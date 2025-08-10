Ar rarefeito: como se vive na cidade mais alta do planeta

Assine
  • A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado.
    A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado. Foto: Flickr Steffen Lohrey
  • A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.
    A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.
    Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima. Foto: Flickr Steffen Lohrey
  • La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.
    La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.
    Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um "inferno na Terra" e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo.
    Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um "inferno na Terra" e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
  • Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas.
    Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções.
    Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto.
    A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto. Foto: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
  • Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas.
    Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas. Foto: Reprodução Youtube
  • Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre.
    Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama.
    Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa.
    A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa. Foto: Reprodução de vídeo The Sun
  • Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes.
    Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros.
    Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.
    Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea. Foto: Reprodução de vídeo La República
  • Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores.
    Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans
  • Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns.
    Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns. Foto: Reprodução de vídeo La República
