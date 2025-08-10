Assine
O nome de cidade mais longo do mundo é impronunciável: tente só!

  • Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
    Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Foto: Coal town guyr - Wikimédia Commons
  • Não. Não erramos a grafia. Isso aí é o mais longo nome de uma cidade em todo o planeta.
    Não. Não erramos a grafia. Isso aí é o mais longo nome de uma cidade em todo o planeta. Foto: Robin Drayton - Wikimédia Commons
  • A palavra de origem galesa significa "Igreja de Santa Maria no vale da avelaneira branca próximo a um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha". A Igreja é um dos pontos históricos da cidade.
    A palavra de origem galesa significa "Igreja de Santa Maria no vale da avelaneira branca próximo a um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha". A Igreja é um dos pontos históricos da cidade. Foto: Necrothespr - Wikimédia Commons
  • São Tisílio foi um bispo, príncipe e erudito inglês do século VI.
    São Tisílio foi um bispo, príncipe e erudito inglês do século VI. Foto: Édouard Hue wikimedia commons
  • O nome da cidade tem 58 letras (51 no alfabeto galês, em que -ll- e -ch- contam como letras únicas).
    O nome da cidade tem 58 letras (51 no alfabeto galês, em que -ll- e -ch- contam como letras únicas). Foto: Flickr Lok Lee
  • A localidade era conhecida, originalmente, como Llanfair Pwllgwyngyll. O nome foi alterado no século XIX, com o objetivo de desenvolver o turismo local.
    A localidade era conhecida, originalmente, como Llanfair Pwllgwyngyll. O nome foi alterado no século XIX, com o objetivo de desenvolver o turismo local. Foto: Flickr Torfaen Corvine
  • Por isso, é comum ver esse nome longo em diversas fachadas de prédios. Um marco por toda a cidade.
    Por isso, é comum ver esse nome longo em diversas fachadas de prédios. Um marco por toda a cidade. Foto: Flickr Lorenzo Sponza
  • A cidade fica na Ilha de Anglesey, no País de Gales. Na foto, um monumento: a coluna do Marquês de Anglesey.
    A cidade fica na Ilha de Anglesey, no País de Gales. Na foto, um monumento: a coluna do Marquês de Anglesey. Foto: Eirian Evans - Wikimédia Commons
  • Anglesey fica no Condado de Gwynedd, uma das maiores regiões dentre as 22 existentes no País de Gales.
    Anglesey fica no Condado de Gwynedd, uma das maiores regiões dentre as 22 existentes no País de Gales. Foto: Morwen - wikimedia commons
  • Mas a região tem baixa densidade populacional: 46 habitantes por km². A paisagem tem vastas áreas verdes.
    Mas a região tem baixa densidade populacional: 46 habitantes por km². A paisagem tem vastas áreas verdes. Foto: Domínio público
  • Em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, vivem cerca de 3.100 pessoas.
    Em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, vivem cerca de 3.100 pessoas. Foto: Flickr Ben Sutherland
  • Os habitantes chamam a cidade de Llanfairpwll ou somente Llanfair. Esse último termo melhorou....
    Os habitantes chamam a cidade de Llanfairpwll ou somente Llanfair. Esse último termo melhorou.... Foto: Flickr Ian Avery
  • A estação de trem é um dos lugares que mantêm o nome completo para atrair a atenção de quem chega à cidade.
    A estação de trem é um dos lugares que mantêm o nome completo para atrair a atenção de quem chega à cidade. Foto: Adriao - Wikimédia Commons
  • Assim como na capital inglesa, muitos ônibus que circulam entre os bairros têm dois andares.
    Assim como na capital inglesa, muitos ônibus que circulam entre os bairros têm dois andares. Foto: Flickr Cymru Coastliner
  • A vila foi ligada ao resto do País de Gales, no ano de 1826, pela construção da ponte suspensa de Menai
    A vila foi ligada ao resto do País de Gales, no ano de 1826, pela construção da ponte suspensa de Menai Foto: Domínio público
  • A ponte passa sobre o Estreito de Menai, um rio de águas rasas com 23 km de extensão que separa Anglesey do continente.
