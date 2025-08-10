Flipar
Holanda tem diques, bicicletas, moinhos, tulipas e mais
Embora no Brasil, e em alguns outros lugares, o país seja conhecido como Holanda, o nome oficial é Países Baixos. Foto: Imagem Free de Ernesto Velázquez por Pixabay
Holanda é a nomenclatura para duas regiões, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, que compõem apenas uma fatia oeste do território nacional - formado por outras dez províncias. A tradução para português de Nederland (em inglês, Netherlands) é “terras baixas”. Foto: Imagem de Abhishek Baadkar por Pixabay
Em 2019, as autoridades do país lançaram uma campanha de marketing com objetivo de eliminar a utilização da denominação Holanda pelo mundo. De quebra, a ideia visava promover o turismo para além de Amsterdã, capital da província da Holanda do Norte. Foto: AgainErick/Wikimedia Commons
O país, que faz fronteira com Bélgica e Alemanha, foi batizado de Países Baixos justamente pela geografia “rebaixada”, com boa parte do território situado abaixo do nível do mar. Foto: Imagem Free de Bernardo Ferreria por Pixabay
A Holanda (ou Países Baixos) deve sua integridade territorial a um complexo e centenário sistema de diques que isolam suas áreas e evitam enchentes no país. Foto: Reprodução
Para se ter uma ideia, o ponto mais alto dos Países Baixos é uma colina denominada Vaalserberg, apenas 323 metros acima do nível do mar. Ela constitui uma triplice fronteira entre Holanda, Bélgica e Alemanha. Foto: Ziko van Dijk/Wikimedia Commons
O maior dique do mundo é o Afsluitdijk (“grande divisor de águas”, em português), entre o norte da Holanda do Norte e a província da Frísia. Ele estende-se por 32 quilômetros e possui 90 metros de largura. Foto: C messier/Wikimedia Commons
A nomenclatura oficial da Holanda é Reino dos Países Baixos, pois trata-se de uma monarquia constitucional desde 16 de março de 1815 sob a chefia de estado da Casa de Orange e Nassau. Foto: Imagem de djedj por Pixabay
Em 2013, a rainha Beatriz abdicou do trono e seu filho, Guilherme Alexandre, iniciou seu reinado. O chefe de governo é o primeiro-ministro Dick Schoof. A contrário de outros países parlamentaristas europeus, a Holanda apresenta estabilidade política e só teve quatro premiês nos últimos 42 anos. Foto: Henk Monster/Wikimedia Commons
O Reino dos Países Baixos inclui ainda três territórios no Caribe: Curaçao (foto), Aruba e São Martinho. Todos eles têm governo e moeda próprios. Foto: Michelle Raponi por Pixabay
Uma característica distintiva da Holanda é a adoção massiva da bicicleta como meio de transporte. Dados de pesquisa indicam que 84% da população (de cerca de 18 milhões de habitantes) se locomove dessa forma diariamente. Foto: Fons Heijnsbroek/Wikimedia Commons
Esse traço cultural fez com que Amsterdã, cidade mais populosa do país, passasse a ser chamada de capital mundial do ciclismo. São quase 800 km de ciclovia para os moradores locais. Foto: Amsterdã Flickr/Wikimedia Commons
Outra marca holandesa são os moinhos de vento. Há cerca de mil deles em funcionamento e algumas dessas instalações se tornaram atrativos turísticos do país. Foto: Onderwijsgek / Wikimedia Commons
Um dos símbolos dos Países Baixos é a Tulipa, gênero de planta que floresce no primeiro semestre. O terceiro sábado de janeiro é demarcado no calendário holandês como “Dia Nacional da Tulipa”, abrindo a estação das flores. Foto: Flickr Omroep Zeeland
Amsterdã é a capital, mas a sede administrativa está em Haia, na província da Holanda do Sul. Na cidade está uma das propriedades da família real, o Palácio Noordeinde, onde o rei trabalha, e o parlamento. Foto: Joris van Rooden/Wikimedia Commons
A cidade hospeda o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal Internacional de Haia. A corte, ratificada por 123 países, julga crimes de guerra e contra a humanidade, além de genocídios. Foto: Fedaro wikimedia commons
A Holanda é muito associada a práticas liberais. Um exemplo disso é o fato de o país ter sido o primeiro a permitir o casamento entre homossexuais, com legislação que entrou em vigor em abril de 2001. Foto: Imagem de Julie Rose por Pixabay
Mundialmente, a Holanda também ficou popular por sua seleção de futebol. Embora nunca tenha conquistado a Copa do Mundo - foi três vezes vice-campeã -, a equipe virou referência em inovações táticas, especialmente com a chamada “Laranja Mecânica”, no Mundial de 1974, na Alemanha. Johan cruyff, ex-jogador e técnico morto em 2016, foi uma das personalidades mais influentes da história da modalidade. Foto: KNVB-Media Divulgação
Um episódio histórico vinculou o Brasil à Holanda. No século XVII, durante a colonização portuguesa, ocorreu a invasão holandesa no nordeste do país. A administração de Recife pelo conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644, deixou herança cultural e urbanística na região que dura até os dias atuais, segundo os estudiosos. Foto: Elvis Boaventura/Wikimedia Commons
