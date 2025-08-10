Assine
Cidades que ficam na fronteira de Brasil e Paraguai

  • Foz do Iguaçu (Brasil) / Ciudad del Este (Paraguai) Ligadas pela Ponte da Amizade, são um dos principais centros de comércio internacional da América do Sul.
    Foz do Iguaçu (Brasil) / Ciudad del Este (Paraguai) Ligadas pela Ponte da Amizade, são um dos principais centros de comércio internacional da América do Sul. Foto: FOTO: By enioprado / Wikimedia Commons
  • Ciudad del Este atrai brasileiros por seus eletrônicos, perfumes e roupas com preços baixos. O turismo é forte, com destaque para as Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu.
    Ciudad del Este atrai brasileiros por seus eletrônicos, perfumes e roupas com preços baixos. O turismo é forte, com destaque para as Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu. Foto: FOTO: By Cmasi / Wikimedia Commons
  • Ponta Porã (Brasil) / Pedro Juan Caballero (Paraguai) Possuem uma fronteira seca, sem barreiras físicas, permitindo a livre circulação de moradores.
    Ponta Porã (Brasil) / Pedro Juan Caballero (Paraguai) Possuem uma fronteira seca, sem barreiras físicas, permitindo a livre circulação de moradores. Foto: FOTO: lmscosta / Flickr
  • Pedro Juan Caballero é um grande polo comercial, com shoppings e lojas de importados. A região também enfrenta desafios ligados ao tráfico de drogas e contrabando.
    Pedro Juan Caballero é um grande polo comercial, com shoppings e lojas de importados. A região também enfrenta desafios ligados ao tráfico de drogas e contrabando. Foto: FOTO: By Overkill53 / Wikimedia Commons
  • Mundo Novo (Brasil) / Salto del Guairá (Paraguai) São conectadas pela Ponte Ayrton Senna, facilitando o fluxo de mercadorias e turismo.
    Mundo Novo (Brasil) / Salto del Guairá (Paraguai) São conectadas pela Ponte Ayrton Senna, facilitando o fluxo de mercadorias e turismo. Foto: FOTO: By joão Scarpi / Wikimedia Commons
  • Salto del Guairá era onde ficavam as famosas Sete Quedas, submersas após a construção da Usina de Itaipu. O comércio é o motor da economia, atraindo turistas brasileiros em busca de produtos importados.
    Salto del Guairá era onde ficavam as famosas Sete Quedas, submersas após a construção da Usina de Itaipu. O comércio é o motor da economia, atraindo turistas brasileiros em busca de produtos importados. Foto: FOTO: By Cmasi / Wikimedia Commons
  • Sete Quedas (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades vizinhas com forte integração cultural e comercial.
    Sete Quedas (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades vizinhas com forte integração cultural e comercial. Foto: FOTO: By Engmguerra / Wikimedia Commons
  • Ypejhú tem uma economia baseada na pecuária e no cultivo de soja. A fronteira é porosa, com circulação diária de moradores entre os dois lados.
    Ypejhú tem uma economia baseada na pecuária e no cultivo de soja. A fronteira é porosa, com circulação diária de moradores entre os dois lados. Foto: FOTO: Reprodução / Paraguay Zoom
  • Guaíra (Brasil) / Mayor Otaño (Paraguai) Guaíra é famosa pelo Parque Nacional de Ilha Grande, uma área de preservação ambiental.
    Guaíra (Brasil) / Mayor Otaño (Paraguai) Guaíra é famosa pelo Parque Nacional de Ilha Grande, uma área de preservação ambiental. Foto: FOTO: By Augusto Rodrigo da Silva Gomes / Wikimedia Commons
  • Mayor Otaño é uma cidade menor, mas mantém forte ligação comercial com o Brasil. A travessia entre elas é feita por barcos e balsas no Rio Paraná.
