Flipar
Sem solução: Cinco décadas do desaparecimento do menino Carlinhos
-
O Caso Carlinhos completou 51 anos - está próximo de 52 anos - e segue sem ter uma solução. Foto: Reprodução
-
De acordo com dados do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e a Adolescência, trata-se do desaparecimento de criança há mais tempo sem resposta no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
-
Carlinhos foi sequestrado dentro de sua casa na rua Alice, bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Eduardo P/Wikimedia Commo
-
Na noite do sequestro, o menino assistia TV ao lado da mãe, Maria da Conceição Ramirez, e de quatros dos seus seis irmãos. Foto: Pixabay
-
-
Após um corte de energia que deixou a sala às escuras, um homem armado e encapuzado invadiu o sobrado da família e levou Carlinhos. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A mãe e as demais crianças presentes na casa foram trancadas no banheiro pelo criminoso. Foto: Wesley Pacífico na Unsplash
-
O pai do garoto, João Mello da Costa, havia saído com os dois filhos menores (Roberto, 8 anos, e Luciana, 6) e não presenciou o sequestro. Foto: Reprodução
-
-
Proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, João da Costa foi a Copacabana fazer uma entrega. Foto: Reprodução/Facebook
-
No dia seguinte ao crime, o jornal O Globo estampou o rosto de Carlinhos em sua capa. Foto: Reprodução
-
Os sequestradores deixaram um bilhete exigindo 100 mil cruzeiros (moeda da época) em até dois dias pelo resgate da criança. Foto: Banco Central do Brasil
-
-
Com a comoção despertada pelo caso, a família recebeu doações e chegou ao valor do resgate. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
João da Costa deixou a quantia em uma caixa de cimento na Rua Alice, conforme determinado no bilhete, porém Carlinhos não apareceu. Foto: Reprodução/Google Street View
-
Policiais disfarçados se posicionaram perto do local para tentar capturar os bandidos, mas ninguém apareceu para pegar o dinheiro. Foto: reprodução de TV
-
-
As investigações focaram inicialmente em um homem com quem João da Costa tinha uma dívida. Foto: Imagem de Memed_Nurrohmad por Pixabay
-
No início de 1974, o pai de Carlinhos foi preso após Adilson de Oliveira confessar o crime e dizer que o fez a mando de João da Costa. Foto: Pixabay
-
Logo constatou-se que a confissão era falsa e João da Costa foi solto. Foto: Ichigo121212 por Pixabay
-
-
Anos depois, João da Costa voltou a ficar na mira da Justiça por obra do detetive particular Bechara Jalkh. A suspeita era de que teria tramado o sequestro para quitar dívidas. Foto: Freepik
-
Exames grafotécnicos demonstraram que a letra do bilhete deixado na casa era de um funcionário do pai do menino, Silvio Pereira. Ele foi condenado em primeira instância, mas ficou livre após recorrer. Foto: angelo giordano pixabay
-
Jamais foi comprovado o envolvimento de João da Costa. O paradeiro de Carlinhos nunca foi descoberto. Nessas décadas, exames de DNA com homens que se apresentavam como Carlinhos deram negativo e nunca se encontrou uma pista efetiva. Foto: Reprodução
-