protagonizou a série de suspense criminal "The Following" (2013-2015), no qual vive um agente do FBI que precisa caçar um serial killer brilhante e carismático. Foto: divulgação fox
De 2019 a 2022, protagonizou a série dramática "City on a Hill", ambientada em Boston nos anos 90, na qual interpreta um policial veterano e corrupto. Foto: divulgação showtime
Vale destacar que Bacon tambÃ©m Ã© diretor. Ele dirigiu os filmes "Colapso" (1996), "A EducaÃ§Ã£o de Paul" (2005), comandou episÃ³dios de sÃ©ries como "DivisÃ£o Criminal" (2006-2009), alÃ©m de alguns curtas, como "Duck: A Film by Kevin Bacon" (2018). Foto: flickr Gage Skidmore
Trabalhos recentes de Bacon foram o terror da A24, Maxxxine (parte final da trilogia X), em 2024; Um Tira da Pesada 4: Axel Foley no mesmo ano; e em 2025 nas séries "Caçador de Demônios" da Amazon Prime Video, e "Sereias" da Netflix, e no filme "The Best You Can". Foto: divulgação