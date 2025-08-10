Flipar
Após quatro divórcios, bela atriz de Hollywood dá um basta e não quer se casar
-
Durante um show na Europa, a artista reagiu a um fã que segurava um cartaz com um pedido inusitado. Foto: MTV International
-
"J Lo, casa comigo?", dizia o cartaz. Ela foi direta: "Eu acho que chega disso. Eu já tentei isso algumas vezes". Foto: Reprodução/Instagram
-
A trajetória de Jennifer Lopez — amorosa e artística — sempre teve grande destaque na mídia. Relembre os momentos mais marcantes da sua vida! Foto: Divulgação
-
Também conhecida como J.Lo, Jennifer Lopez completou 55 anos no dia 24 de julho de 2025. Ela nasceu em 1969, no bairro do Bronx, em Nova York. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
De ascendência porto-riquenha, Lopez começou sua carreira artística em 1987, quanto atuou no filme "Jovens em Conflito". Foto: Reprodução/Instagram
-
No início dos anos 1990, interpretou uma dançarina na série de comédia "In Living Color". Foto: Reprodução
-
Um ano depois, Lopez se mudou para Los Angeles e passou a participar de vários videoclipes de música, como "That's the Way Love Goes", de Janet Jackson. Foto: Reprodução
-
-
Lopez continuou atuando em séries de TV na década de 1990, como "South Central" e "Hotel Malibu", mas também em filmes como "Minha Família", de 1995, e "Jack", de 1996. Foto: Reprodução
-
Em 1997, se tornou a primeira atriz latina mais bem paga da história ao interpretar a lendária cantora Selena Quintanilla no filme "Selena". Foto: Reprodução
-
Outros filmes marcantes da carreira de Lopez como atriz foram "Anaconda", de 1997, "Um Lugar Para Recomeçar", de 2005, "As Golpistas", de 2019, e "Imparável", de 2024. Foto: Divulgação
-
-
Sua carreira como cantora teve início em 1999, com o lançamento do álbum "On the 6", no qual apresentou sucessos como "If You Had My Love" e "Waiting for Tonight". Foto: Flickr - Ana Carolina Kley Vita
-
A partir daí, J.Lo se consolidou como uma estrela do pop e do R&B lançando sucessos como "Jenny from the Block", "On the Floor" e "Dance Again". Foto: Reprodução Instagram @jlo
-
Ao todo, foram nove álbuns lançados, incluindo "This Is Me... Then", de 2002, "Rebirth", de 2005, e o mais recente "This Is Me... Now", lançado em 2024. Foto: Divulgação
-
-
AlÃ©m de cantora e atriz, Lopez tambÃ©m Ã© uma empresÃ¡ria de sucesso, com linhas de roupas, produtos de beleza e perfumes (como o famoso Glow). Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram @jlo
-
Na vida pessoal, J.Lo ficou marcada por seus inúmeros relacionamentos e até casamentos. Foto: Divulgação
-
Em 1996, enquanto namorava o rapper "Diddy" Sean Combs, Lopez e ele se envolveram em um tiroteio em uma boate de Nova York e os dois chegaram a ser presos sob acusação de posse ilegal de arma e bens roubados. Foto: Flickr - dvsross
-
-
Horas depois, JLo foi liberada e todas as acusações contra ela foram retiradas. Foto: Wikimedia Commons/Everwest
-
A cantora foi casada com o ator cubano Ojani Noa, entre 1997 e 1998, seguido pela breve união com o dançarino Cris Judd, de 2001 a 2003. Foto: Reprodução/X
-
Seu relacionamento mais longo foi com o cantor Marc Anthony, com quem ficou casada por dez anos (2004 a 2014) e teve seus filhos gêmeos, Emme e Max. Foto: Domínio Público
-
-
Porém, o matrimônio mais midiático da cantora foi com o ator Ben Affleck. Eles começaram a namorar em 2002, terminaram em 2003 e reataram em 2021, 17 anos depois. Foto: Montagem / Wikimedia Commons
-
Depois de se casarem em julho de 2022, Lopez e Ben Affleck se divorciaram dois anos depois, em 2024. Foto: Reprodução/Instagram