Já foi em alguma? As menores cidades brasileiras em território

    1° lugar: Santa Cruz de Minas - Estado brasileiro: Minas Gerais - Área territorial: 3,565 km². População: 8.100 habitantes Foto: Youtube/ Valner Barros
    2° lugar: Águas de São Pedro - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 3,612 km². População: 2.700 habitantes. Foto: Youtube/ MAC Drones
    3° lugar: São Caetano do Sul - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 15,331 km². População: 162 mil habitantes. Foto: Youtube/ BlaFilmes
    4° lugar: Poá - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 17,264 km². População: 119 mil habitantes. Foto: Youtube/ PJM DRONE - IMAGENS AÉREAS EM 4K
    5° lugar: Jandira - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 17,449 km². População: 119 mil habitantes. Foto: Youtube/ Doddy Araújo
    6° lugar: Fernando de Noronha - Estado brasileiro: Pernambuco - Área territorial: 18,609 km². População: 3.100 habitantes. Cabe destacar que Fernando de Noronha é um arquipélago considerado um 'distrito' pernambucano. Tanto que não tem eleição municipal. Foto: Youtube/ CAR.BLOG.BR
    7° lugar: Nilópolis - Estado brasileiro: Rio de Janeiro - Área territorial: 19,393 km². População: 162 mil habitantes. Foto: Youtube/ Kelsen Marcondes Porto
    8° lugar: General Maynard - Estado brasileiro: Sergipe - Área territorial: 19,793 km². População: 3 mil habitantes. Foto: Youtube/ Viajando Todo o Brasil
    9° lugar: Taboão da Serra - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 20,388 km² . População: 294 mil habitantes. Foto: Youtube/ Junior Lopes Drone
  • 10Â° lugar: Toritama - Estado brasileiro: Pernambuco - Ãrea territorial: 25,704 kmÂ². PopulaÃ§Ã£o: 46 mil habitantes.
    10Â° lugar: Toritama - Estado brasileiro: Pernambuco - Ãrea territorial: 25,704 kmÂ². PopulaÃ§Ã£o: 46 mil habitantes. Foto: Youtube/ TV Zaine
    11° lugar: Senador Georgino Avelino - Estado brasileiro: Rio Grande do Norte - Área territorial: 26,100 km². População: 4.500 habitantes. Foto: Youtube/ Takeshi Kobayashi
    12° lugar: Borborema - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 26,107 km². População: 16 mil habitantes.. Foto: Youtube/ Viajando Todo o Brasil
    13° lugar: Duas Estradas - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 27,012 km². População: 3.500 habitantes Foto: Youtube/ Visto Por Último
    14° lugar: Esteio - Estado brasileiro: Rio Grande do Sul - Área territorial: 27,676 km². População: 83 mil habitantes. Foto: Youtube/ Luis Roque Klering
    15° lugar: Bayeux - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 27,705 km². População: 97 mil habitantes. Foto: Youtube/ Takeshi Kobayashi
    16° lugar: Santa Luzia do Norte - Estado brasileiro: Alagoas - Área territorial: 28,857 km². População: 7.300 habitantes. Foto: Youtube/ PJM DRONE - IMAGENS AÉREAS EM 4K
    17° lugar: Ferraz de Vasconcelos - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 29,564 km². População: 196 mil habitantes. Foto: Youtube/ DUIM ALADO
    18° lugar: Cabedelo - Estado brasileiro: Paraíba - Área territorial: 29,873 km². População: 69 mil habitantes. Foto: Youtube/ Alan Henrique EU AMO A PARAÍBA
    19° lugar: Diadema - Estado brasileiro: São Paulo - Área territorial: 30,732 km². População: 427 mil habitantes. Foto: Youtube/ DroneABC
    20° lugar: Lucrécia - Estado brasileiro: Rio Grande do Norte - Área territorial: 30,931 km². População: 4 mil habitantes. Foto: Youtube/ Viajando Todo o Brasil
