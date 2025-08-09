Baías com águas calmas e paisagens espetaculares

BaÃ­a de Paradise, AntÃ¡rtica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baÃ­a de Paradise Ã© um paraÃ­so para os exploradores e amantes da natureza, alÃ©m de ser um ponto de observaÃ§Ã£o de icebergs, pinguins e baleias. Foto: DivulgaÃ§Ã£o LeTourneux