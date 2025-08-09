Assine
Culinária apimentada: comidas ardidas de diversos países

  • México - Mole Poblano: Um molho espesso e rico que combina pimentas secas (como ancho e mulato), especiarias e chocolate, servido com carne.
    México - Mole Poblano: Um molho espesso e rico que combina pimentas secas (como ancho e mulato), especiarias e chocolate, servido com carne. Foto: AlejandroLinaresGarcia - wikimedia commons
  • México - Tacos al Pastor: Carne marinada em uma mistura de pimentas, como guajillo e ancho, servida em tortilhas com abacaxi, cebola e coentro.
    México - Tacos al Pastor: Carne marinada em uma mistura de pimentas, como guajillo e ancho, servida em tortilhas com abacaxi, cebola e coentro. Foto: Matt Saunders - wikimedia commons
  • Tailândia - Tom Yum: Uma sopa picante e azeda, feita com pimenta tailandesa, capim-limão e camarão.
    Tailândia - Tom Yum: Uma sopa picante e azeda, feita com pimenta tailandesa, capim-limão e camarão. Foto: Takeaway wikimedia commons
  • Tailândia - Som Tam (Salada de Mamão Verde): Uma salada refrescante e extremamente picante, feita com pimentas vermelhas, mamão verde ralado, molho de peixe e amendoim.
    Tailândia - Som Tam (Salada de Mamão Verde): Uma salada refrescante e extremamente picante, feita com pimentas vermelhas, mamão verde ralado, molho de peixe e amendoim. Foto: Takeaway wikimedia commons
  • Índia - Vindaloo: Um curry originário de Goa, conhecido por sua intensidade e uso de pimentas fortes.
    Índia - Vindaloo: Um curry originário de Goa, conhecido por sua intensidade e uso de pimentas fortes. Foto: Adriao wikimedia commons
  • Índia - Bhut Jolokia Curry: Feito com uma das pimentas mais ardidas do mundo, o Bhut Jolokia (pimenta fantasma).
    Índia - Bhut Jolokia Curry: Feito com uma das pimentas mais ardidas do mundo, o Bhut Jolokia (pimenta fantasma). Foto: Reprodução YouTube khao peeyo mast jiyo
  • Coreia do Sul - Kimchi: Um prato icônico de vegetais fermentados, geralmente repolho ou nabo, temperado com pimenta vermelha em pó (gochugaru).
    Coreia do Sul - Kimchi: Um prato icônico de vegetais fermentados, geralmente repolho ou nabo, temperado com pimenta vermelha em pó (gochugaru). Foto: ????? wikimedia commons
  • Coreia do Sul - Tteokbokki: Bolinhos de arroz cozidos em um molho apimentado à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada).
    Coreia do Sul - Tteokbokki: Bolinhos de arroz cozidos em um molho apimentado à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada). Foto: Popo le Chien - wikimedia commons
  • Etiópia - Doro Wat: Um ensopado apimentado de frango feito com berbere, uma mistura de especiarias rica em pimenta e ervas.
    Etiópia - Doro Wat: Um ensopado apimentado de frango feito com berbere, uma mistura de especiarias rica em pimenta e ervas. Foto: stu_spivack - wikimedia commons
  • Etiópia - Shiro Wat: Um prato vegetariano à base de farinha de grão-de-bico, com sabor marcante e picante, também usando berbere.
    Etiópia - Shiro Wat: Um prato vegetariano à base de farinha de grão-de-bico, com sabor marcante e picante, também usando berbere. Foto: Temesgen Woldezion wikimedia commons
  • China (Região de Sichuan) - Mapo Tofu: Tofu cozido em um molho picante e entorpecente, feito com pimentas de Sichuan e pasta de feijão apimentada.
    China (Região de Sichuan) - Mapo Tofu: Tofu cozido em um molho picante e entorpecente, feito com pimentas de Sichuan e pasta de feijão apimentada. Foto: Guilhem Vellut wikimedia commons
  • China - Hot Pot Sichuan: Uma panela fervente com caldo apimentado e aromático, onde se cozinham carnes e vegetais.
    China - Hot Pot Sichuan: Uma panela fervente com caldo apimentado e aromático, onde se cozinham carnes e vegetais. Foto: Praneeth Thalla wikimedia commons
  • Embora a pimenta não seja onipresente na culinária brasileira, algumas regiões, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela é essencial para o sabor e a autenticidade. Além disso, o uso de molhos de pimenta caseiros é muito comum como acompanhamento em todo o país.
    Embora a pimenta não seja onipresente na culinária brasileira, algumas regiões, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela é essencial para o sabor e a autenticidade. Além disso, o uso de molhos de pimenta caseiros é muito comum como acompanhamento em todo o país. Foto: DJM wikimedia commons
  • Vatapá (Bahia) - Um prato de influência africana, feito com camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e pão ou farinha. A pimenta-malagueta é usada para dar o toque apimentado.
    Vatapá (Bahia) - Um prato de influência africana, feito com camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e pão ou farinha. A pimenta-malagueta é usada para dar o toque apimentado. Foto: YouTube/Nandu Andrade
  • Moqueca (Bahia e Espírito Santo) - Prato de peixe ou frutos do mar cozidos em leite de coco, azeite de dendê (na versão baiana) e temperos como pimenta dedo-de-moça ou malagueta.
    Moqueca (Bahia e Espírito Santo) - Prato de peixe ou frutos do mar cozidos em leite de coco, azeite de dendê (na versão baiana) e temperos como pimenta dedo-de-moça ou malagueta. Foto: - Divulgação Restaurante Moqueca do Garcia
  • Pato no Tucupi (Pará) - Um prato amazônico, feito com tucupi (um caldo amarelo fermentado da mandioca) e jambu. A pimenta-de-cheiro, típica da região, é usada para intensificar o sabor.
    Pato no Tucupi (Pará) - Um prato amazônico, feito com tucupi (um caldo amarelo fermentado da mandioca) e jambu. A pimenta-de-cheiro, típica da região, é usada para intensificar o sabor. Foto: Reprodução/julianamonjardim
  • Baião de Dois com Pimenta (Nordeste) - Apesar de não ser naturalmente apimentado, muitas receitas de baião de dois levam pimenta-de-cheiro ou malagueta como toque opcional.
    Baião de Dois com Pimenta (Nordeste) - Apesar de não ser naturalmente apimentado, muitas receitas de baião de dois levam pimenta-de-cheiro ou malagueta como toque opcional. Foto: - Reprodução Youtube Panelaterapia
  • Caldo de Piranha (Pantanal e Amazônia) - Uma sopa feita com carne de piranha, rica em temperos e onde a pimenta-de-cheiro ou a malagueta é usada para realçar o sabor.
    Caldo de Piranha (Pantanal e Amazônia) - Uma sopa feita com carne de piranha, rica em temperos e onde a pimenta-de-cheiro ou a malagueta é usada para realçar o sabor. Foto: reprodução YouTube Receitas Práticas da Vanuza
