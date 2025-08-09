Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Origem do selo, um dos objetos mais queridos dos colecionadores

FL
Flipar
  • Popularmente conhecidos como "Olhos-de-Boi" devido ao seu formato arredondado, esses selos foram um marco na história das comunicações do país, colocando o Brasil entre as primeiras nações a adotar esse sistema.
    Popularmente conhecidos como "Olhos-de-Boi" devido ao seu formato arredondado, esses selos foram um marco na história das comunicações do país, colocando o Brasil entre as primeiras nações a adotar esse sistema. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o "Penny Black" três anos antes, em 1840.
    Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o "Penny Black" três anos antes, em 1840. Foto: General Post Office of the United Kingdom of Great Britain and Ireland/wikimedia commons
  • Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional.
    Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional. Foto: Thimo Pedersen Unsplash
  • No Brasil, o "Olho de Boi" foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época.
    No Brasil, o "Olho de Boi" foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19.
    Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19. Foto: divulgação/correios
  • Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais.
    Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais. Foto: divulgação/correios
  • Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres.
    Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres. Foto: divulgação/correios
  • Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020.
    Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020. Foto: reprodução
  • Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador.
    Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador. Foto: Banco de Imagem da Câmara dos Deputados/Wikimidia Commons
  • Junto aos Correios, ele dirigiu o filme "Uma viagem pelo universo dos Selos", que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas.
    Junto aos Correios, ele dirigiu o filme "Uma viagem pelo universo dos Selos", que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas. Foto: reprodução
  • A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais.
    A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais. Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
  • Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam.
    Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam. Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
  • Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos.
    Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos. Foto: Newton Cavalcanti wikimedia commons
  • A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância.
    A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros.
    Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros. Foto: wikimedia commons/ Ridiculopathy
  • Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura.
    Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura. Foto: divulgação/rio 2016
  • Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos.
    Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos. Foto: wikimedia commons/Ridiculopathy
  • Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura.
    Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura. Foto: divulgação/ascom
  • Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design.
    Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design. Foto: divulgação/correios
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay