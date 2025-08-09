Pastas e cremes para passar no pão turbinam e transformam o lanche da tarde

Assine
  • Entre as opções mais versáteis e funcionais está o creme de amendoim, que vai muito além do sabor característico e adocicado. Rico em potássio e magnésio, ele auxilia na prevenção de câimbras e na recuperação muscular, sendo muito indicado para quem busca hipertrofia.
  • Além disso, é uma fonte hipercalórica natural, ideal para quem precisa de energia extra. Seu consumo moderado contribui para a saúde dos ossos, prevenindo a perda óssea, especialmente após a menopausa.
  • E para quem pensa em emagrecer, a saciedade promovida por ele pode ser uma grande aliada - mas sempre com moderaÃ§Ã£o: o ideal Ã© limitar o consumo a duas colheres por dia.
  • Além do creme de amendoim, o universo dos patês e pastas é muito variado e agrada a todos os gostos. Vamos começar com o patê de ervas finas; uma ótima pedida.
  • Feito com uma base de cream cheese ou maionese, leva uma combinação aromática de salsinha, cebolinha, manjericão e outras ervas frescas. O resultado é um sabor suave, ideal para pães integrais ou torradas, funcionando também como recheio para sanduíches.
  • Já o requeijão é um derivado lácteo cremoso, feito a partir da mistura de leite, creme de leite e sal. Fonte de cálcio e proteínas, é versátil e saboroso, ideal para acompanhar pães, torradas e receitas.
  • Uma opção mais robusta é o tradicional patê de fígado, que remete a receitas clássicas da culinária europeia. Ele é preparado com fígado de frango ou de boi, refogado com cebola, alho e temperos, depois processado com manteiga e, às vezes, creme de leite.
  • Além do sabor marcante, o patê de fígado é uma excelente fonte de ferro e vitamina A, sendo indicado para combater a anemia. Seu consumo, porém, deve ser moderado, especialmente por pessoas com restrições relacionadas ao colesterol.
  • Já o patê de presunto agrada principalmente quem busca um sabor mais suave e familiar. Ele é feito com presunto cozido processado com requeijão ou maionese e um toque de temperos como mostarda e pimenta-do-reino.
  • Fácil de preparar, fica pronto em poucos minutos e combina muito bem com pães frescos, criando um lanche prático para qualquer hora do dia.
  • Entre os mais populares está o cream cheese, que apesar de simples, é um verdadeiro coringa. Com textura cremosa e sabor leve, pode ser consumido puro ou servir de base para outros patês. É uma excelente opção para quem gosta de algo mais neutro.
  • Para paladares mais intensos, o patê de alho é uma escolha certeira. Feito com alho triturado, azeite, sal e, às vezes, um pouco de leite para dar consistência, ele traz um toque picante e combina muito bem com pães de casca crocante ou mesmo para acompanhar churrascos.
  • Outro clÃ¡ssico Ã© o patÃª de atum, que une sabor e praticidade. Preparado com atum em lata, maionese, limÃ£o e temperos, Ã© uma excelente fonte de proteÃ­nas e ÃŽmega-3. Ideal para quem quer uma opÃ§Ã£o nutritiva e fÃ¡cil de fazer.
  • Já o homus é uma pasta cremosa feita de grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), limão, alho e azeite. Rico em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, dá energia, melhora a digestão e contribui para a saúde cardiovascular.
  • O patê de frango é outro queridinho nas mesas brasileiras. Normalmente feito com peito de frango desfiado, maionese, cenoura ralada e temperos como salsinha e cebolinha, é uma escolha leve e nutritiva. Além disso, é ótimo para rechear sanduíches naturais.
  • Já para quem prefere doces, o creme de avelã é uma tentação à parte. Feito com avelãs torradas, cacau e açúcar, é um clássico das manhãs e lanches ao redor do mundo.
  • Embora seja saboroso, é importante lembrar que costuma ter alto teor calórico e de açúcar. Dessa forma deve ser consumido com moderação.
  • Ele pode ser passado no pÃ£o - bisnaguinha Ã© uma boa pedida -, usado como recheio de panquecas ou atÃ© para complementar frutas como morangos e bananas.
  • A pasta de ricota é uma alternativa leve e saudável. Feita apenas com ricota amassada, um fio de azeite e ervas a gosto, é uma opção rica em proteínas e com baixo teor de gordura, ideal para quem busca algo mais equilibrado no dia a dia.
  • O patê de azeitona é uma ótima sugestão para quem aprecia sabores mais salgados e marcantes. Feito com azeitonas pretas ou verdes trituradas, azeite e temperos, é perfeito para acompanhar pães artesanais ou como entrada em um jantar.
  • Por fim, o patê de berinjela conquista quem gosta de um sabor defumado e levemente adocicado. Preparado geralmente com berinjela assada, alho, azeite e limão, é uma opção saudável, com poucas calorias e muito sabor.
  • Ao incluir diferentes pastas e patês no dia a dia, o lanche ou café da manhã ganha variedade e sabor. Cada receita tem suas particularidades, com ingredientes que combinam nutrição e prazer gastronômico.
  • Vale a pena testar novas combinações, ajustar os temperos ao gosto pessoal e aproveitar os benefícios que muitos desses alimentos podem trazer para a saúde. Um pouco de criatividade faz toda a diferença na hora de montar o pão perfeito.
