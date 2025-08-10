Flipar
Um dos maiores dançarinos do Brasil precisa de muletas: ‘Muita dor’
"Percebi que o quadril não é só para rebolar! [...] Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!", disse ele. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
Carlinhos revelou estar enfrentando um quadro sério de bursite trocantérica bilateral com tendinite nos glúteos, o que tem comprometido sua mobilidade e causado dores. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
"Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores", compartilhou. Foto: Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus
Carlinhos explicou ainda que usou a cadeira de rodas e a muleta para se "poupar" e agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: Foto: Reprodução/Instagram
"Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", finalizou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero. Foto: Divulgação/Portela
Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes. Foto: Divulgação
Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró. Foto: Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal
Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos. Foto: Divulgação
Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações. Foto: Divulgação
No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel. Foto: Raphael David/Agência Brasil
Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo. Foto: Divulgação/Tainah Vieira
Desde 2022, atua como jurado tÃ©cnico no "DanÃ§a dos Famosos", do programa "DomingÃ£o com Huck". Foto: MANOELLA MELLO/TV GLOBO
Aos 72 anos, Carlinhos continua ativo no cenário cultural, apesar dos problemas de saúde. Foto: Divulgação
Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança. Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello
Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira. Foto: Reprodução