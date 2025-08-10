Holanda tem diques, bicicletas, moinhos, tulipas e mais

Mundialmente, a Holanda também ficou popular por sua seleção de futebol. Embora nunca tenha conquistado a Copa do Mundo - foi três vezes vice-campeã -, a equipe virou referência em inovações táticas, especialmente com a chamada “Laranja Mecânica”, no Mundial de 1974, na Alemanha. Johan cruyff, ex-jogador e técnico morto em 2016, foi uma das personalidades mais influentes da história da modalidade. Foto: KNVB-Media Divulgação