    A ponte passa sobre o Estreito de Menai, um rio de águas rasas com 23 km de extensão que separa Anglesey do continente. Foto: Domínio público
  • Em 1850, a construção da ponte Britannia e da linha ferroviária do norte de Gales facilitou o acesso à capital inglesa, Londres, que fica a 431 km de distância.
    Em 1850, a construção da ponte Britannia e da linha ferroviária do norte de Gales facilitou o acesso à capital inglesa, Londres, que fica a 431 km de distância. Foto: Domínio público
  • Nos sinais das estradas, a localidade é assinalada 'apenas' como Llanfairpwllgwyngyll. Para facilitar...
    Nos sinais das estradas, a localidade é assinalada 'apenas' como Llanfairpwllgwyngyll. Para facilitar... Foto: Flickr EYBusman
  • Nesta localidade existe também um clube de futebol cujo nome é Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club
    Nesta localidade existe também um clube de futebol cujo nome é Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club Foto: Divulgação
  • Nos mapas costuma aparecer a inscrição “Llanfair Pwllgwyngyll”. Também de forma resumida.
    Nos mapas costuma aparecer a inscrição “Llanfair Pwllgwyngyll”. Também de forma resumida. Foto: Flickr Leo Koolhoven
  • Um dos principais atrativos é uma placa de grande extensão com o nome da cidade - onde os turistas gostam de fazer fotos
    Um dos principais atrativos é uma placa de grande extensão com o nome da cidade - onde os turistas gostam de fazer fotos Foto: Rob Koster - Wikimédia Commons
  • Além da curiosidade pelo nome gigantesco, os turistas podem conhecer pontos históricos, como este castelo celta.
    Além da curiosidade pelo nome gigantesco, os turistas podem conhecer pontos históricos, como este castelo celta. Foto: Flickr Celtic Castles
  • O País de Gales (Wales, em inglês) fica no sudoeste da Grã-Bretanha, tendo a Inglaterra de um lado e o Oceano Atlântico do outro, com a Irlanda e a Irlanda do Norte mais adiante.
    O País de Gales (Wales, em inglês) fica no sudoeste da Grã-Bretanha, tendo a Inglaterra de um lado e o Oceano Atlântico do outro, com a Irlanda e a Irlanda do Norte mais adiante. Foto: UKPhoenix79 wikimedia commons
  • Anglesey, onde está Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, fica na parte de cima, separado do continente.
    Anglesey, onde está Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, fica na parte de cima, separado do continente. Foto: Nilfanion - Wikimédia Commons
  • O País de Gales é uma das nações sob a Coroa do Reino Unido, hoje a cargo do Rei Charles III.
    O País de Gales é uma das nações sob a Coroa do Reino Unido, hoje a cargo do Rei Charles III. Foto: Reprodução G1
  • O símbolo do país, presente na bandeira, é o dragão, que também está presente em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
    O símbolo do país, presente na bandeira, é o dragão, que também está presente em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Foto: Flickr duncan cumming
  • A cidade é arborizada e, por estar no País de Gales, tem clima úmido e com vento , uma característica da região, sendo que ela fica a apenas 38 metros do nível do mar,
    A cidade é arborizada e, por estar no País de Gales, tem clima úmido e com vento , uma característica da região, sendo que ela fica a apenas 38 metros do nível do mar, Foto: Flickr Józef Wierci?ski
  • E então: Visitaria Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? No Google, dá pra ouvir a pronúncia... Quem se arrisca a falar?
    E então: Visitaria Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? No Google, dá pra ouvir a pronúncia... Quem se arrisca a falar? Foto: Peter Broster - Wikimédia Commons
