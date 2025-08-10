Flipar
O nome de cidade mais longo do mundo é impronunciável: tente só!
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Foto: Coal town guyr - Wikimédia Commons
Não. Não erramos a grafia. Isso aí é o mais longo nome de uma cidade em todo o planeta. Foto: Robin Drayton - Wikimédia Commons
A palavra de origem galesa significa "Igreja de Santa Maria no vale da avelaneira branca próximo a um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha". A Igreja é um dos pontos históricos da cidade. Foto: Necrothespr - Wikimédia Commons
São Tisílio foi um bispo, príncipe e erudito inglês do século VI. Foto: Édouard Hue wikimedia commons
O nome da cidade tem 58 letras (51 no alfabeto galês, em que -ll- e -ch- contam como letras únicas). Foto: Flickr Lok Lee
A localidade era conhecida, originalmente, como Llanfair Pwllgwyngyll. O nome foi alterado no século XIX, com o objetivo de desenvolver o turismo local. Foto: Flickr Torfaen Corvine
Por isso, é comum ver esse nome longo em diversas fachadas de prédios. Um marco por toda a cidade. Foto: Flickr Lorenzo Sponza
A cidade fica na Ilha de Anglesey, no País de Gales. Na foto, um monumento: a coluna do Marquês de Anglesey. Foto: Eirian Evans - Wikimédia Commons
Anglesey fica no Condado de Gwynedd, uma das maiores regiões dentre as 22 existentes no País de Gales. Foto: Morwen - wikimedia commons
Mas a região tem baixa densidade populacional: 46 habitantes por km². A paisagem tem vastas áreas verdes. Foto: Domínio público
Em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, vivem cerca de 3.100 pessoas. Foto: Flickr Ben Sutherland
Os habitantes chamam a cidade de Llanfairpwll ou somente Llanfair. Esse último termo melhorou.... Foto: Flickr Ian Avery
A estação de trem é um dos lugares que mantêm o nome completo para atrair a atenção de quem chega à cidade. Foto: Adriao - Wikimédia Commons
Assim como na capital inglesa, muitos ônibus que circulam entre os bairros têm dois andares. Foto: Flickr Cymru Coastliner
A vila foi ligada ao resto do País de Gales, no ano de 1826, pela construção da ponte suspensa de Menai Foto: Domínio público
A ponte passa sobre o Estreito de Menai, um rio de águas rasas com 23 km de extensão que separa Anglesey do continente. Foto: Domínio público
Em 1850, a construção da ponte Britannia e da linha ferroviária do norte de Gales facilitou o acesso à capital inglesa, Londres, que fica a 431 km de distância. Foto: Domínio público
Nos sinais das estradas, a localidade é assinalada 'apenas' como Llanfairpwllgwyngyll. Para facilitar... Foto: Flickr EYBusman
Nesta localidade existe também um clube de futebol cujo nome é Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club Foto: Divulgação
Nos mapas costuma aparecer a inscrição “Llanfair Pwllgwyngyll”. Também de forma resumida. Foto: Flickr Leo Koolhoven
Um dos principais atrativos é uma placa de grande extensão com o nome da cidade - onde os turistas gostam de fazer fotos Foto: Rob Koster - Wikimédia Commons
Além da curiosidade pelo nome gigantesco, os turistas podem conhecer pontos históricos, como este castelo celta. Foto: Flickr Celtic Castles
O País de Gales (Wales, em inglês) fica no sudoeste da Grã-Bretanha, tendo a Inglaterra de um lado e o Oceano Atlântico do outro, com a Irlanda e a Irlanda do Norte mais adiante. Foto: UKPhoenix79 wikimedia commons
Anglesey, onde está Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, fica na parte de cima, separado do continente. Foto: Nilfanion - Wikimédia Commons
O País de Gales é uma das nações sob a Coroa do Reino Unido, hoje a cargo do Rei Charles III. Foto: Reprodução G1
O símbolo do país, presente na bandeira, é o dragão, que também está presente em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Foto: Flickr duncan cumming
A cidade é arborizada e, por estar no País de Gales, tem clima úmido e com vento , uma característica da região, sendo que ela fica a apenas 38 metros do nível do mar, Foto: Flickr Józef Wierci?ski
E então: Visitaria Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? No Google, dá pra ouvir a pronúncia... Quem se arrisca a falar? Foto: Peter Broster - Wikimédia Commons
