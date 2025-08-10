Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Conheça a origem dos palitos de fósforos de atualmente

FL
Flipar
  • Em 1669, Henning Brand, um mercador e alquimista de Hamburgo, Alemanha, fez uma descoberta revolucionária. Na ocasião, ele buscava a mítica pedra filosofal e métodos para criar ouro.
    Em 1669, Henning Brand, um mercador e alquimista de Hamburgo, Alemanha, fez uma descoberta revolucionária. Na ocasião, ele buscava a mítica pedra filosofal e métodos para criar ouro. Foto: Imagem de Alexander Stein por Pixabay
  • Em meio às experimentações, Brand reuniu 50 galões de urina e os submeteu a processos químicos escolhidos de forma arbitrária, armazenando tudo em seu porão.
    Em meio às experimentações, Brand reuniu 50 galões de urina e os submeteu a processos químicos escolhidos de forma arbitrária, armazenando tudo em seu porão. Foto: Imagem de raedon por Pixabay
  • A busca era que a destilação resultasse em ouro, entretanto, a substância emitia um brilho noturno impressionante, que gerou o fósforo.
    A busca era que a destilação resultasse em ouro, entretanto, a substância emitia um brilho noturno impressionante, que gerou o fósforo. Foto:
  • Cabe destacar que o processo exigia 50 litros de urina para produzir apenas um grama de fósforo. O interesse comercial do produto se desenvolveu em 1769, com o químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que desenvolveu um método eficiente de vendas.
    Cabe destacar que o processo exigia 50 litros de urina para produzir apenas um grama de fósforo. O interesse comercial do produto se desenvolveu em 1769, com o químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que desenvolveu um método eficiente de vendas. Foto: Imagem de m63mueller por Pixabay
  • Johan Gottlieb Gahn complementou este avanço ao descobrir que o fosfato de cálcio, encontrado em ossos de animais, era uma fonte mais abundante e viável para a produção de fósforo.
    Johan Gottlieb Gahn complementou este avanço ao descobrir que o fosfato de cálcio, encontrado em ossos de animais, era uma fonte mais abundante e viável para a produção de fósforo. Foto: Imagem de m63mueller por Pixabay
  • O nome fósforo ganhou um novo significado graças ao químico britânico John Walker, que percebeu que o material descoberto por Brand flamejava ao ser friccionado em algumas superfícies.
    O nome fósforo ganhou um novo significado graças ao químico britânico John Walker, que percebeu que o material descoberto por Brand flamejava ao ser friccionado em algumas superfícies. Foto: Imagem de Gustavo Ramirez por Pixabay
  • Ele, acidentalmente, descobriu que uma mistura de sulfeto de antimÃŽnio e clorato de potÃ¡ssio podia inflamar por fricÃ§Ã£o.
    Ele, acidentalmente, descobriu que uma mistura de sulfeto de antimÃŽnio e clorato de potÃ¡ssio podia inflamar por fricÃ§Ã£o. Foto: Imagem de ?????? por Pixabay
  • Em 1831, o francês Charles Sauria aprimorou a fórmula ao adicionar fósforo branco, tornando-os mais fáceis de acender, mas também mais tóxicos.
    Em 1831, o francês Charles Sauria aprimorou a fórmula ao adicionar fósforo branco, tornando-os mais fáceis de acender, mas também mais tóxicos. Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
  • Foi nos Estados Unidos que Alonzo D. Phillips de Springfield obteve, em 1836, uma patente para “fabricar fósforos de fricção” e os chamou “locofocos”.
    Foi nos Estados Unidos que Alonzo D. Phillips de Springfield obteve, em 1836, uma patente para “fabricar fósforos de fricção” e os chamou “locofocos”. Foto: Imagem de Esther Merbt por Pixabay
  • Os palitos de fósforos feitos em papelão apareceram anos mais tarde e o responsável por esta invenção foi Joshua Pusey, um conhecido advogado americano da Pensilvânia que amava fumar charutos.
    Os palitos de fósforos feitos em papelão apareceram anos mais tarde e o responsável por esta invenção foi Joshua Pusey, um conhecido advogado americano da Pensilvânia que amava fumar charutos. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Mais tarde, em 1845, o austríaco Anton Schrötter desenvolveu o fósforo vermelho, que era mais seguro e levou à criação dos fósforos de segurança modernos por Johan Edvard Lundstrom.
    Mais tarde, em 1845, o austríaco Anton Schrötter desenvolveu o fósforo vermelho, que era mais seguro e levou à criação dos fósforos de segurança modernos por Johan Edvard Lundstrom. Foto: Imagem de Marcelo Iriarte por Pixabay
  • A partir de 7 de abril de 1827 começaram a ser comercializados os palitos de fósforos. Desde então, esse elemento passou a servir para diferentes objetivos e situações.
    A partir de 7 de abril de 1827 começaram a ser comercializados os palitos de fósforos. Desde então, esse elemento passou a servir para diferentes objetivos e situações. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • A descoberta chegou ao conhecimento do físico inglês Robert Boyle (1627-1691), que criou, onze anos mais tarde, uma folha de papel áspero com a presença de fósforo, acompanhada de uma varinha com enxofre.
