Combina, tá? Veja sugestões geladas para tomar com café
Mas o café também tem muitas alternativas frias ou geladas. Veja algumas delícias feitas com café que vão à geladeira. Foto: YouTube/J'adore???
Sorvete de café - Misturando 1 lata de leite condensado, 1 colher de essência de baunilha, 1 lata de creme de leite e 2 colheres de café solúvel, é possível obter um sorvete saboroso, com a cafeína que nos energiza. Foto: Youtube Canal Marisa de Athayde
Também existe a versão em forma de picolé, que pode até ser feita em casa de forma simples e prática. Foto: Divulgação
Duas colheres de sobremesa de café solúvel se juntam a 40g de chocolate meio amargo, 1 colher de chá de cacau em pó, 400 ml de leite e 40g de açúcar mascavo. Se preferir faça sem o chocolate (pode usar baunilha). Foto: Divulgação Rede Oba
Para quem prefere comprar sorvete pronto, a La Basque tem o irresistível café crocante. Foto: Divulgação
A Starbucks também tem sorvete de café, com a mesma qualidade que a grife imprime à bebida. Foto: Larissa - Flickr
Outra forma de consumir café de maneira alternativa é como calda para sorvete. O sorvete pode ser de qualquer sabor, e a calda de café dá aquele complemento especial. Foto: Daniel Twal pixabay
Outra delícia é o frapê de café, feito com 1 lata de leite condensado, 2 colheres de café solúvel, 4 bolas de sorvete de creme, ,eia xícara de água e chantilly para decorar. Foto: Eudes Santana - Flickr
Há quem goste do próprio café ou do capuccino (foto) gelado, batido no liquidificador. Foto: Imagem de Denis Boldyrev por Pixabay
E as guloseimas também podem ser em forma de bolo ou torta, combinando o café com cremes diversos, por conta da criatividade e do gosto de cada um. Foto: KATIA FONSECA - Flickr
Vários chocolates também contêm café em sua composição. Também a versão ao leite como a dark, para quem prefere chocolate meio amargo. Foto: Reprodução
As balas de café também são alternativa para manter o gostinho do café sem encarar uma temperatura elevada. Foto: Youtube Canal Criando para viver melhor
Uma receita saborosa para os fÃ£s de cafÃ© Ã© o manjar, feito com 3 gemas, 3 xÃcaras de leite, 1 xÃcara de cafÃ© em infusÃ£o bem forte, 1 xÃcara e meia de aÃ§Ãºcar e 10 colheres (sopa) de maisena. Foto: Youtube Canal Nutricionista Patricia Leite
O pudim de cafÃ© tambÃ©m Ã© uma tentaÃ§Ã£o: 1 lata de leite condensado, 2 medidas (lata) de leite integral, 3 ovos e 2 colheres (sopa) de cafÃ© solÃºvel. Foto: Marcelo TrÃ€sel - Flickr
A mousse de Café é uma outra opção: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 2 colheres (sopa) de café solúvel, 200 ml de água, 2 envelopes de gelatina incolor. Foto: Youtube Canal Cocina Conmigo
Em para fechar a galeria, milkshake de café: 3 xícaras de sorvete de creme, 1 xícara de leite; 6 colheres de licor de café, 1/2 xícara de infusão de café forte e calda de chocolate. Foto: J Oshiro e Rodrigo Arabori - Flickr
