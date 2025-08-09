Assine
Mosteiro à beira do precipício ‘desafia’ visitantes; teria coragem?

  • Trata-se do mosteiro suspenso de Hanging, também conhecido como Mosteiro Xuankong ou templo suspenso.
    Trata-se do mosteiro suspenso de Hanging, também conhecido como Mosteiro Xuankong ou templo suspenso. Foto: Gisling/Wikimédia Commons
  • O mosteiro foi erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. A cidade mais próxima é Datong, localizada a cerca de 65 km de distância.
    O mosteiro foi erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. A cidade mais próxima é Datong, localizada a cerca de 65 km de distância. Foto: Charlie fong/Wikimédia Commons
  • O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang.
    O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. Foto: Zhangzhugang/Wikimédia Commons
  • De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.
    De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã. Foto: G41rn8/Wikimédia Commons
  • Esse templo suspenso da China está entre os mais remotos do mundo por sua localização distante de centros urbanos.
    Esse templo suspenso da China está entre os mais remotos do mundo por sua localização distante de centros urbanos. Foto: Flickr Glenn
  • O mosteiro tem um ambiente considerado ideal pelos monges para a prática da meditação.
    O mosteiro tem um ambiente considerado ideal pelos monges para a prática da meditação. Foto: Reprodução do X @SantanuB01
  • O Mosteiro Xuankong sustenta-se na colina com vigas esculpidas dentro das rochas. Ele é rodeado pelo barranco.
    O Mosteiro Xuankong sustenta-se na colina com vigas esculpidas dentro das rochas. Ele é rodeado pelo barranco. Foto: Zhangzhugang/Wikimédia Commons
  • Essas vigas transversais do templo ficam afixadas em aberturas que foram engendradas nas formações rochosas.
    Essas vigas transversais do templo ficam afixadas em aberturas que foram engendradas nas formações rochosas. Foto: Steve Cadman/Wikimédia Commons
  • O local em que a estrutura do mosteiro repousa e sua grandiosidade costumam fascinar os turistas que visitam a região.
    O local em que a estrutura do mosteiro repousa e sua grandiosidade costumam fascinar os turistas que visitam a região. Foto: G41rn8/Wikimédia Commons
  • A estrutura do mosteiro se confunde com a natureza local, o que passa ao observador a impressão de tratar-se de um corpo contínuo.
    A estrutura do mosteiro se confunde com a natureza local, o que passa ao observador a impressão de tratar-se de um corpo contínuo. Foto: Flickr Evan Chakroff
  • Há em seu interior salas decoradas que se misturam com formações naturais em seus espaços, como nas escadarias.
    Há em seu interior salas decoradas que se misturam com formações naturais em seus espaços, como nas escadarias. Foto: Flickr Evan Chakroff
  • Ao todo, são 40 salas dentro do mosteiro que se comunicam por um labirinto de passagens.
    Ao todo, são 40 salas dentro do mosteiro que se comunicam por um labirinto de passagens. Foto: Reprodução do X @Chelbacheb
  • Os turistas que se deslocam para a região podem passear pelas partes internas do mosteiro e conhecer detalhes das religiões praticadas pelos chineses.
    Os turistas que se deslocam para a região podem passear pelas partes internas do mosteiro e conhecer detalhes das religiões praticadas pelos chineses. Foto: Namiac/Wikimédia Commons
  • A construção chinesa data de mais de 1.500 anos e tem como peculiaridade o fato de reunir três religiões: budismo, confucionismo e taoísmo.
    A construção chinesa data de mais de 1.500 anos e tem como peculiaridade o fato de reunir três religiões: budismo, confucionismo e taoísmo. Foto: Nicor/Wikimédia Commo
  • O mosteiro conta com estátuas de Buda, Confúcio e Lao-Tsé, lideranças espirituais das três religiões, ou filosofias religiosas.
    O mosteiro conta com estátuas de Buda, Confúcio e Lao-Tsé, lideranças espirituais das três religiões, ou filosofias religiosas. Foto: Doron/Wikimédia Commons
  Essas são as três religiões predominantes na China, país que é a segunda maior economia do mundo.
    Foto: wikimedia commons Haluk Comertel
  • A China também ocupa o segundo lugar no ranking de países mais populosos do mundo. Com 1,425 bilhão de habitantes, só perde para a Índia, que tem população de 1,441 bilhão, segundo os dados de 2024.
    A China também ocupa o segundo lugar no ranking de países mais populosos do mundo. Com 1,425 bilhão de habitantes, só perde para a Índia, que tem população de 1,441 bilhão, segundo os dados de 2024. Foto: Yinan Chen por Pixabay
  • Um ditado chinês descreve a religiosidade no país da seguinte forma: “Todo chinês é taoista em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte”.
    Um ditado chinês descreve a religiosidade no país da seguinte forma: “Todo chinês é taoista em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte”. Foto: Yan Ke/Unsplash
