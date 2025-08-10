Flipar
Pra quem não viu: Menina despenca de navio da Disney e pai pula no mar para salvá-la
Um pai se jogou no mar para salvar sua filha que caiu do 4º andar do navio. Foto: Divulgação/Disney
Segundo relatos de passageiros, a menina tentava tirar uma foto no momento da queda. Foto: Reprodução/NBC News
O cruzeiro retornava de uma viagem de quatro noites pelas Bahamas em direção a Fort Lauderdale, na Flórida. Foto: Lauren_vdM por Pixabay
A equipe da Disney agiu rapidamente: em cerca de 20 minutos após o alerta de “homem ao mar”, os dois foram resgatados com sucesso. Foto: Montagem/Reprodução
Diversos passageiros relataram o incidente nas redes sociais, elogiando a eficiência da equipe de resgate. Foto: Reprodução
Em um comunicado, a Disney Cruise Line comemorou o resgate: “Parabenizamos nossos tripulantes por suas habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro de ambos os hóspedes ao navio em minutos". Foto: Wikimedia Commons/ HenSti
Embora quedas de cruzeiros sejam raras, há alguns casos que ficaram conhecidos, como de um homem de 28 anos que nadou por mais de 15 horas no Golfo do México em 2022 até ser resgatado pela Guarda Costeira. Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros
Em outra ocasião, um ex-jogador do Miami Dolphins contou que precisou nadar mais de 14 km depois de cair no mar próximo da costa no sul da Flórida. Foto: Divulgação
Famosos por oferecerem diversão para a família toda, os cruzeiros da Disney foram lançados em 1998 com o propósito de levar a magia dos parques temáticos para o mar. Foto: Divulgação/Disney
O primeiro navio da frota foi o Disney Magic, seguido pelo Disney Wonder em 1999. Foto: Divulgação/Disney
Com o tempo, a frota cresceu e hoje inclui também o Disney Dream, lançado em 2011, e o Disney Fantasy, lançado em 2012. Foto: Divulgação/Disney
Em 2022, a empresa lançou o luxuoso Disney Wish, com capacidade para 4 mil passageiros. Foto: Wikimedia Commons/ Niamor1484
Em 2024, foi a vez do Disney Treasure ser lançado, repleto de novas atrações. Foto: Divulgação/Disney
Há planos para novos navios, como o Disney Destiny e o Disney Adventure (ambos previstos para 2025), além de outros que devem ser lançados até 2031, incluindo um para o Japão. Foto: Divulgação/Disney
As atrações a bordo são uma mistura de entretenimento teatral, gastronomia temática e experiências imersivas. Foto: Divulgação/Disney
Destaques incluem o AquaDuck (um toboágua que percorre os andares do navio) e os shows ao estilo da Broadway com personagens como Elsa e Ariel. Foto: Divulgação/Disney
Outro ponto alto são os encontros com personagens, que acontecem em diversas áreas do navio, permitindo que os hóspedes interajam e tirem fotos com Mickey, Minnie, e várias princesas. Foto: Divulgação/Disney
Os clubes infantis, como o Oceaneer Club e o Oceaneer Lab, oferecem atividades temáticas e supervisionadas, com espaços inspirados em Marvel, Star Wars e histórias de princesas. Foto: Divulgação/Disney
Além disso, a Disney possui sua própria ilha privada, a Castaway Cay, nas Bahamas, com praias exclusivas e várias atividades para todas as idades. Foto: Divulgação/David Roark/Disney
