Discretos? Os animais mais barulhentos do mundo
Esse peixinho possui o menor cérebro dentre todos os vertebrados. A espécie Danionella cerebrum foi descrita em 2021 e habita riachos em Myanmar e na Índia. Os cientistas acham que o barulho é para comunicação e para a disputa entre machos. Foto: AngryBurmese wikimedia commons
Veja agora outros animais que também são barulhentos. Foto: Steve from washington, wikimedia commons
Cachalote - Seu som, usado para localização, atinge 230 decibéis.É um barulho rápido, que dura 30 milésimos de segundo, mas muito intenso. O barulho equivale ao de um tiro disparado a menos de um metro de distância. Foto: Gabriel Barathieu wikimedia commons
A baleia cachalote é um mamífero de origem ibérica que habita oceanos do mundo inteiro. É o maior carnívoro do planeta. Os machos chegam a ter entre 15 e 20 metros. As fêmeas, de 12 a 14 metros. Eles pesam até 80 toneladas. Conseguem ficar até 50 minutos dentro da água sem subir à superfície para respirar e mergulham a até 1.000m de profundidade. Foto: Richard Giddins wikimedia commons
Camarão pistola - Seu som que soa como um estalo potente chega a 218 decibéis, como o disparo de uma arma de fogo ou a turbina de um avião. O barulho acontece na hora da captura da presa. O camarão cria uma espécie de bolha de pressão acústica que "explode" , numa onda de choque que mata o animal próximo a ele. E essa "explosão" é muito ruidosa. Foto: Arthur Anker - wikimedia commons
-
O camarão pistola também é chamado de camarão-de-estalo justamente por causa desse ruído que ele emite. Essa espécie é encontrada na costa do Oceano Pacífico, no Panamá. Geralmente fica em poças e cascalhos nas praias, encobertos por pedras. Foto: OpenCage wikimedia commons
Morcego pescador - Seu som pode alcançar 140 decibéis. Entretanto, a frequência superior a 20 kHz faz com que o ruído não seja audível para o ser humano. Ele usa o ruído para a localização de presas. Foto: Susan Ellis, Bugwood.org wikimedia commons
O morcego pescador habita principalmente áreas de bacias hidrográficas, desde o México até a Argentina, no continente americano. Sobrevoa a água para capturar peixes durante a noite, principalmente sardinhas e manjubas. Também come crustáceos (camarões e siris). E insetos (mariposas e besouros). Foto: reprodução de vídeo NatGeo
Cigarra - Seu som estridente atinge 120 decibéis e é tão persistente que, quando uma cigarra está na área, o barulho incomoda as pessoas. A "cantoria" é emitida apenas pelos machos, para a reprodução e para afastar predadores. E o som parte do abdômen, que possui membranas formando um saco de ar, que funciona como caixa de ressonância. Foto: wikimedia commons ???????? ???????
Curiosamente existem mais de 1.500 espécies de cigarras, que vivem em países tropicais e na bacia do Mediterrâneo. Os tamanhos variam bastante, mas algumas podem atingir até 15 cm de envergadura. Ou seja, insetos grandes que assustam. As cigarras alimentam-se da seiva de plantas. Vivem de 2 a 17 anos. As fêmeas morrem após colocarem os ovos. Foto: wikimedia commons Mathias Krumbholz
Kakapo - Seu som atinge 132 decibéis e vai longe (ouvido a 6 km de distância). Foto: Mnolf - wikimedia commons
Os kakapos são animais raros (incluídos no grupo que tem risco de extinção), que vivem na Nova Zelândia. São aves que não voam e ganharam esse nome porque têm hábitos noturnos (kakapo significa 'papagaio da noite' no idioma maori). Quando consegue sobreviver à atividade predatória, essas aves vivem até 60 anos. Foto: Mnolf - wikimedia commons
Macaco Bugio - Seu som atinge 128 decibéis e pode ser ouvido a cerca de 5 km de distância. Os uivos do bugio simulam o som de uma ventania. Por isso, eles também são chamados de macacos uivadores. Eles emitem os ruídos para localização, disputas de território e comunicação. Foto: Miguelrangeljr wikimedia commons
Os macacos Bugio habitam florestas tropicais, principalmente no Brasil, Argentina e México. São herbívoros e vivem em média 20 anos. Medem até 80 cm e pesam até 7 kg. A sua pelagem apresenta diferentes cores, variando do marrom escuro ao ruivo. Foto: Peter Schoen - Flickr wikimedia commons
Elefante - Os sons emitidos pelos elefantes servem para a comunicação. E, por serem animais considerados muito inteligentes, eles têm diversos tipos de "conversa". Um dos ruídos mais famosos é o que parece um som de trombeta. Isso ocorre em dois momentos opostos: ou na hora da raiva ou quando estão animados com alguma coisa. Foto: Imagem Free de Kirsi Kataniemi por Pixabay
Os elefantes são os maiores animais terrestres, podendo medir até 3,2 metros e pesar até 7 toneladas. Eles habitam a África e a Ásia. Apesar do gigantismo, que pode dar uma aparência ameaçadora, o animal é herbívoro. Come gramíneas, cascas de árvore e raízes. Dependendo da espécie, um elefante pode viver até 70 anos. Foto: numair shahzada por Pixabay
Lobo Cinzento - O uivo dessa espécie fica na faixa de 90 a 115 decibéis e curiosamente pode ser ouvido por outros lobos a uma impressionante distância de 190 km. Os uivos refletem as relações entre os integrantes de uma alcateia. Foto: Bernard Landgraf wikimedia commons
Os lobos cinzentos habitam diversos pontos do Hemisfério Norte. São encontrados, principalmente, no Canadá, Alasca, Ásia e Europa. Vivem cerca de 13 anos e são capazes de correr até 65 km/h, o que facilita a captura de presas. De forma solitária, eles capturam animais menores, como coelhos e castores. Mas, quando a presa é grande, os lobos se juntam em alcateia para o embate contra alces e bisões, por exemplo. Foto: USFWS Endangered Species wikimedia commons
Hiena - Seu som de até 112 decibéis parece um risada, mas está longe de ser algo divertido. A hiena, diferentemente da fama de "bicho que ri", é um dos animais carnívoros mais perigosos do mundo. E tem a mordida mais forte entre os mamíferos. Foto: Imagem de Silvia Schenk por Pixabay
As hienas habitam a África e a Ásia. Estão em florestas e savanas. E vivem até 12 anos. Além de caçar animais para comer, as hienas também se aproveitam de carniças - animais que já estão mortos. Além disso, elas têm o hábito de comer fezes de outros animais, como gnus e antílopes. Foto: Imagem de Carole Henderson por Pixabay
Leão - Seu rugido pode chegar a 114 decibéis. Ele usa para demarcar o seu território e afastar os rivais na hora de abordar a fêmea. Foto: Alexas pixabay
Conhecidos popularmente como Reis da Selva, os leões habitam as savanas da África e regiões semidesérticas. As fêmeas geralmente vivem mais tempo , entre 15 e 16 anos. Os machos, entre 8 e 10 anos. Ferozes, os leões são capazes de abater animais de grande porte, como zebras, antílopes e girafas. Foto: Bernard Dupont wikimedia commons