    Mayor Otaño é uma cidade menor, mas mantém forte ligação comercial com o Brasil. A travessia entre elas é feita por barcos e balsas no Rio Paraná. Foto: FOTO: Reprodução / Paraguay y lo nuestro
  • Bela Vista (Brasil) / Bella Vista Norte (Paraguai) - As cidades-irmãs compartilham tradições gaúchas, como o chimarrão, e paraguaias, como a música nativista. Bela Vista é um dos principais acessos rodoviários para o Paraguai na região central. O comércio em ambas é movimentado, com produtos importados e mercados agropecuários.
    Bela Vista (Brasil) / Bella Vista Norte (Paraguai) - As cidades-irmãs compartilham tradições gaúchas, como o chimarrão, e paraguaias, como a música nativista. Bela Vista é um dos principais acessos rodoviários para o Paraguai na região central. O comércio em ambas é movimentado, com produtos importados e mercados agropecuários. Foto: FOTO: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bela Vista
  • Coronel Sapucaia (Brasil) / Capitán Bado (Paraguai) A fronteira entre as duas cidades é seca, com livre circulação de pessoas.
    Coronel Sapucaia (Brasil) / Capitán Bado (Paraguai) A fronteira entre as duas cidades é seca, com livre circulação de pessoas. Foto: FOTO: Divulgação / Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
  • CapitÃ¡n Bado tem sua economia voltada para a pecuÃ¡ria e o cultivo de soja. A regiÃ£o Ã© conhecida por sua presenÃ§a de grupos ligados ao trÃ¡fico de drogas.
    CapitÃ¡n Bado tem sua economia voltada para a pecuÃ¡ria e o cultivo de soja. A regiÃ£o Ã© conhecida por sua presenÃ§a de grupos ligados ao trÃ¡fico de drogas. Foto: FOTO: By Cmasi / Wikimedia Commons
  • Paranhos (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades onde é comum o uso do espanhol e do guarani, além do português.
    Paranhos (Brasil) / Ypejhú (Paraguai) Pequenas cidades onde é comum o uso do espanhol e do guarani, além do português. Foto: FOTO: Divulgação / Prefeitura Municipal de Paranhos
  • Paranhos tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária. Ypejhú tem uma estrutura modesta, mas mantém um comércio ativo com o lado brasileiro.
    Paranhos tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária. Ypejhú tem uma estrutura modesta, mas mantém um comércio ativo com o lado brasileiro. Foto: FOTO: Reprodução / Paraguay Zoom
  • Karapaí tem poucas lojas e infraestrutura simples, mas mantém fortes laços culturais com o Brasil. A região é conhecida pelas suas festas tradicionais e eventos agropecuários.
    Karapaí tem poucas lojas e infraestrutura simples, mas mantém fortes laços culturais com o Brasil. A região é conhecida pelas suas festas tradicionais e eventos agropecuários. Foto: FOTO: Reprodução / Karapaí Novedades
  • Porto Murtinho (Brasil) / Carmelo Peralta (Paraguai) Porto Murtinho é um porto estratégico no Rio Paraguai, facilitando o transporte de cargas
    Porto Murtinho (Brasil) / Carmelo Peralta (Paraguai) Porto Murtinho é um porto estratégico no Rio Paraguai, facilitando o transporte de cargas Foto: FOTO: Divulgação / Prefeitura Municipal Porto Moutinho
  • Carmelo Peralta será o ponto de partida da Ponte Bioceânica, que ligará Brasil, Paraguai e Chile. A construção dessa ponte promete impulsionar a economia e o turismo na região.
    Carmelo Peralta será o ponto de partida da Ponte Bioceânica, que ligará Brasil, Paraguai e Chile. A construção dessa ponte promete impulsionar a economia e o turismo na região. Foto: FOTO: By Chipaguasustudios / Wikimedia Commons
  • A fronteira entre Brasil e Paraguai tem uma forte integração comercial, cultural e social, sendo uma das mais dinâmicas da América do Sul.
    A fronteira entre Brasil e Paraguai tem uma forte integração comercial, cultural e social, sendo uma das mais dinâmicas da América do Sul. Foto: FOTO: By Rodrigo Yoshioka / Wikimedia Commons