    A descoberta chegou ao conhecimento do físico inglês Robert Boyle (1627-1691), que criou, onze anos mais tarde, uma folha de papel áspero com a presença de fósforo, acompanhada de uma varinha com enxofre. Foto: Imagem de NVD por Pixabay
  • Dessa forma, o calor causado pela fricção do palito com a superfície áspera fazia o fósforo liberar faíscas, incendiando o enxofre.
    Dessa forma, o calor causado pela fricção do palito com a superfície áspera fazia o fósforo liberar faíscas, incendiando o enxofre. Foto: Imagem de Lee Chandler por Pixabay
  • DÃ©cadas mais tarde, houve o surgimento do â??fÃ³sforo de seguranÃ§aâ?, recoberto com um agente isolante para nÃ£o pegar fogo Ã  toa. No Brasil, o produto sÃ³ passou a ser fabricado no inÃ­cio do sÃ©culo XX, pela Fiat Lux.
    DÃ©cadas mais tarde, houve o surgimento do â??fÃ³sforo de seguranÃ§aâ?, recoberto com um agente isolante para nÃ£o pegar fogo Ã  toa. No Brasil, o produto sÃ³ passou a ser fabricado no inÃ­cio do sÃ©culo XX, pela Fiat Lux. Foto: Imagem de Herbert por Pixabay
  • No Brasil, o comerciante curitibano Olivo Carnascialli fundou, em 1913, a Cia. Fabril Paranaense com a finalidade de explorar a indústria do palito de fósforo, sendo desta forma um dos precursores dessa indústria no país.
    No Brasil, o comerciante curitibano Olivo Carnascialli fundou, em 1913, a Cia. Fabril Paranaense com a finalidade de explorar a indústria do palito de fósforo, sendo desta forma um dos precursores dessa indústria no país. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • No processo, o palito queima porque sua cabeÃ§a, que Ã© feita de substÃ¢ncias que fazem a faÃ­sca do atrito com a caixinha virar chama. O fogo, entÃ£o, consome a madeira do palito por uns 10 segundos.
    No processo, o palito queima porque sua cabeÃ§a, que Ã© feita de substÃ¢ncias que fazem a faÃ­sca do atrito com a caixinha virar chama. O fogo, entÃ£o, consome a madeira do palito por uns 10 segundos. Foto: Imagem de Tom por Pixabay
  • A superfície da caixa em que riscamos o palito possui característica áspera, semelhante a uma lixa, e é composta das seguintes substâncias: dextrina, fósforo vermelho, Sb2S3 (trissulfeto de antimônio).
    A superfície da caixa em que riscamos o palito possui característica áspera, semelhante a uma lixa, e é composta das seguintes substâncias: dextrina, fósforo vermelho, Sb2S3 (trissulfeto de antimônio). Foto: Imagem de Ken Boyd por Pixabay
  • A cabeça do palito de fósforo é composta por uma mistura de substâncias químicas, como clorato de potássio, enxofre e fosfato de amônio.
    A cabeça do palito de fósforo é composta por uma mistura de substâncias químicas, como clorato de potássio, enxofre e fosfato de amônio. Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
  • O fósforo ajuda a acender fogueiras e lareiras, velas, fogões e churrasqueiras. Além disso, aparece é usado em laboratórios e experimentos químicos e contribuiu na sobrevivência em acampamentos.
    O fósforo ajuda a acender fogueiras e lareiras, velas, fogões e churrasqueiras. Além disso, aparece é usado em laboratórios e experimentos químicos e contribuiu na sobrevivência em acampamentos. Foto: Imagem de Elmer L. Geissler por Pixabay
  • O elemento fósforo (P), da tabela periódica, está presente na caixa, mas não no palito. O fósforo está na superfície da caixa, na parte onde se risca o objeto.
    O elemento fósforo (P), da tabela periódica, está presente na caixa, mas não no palito. O fósforo está na superfície da caixa, na parte onde se risca o objeto. Foto: Imagem de Esther Merbt por Pixabay
  • Os fósforos antigos, que continham o branco, eram extremamente venenosos. Atualmente, os fósforos são mais seguros, mas ainda devem ser mantidos longe de crianças e animais.
    Os fósforos antigos, que continham o branco, eram extremamente venenosos. Atualmente, os fósforos são mais seguros, mas ainda devem ser mantidos longe de crianças e animais. Foto: Imagem de motointermedia por Pixabay
  • Atualmente, os fÃ³sforos de seguranÃ§a sÃ£o os mais comuns, pois sÃ³ acendem quando friccionados contra uma superfÃ­cie especÃ­fica da embalagem, reduzindo riscos de igniÃ§Ã£o acidental.
    Atualmente, os fÃ³sforos de seguranÃ§a sÃ£o os mais comuns, pois sÃ³ acendem quando friccionados contra uma superfÃ­cie especÃ­fica da embalagem, reduzindo riscos de igniÃ§Ã£o acidental. Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay