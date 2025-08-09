Chega a sair fumaça: Rio mais quente do mundo é no Brasil

“Para os cientistas, era pouco provável que aquilo fosse mais do que uma lenda. Estava quase me conformando com as respostas até que, em um jantar na casa dos meus tios, minha tia Guida insistiu que havia visto um rio fervilhante durante uma visita a um xamã. E assim começou a nossa jornada”, afirmou. Foto: Divulgação