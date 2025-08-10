Assine
Sidney Magal retornará ao palco em show comemorativo com ginga e charme

  • Quando sofreu um mal súbito no palco, em 2023, Sidney Magal revelou abertamente que estava considerando se aposentar.
    Foto: reprodução tv record
  • “Senti uma tontura em uma certa música (…) Estava 21 por 13 [a pressão], era uma coisa que nunca tive na vida. Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo”, relatou Magal.
    Foto: reprodução tv record
  • As imagens com o cantor passando mal durante um show em São José dos Campos (SP) viralizaram nas redes sociais. O incidente aconteceu no dia 26 de maio de 2023.
    Foto: reprodução redes sociais
  • O cantor precisou interromper a apresentação por cerca de 50 minutos. Chegou a retomar o show em seguida, mas depois precisou ser internado no Hospital Vivalle, em São José.
    Foto: reprodução redes sociais
  • “Peço desculpas ao público, mas penso na aposentadoria. Não da voz, mas aposentadoria da profissão para não ter mais compromissos, porque eles são realmente cansativos“, completou, na época.
    Foto: reprodução
  • Magal disse que, com décadas de carreira, estava cansado de pegar avião e ficar em hotel. Depois ele decidiu, em vez de parar totalmente, reduzir o ritmo de trabalho.
    Foto: reprodução tv record
  • Sidney Magalhães, conhecido popularmente como Sidney Magal, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1950.
    Foto: divulgação
  • Cantor, ator e dançarino, Magal começou a trajetória com a intenção de seguir carreira na bossa nova, mas Vinicius de Moraes, que era primo de sua mãe, o desaconselhou por conta de seu porte e de sua beleza.
    Foto: reprodução tv globo
  • No início da carreira, Magal chegou a se apresentar em bares, churrascarias e até casas de striptease.
    Foto: reprodução instagram @sidneymagaloficial
  • Como cantor, Sidney Magal alcançou grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980, tornando-se uma figura icônica do brega, da música cigana e da lambada.
    Foto: reprodução youtube
  • Suas músicas dançantes e melodias contagiantes conquistaram o público e se tornaram hits memoráveis. Algumas de suas canções mais famosas incluem "Sandra Rosa Madalena", "Meu Sangue Ferve por Você" e "Tenho".
    Foto: reprodução youtube
  • Com fama de galã, o cantor era constantemente assediado por fãs. Em alguns momentos, Magal chegou a ter que entrar por portas escondidas no palco só para não ser “atacado”.
    Foto: reprodução instagram @sidneymagaloficial
  • Depois que viu a carreira decolar, Magal precisou contratar uma ambulância para garantir que conseguisse chegar a tempo nos vários shows que fazia em apenas uma noite.
    Foto: reprodução instagram @sidneymagaloficial
  • A performance magnética no palco e sua personalidade cativante também levaram Magal a se destacar como dançarino. Seus figurinos e coreografias marcantes se tornaram marcas registradas de suas apresentações.
    Foto: reprodução youtube
  • Sidney Magal também emplacou canções em novelas. A mais famosa delas foi "Me Chama Que Eu Vou", tema de “Rainha da Sucata”, de 1990.
    Foto: Reprodução/TV Globo
  • Magal tambÃ©m atuou em alguns filmes, como â??Amante Latinoâ? (1979), "Inspetor FaustÃ£o e o Mallandro" (1991), "Magal e os Formigas" (2016), "NinguÃ©m Entra, NinguÃ©m Sai" (2017), "Me Chama que Eu Vou" (2023) e "Meu Sangue Ferve por VocÃª" (2024).
    Foto: reproduÃ§Ã£o / Amante Latino
  • Além disso, Sidney Magal se aventurou no campo da dublagem, emprestando sua voz a personagens de desenhos animados e filmes, como o personagem Amoroso em “Happy Feet: O Pinguim” 1 e 2, o Eduardo Perez/El Macho em "Meu Malvado Favorito 2" e o Piloto de helicóptero carioca em "Divertida Mente".
    Foto: montagem / reprodução / divulgação
  • O cantor também já participou de novelas. Os papéis mais lembrados foram em “Da Cor do Pecado” e “Bang Bang”, ambas da TV Globo. Sua última participação em folhetim foi em Espelho da Vida", em 2019, como Ricardo Júnior.
    Foto: reprodução canal viva
  • Participou também de dois programas da TV Globo: da Dança dos Famosos (2016), ficando em 6º lugar, e da primeira temporada do The Masked Singer Brasil (2021) como Dogão.
    Foto: Instagram @ivetesangalo
  • Em 2022, foi lançada uma biografia sobre a vida do cantor, chamada "Sidney Magal: Muito mais que um amante latino". O livro também deu origem a um musical com o mesmo nome.
    Foto: reprodução instagram @sidneymagaloficial
  • Ao todo, Sidney Magal lançou 18 discos de estúdio, sendo o último em 2017, comemorando 50 anos de carreira.
    Foto: divulgação
