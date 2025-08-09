Flipar
Baías com águas calmas e paisagens espetaculares
Muitas vezes formadas por processos geológicos ao longo de milênios, elas oferecem visuais espetaculares e atraem turistas em busca de contato com a natureza e fotos bonitas. Conheça algumas das baías mais bonitas do mundo! Foto: JONATHAN BAKER/Wikimédia Commons
Baía de Halong, Vietnã: Famosa por suas formações rochosas e ilhotas, Halong é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos destinos mais visitados no sudeste asiático. Foto: Imagem de Thinh La por Pixabay
Baía de San Francisco, EUA: Ícone da Califórnia, a baía de San Francisco é famosa por sua ponte icônica, a Golden Gate, além de combinar beleza natural com a vibrante vida urbana de San Francisco. Foto: Imagem Pixabay
Baía de Nápoles, Itália: Localizada aos pés do Vesúvio, a baía de Nápoles oferece uma vista espetacular do vulcão e da cidade de Nápoles. Foto: Imagem de Matteo Bellia por Pixabay
Baía de Phang Nga, Tailândia: Conhecida por suas impressionantes falésias e águas esmeralda, é um destino popular para passeios de barco e exploração de cavernas. Foto: Diego Delso/wikimédia Commons
Baía de Kotor, Montenegro: Encravada entre montanhas, a baía de Kotor é uma das mais belas do Mediterrâneo. Suas águas profundas e cidades medievais, como Kotor e Perast, formam um cenário de tirar o fôlego. Foto: Imagem de Micha? por Pixabay
Baía de Guanabara, Brasil: A segunda maior baía do Brasil é cercada pela cidade do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor como pano de fundo. Foto: Flickr ObritoNews / Embratur
Baía de Hanauma, Havaí, EUA: Uma cratera vulcânica inundada, a baía de Hanauma é um paraíso para os praticantes de snorkel e mergulho, além de ter uma rica vida marinha. Foto: ErgoSum88/Wikimédia Commons
Baía de Fundy, Canadá: Conhecida por ter as maiores marés do mundo, a Baía de Fundy é rica em biodiversidade e abriga várias espécies de baleias. Foto: Divulgação
Baía de Cartagena, Colômbia: Com águas tranquilas e praias de areia branca, Cartagena é uma joia histórica e cultural na costa caribenha da Colômbia. Foto: Flickr yadir martinez
Baía de Islands, Nova Zelândia: Localizada na Ilha do Sul, a baía de Islands é famosa por suas mais de 140 ilhas, águas cristalinas, praias desertas e paisagens montanhosas. Foto: Pseudopanax/Wikimédia Commons
BaÃa de SÃdney, AustrÃ¡lia: A baÃa abriga a famosa Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge, oferecendo uma das vistas mais icÃŽnicas do mundo. Foto: Rodney Haywood/WikimÃ©dia Commons
BaÃa de Paradise, AntÃ¡rtica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baÃa de Paradise Ã© um paraÃso para os exploradores e amantes da natureza, alÃ©m de ser um ponto de observaÃ§Ã£o de icebergs, pinguins e baleias. Foto: DivulgaÃ§Ã£o LeTourneux
Baía de Monterrey, EUA: Com uma grande diversidade de vida marinha, incluindo golfinhos e baleias, esta baía é um ponto de observação de vida selvagem no litoral da Califórnia. Foto: en:Seano1/Wikimédia Commons
Baía de Angels, França: Um dos destinos turísticos mais populares da Riviera Francesa, a baía de Angels é conhecida por suas praias de areia branca, águas limpas e vida noturna agitada. Foto: Flickr Pierre
Baía de Vathy, Grécia: Localizada na ilha de Itaca, Vathy é conhecida por suas águas tranquilas e a tradicional vila grega que a cerca. Foto: Flickr Christos Sevaslian
Baía de Todos os Santos, Brasil: A maior baía do Brasil, cercada pela cidade de Salvador, é famosa por sua história, importância cultural e uma rica biodiversidade. Foto: Divulgação
Baía de Biscayne, EUA: Localizada no sul da Flórida, próximo a Miami, a baía de Biscayne é um paraíso para os amantes da natureza, com seus manguezais e seus ricos ecossistemas marinhos. Foto: Flickr LUIS BOETTNER
Baía de Tamales, EUA: Conhecida por sua biodiversidade, essa baía é um importante local de pesca e recreação na Califórnia. Foto: alex roberts/Wikimédia Commons
BaÃa de SÃ£o Jorge, Bermudas: Uma baÃa protegida com Ã¡guas cristalinas e formaÃ§Ãµes rochosas, a baÃa de SÃ£o Jorge Ã© um dos principais pontos turÃsticos das Bermudas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do facebook Tobacco Bay
Baía de Dublin, Irlanda: Próxima à cidade de Dublin, essa baía oferece belas vistas do litoral e uma rica fauna marinha, além de pequenas vilas encantadoras em seu entorno. Foto: Joseph Kelly Unsplash