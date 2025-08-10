Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Um dos maiores dançarinos do Brasil precisa de muletas: ‘Muita dor’

FL
Flipar
  • "Percebi que o quadril não é só para rebolar! [...] Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!", disse ele.
    "Percebi que o quadril não é só para rebolar! [...] Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!", disse ele. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
  • Carlinhos revelou estar enfrentando um quadro sério de bursite trocantérica bilateral com tendinite nos glúteos, o que tem comprometido sua mobilidade e causado dores.
    Carlinhos revelou estar enfrentando um quadro sério de bursite trocantérica bilateral com tendinite nos glúteos, o que tem comprometido sua mobilidade e causado dores. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
  • "Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores", compartilhou.
    "Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores", compartilhou. Foto: Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus
  • Carlinhos explicou ainda que usou a cadeira de rodas e a muleta para se "poupar" e agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho:
    Carlinhos explicou ainda que usou a cadeira de rodas e a muleta para se "poupar" e agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: Foto: Reprodução/Instagram
  • "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", finalizou.
    "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", finalizou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.
    Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero. Foto: Divulgação/Portela
  • Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes.
    Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes. Foto: Divulgação
  • Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.
    Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró. Foto: Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal
  • Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar.
    Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
  • Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.
    Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
  • Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos.
    Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos. Foto: Divulgação
  • Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.
    Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações. Foto: Divulgação
  • No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel.
    No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel. Foto: Raphael David/Agência Brasil
  • Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.
    Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo. Foto: Divulgação/Tainah Vieira
  • Desde 2022, atua como jurado tÃ©cnico no "DanÃ§a dos Famosos", do programa "DomingÃ£o com Huck".
    Desde 2022, atua como jurado tÃ©cnico no "DanÃ§a dos Famosos", do programa "DomingÃ£o com Huck". Foto: MANOELLA MELLO/TV GLOBO
  • Aos 72 anos, Carlinhos continua ativo no cenário cultural, apesar dos problemas de saúde.
    Aos 72 anos, Carlinhos continua ativo no cenário cultural, apesar dos problemas de saúde. Foto: Divulgação
  • Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.
    Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança. Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello
  • Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira.
    Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira. Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay