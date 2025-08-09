Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Veja países sem nenhum brasileiro morando

FL
Flipar
  • ANDORRA (Europa) - População: 80 mil - Capital: Andorra-a-velha
    ANDORRA (Europa) - População: 80 mil - Capital: Andorra-a-velha Foto: Tomasz Hanarz por Pixabay
  • BUTÃO (Ásia) - População: 778 mil - Capital: Timphu
    BUTÃO (Ásia) - População: 778 mil - Capital: Timphu Foto: Kishore Jain por Pixabay
  • COMORES (África) - População: 820 mil - Capital: Moroni
    COMORES (África) - População: 820 mil - Capital: Moroni Foto: Sascha Grabow wikimedia commons
  • DJIBUTI (África) - População: 1,1 milhão - Capital: Djibuti
    DJIBUTI (África) - População: 1,1 milhão - Capital: Djibuti Foto: Francisco Anzola wikimedia commons
  • DOMINICA (América do Norte) - População: 71 mil - Capital: Roseau
    DOMINICA (América do Norte) - População: 71 mil - Capital: Roseau Foto: Pixabay
  • ERITREIA (África) - População: 3,6 milhões - Capital: Asmara
    ERITREIA (África) - População: 3,6 milhões - Capital: Asmara Foto: wikimedia commons
  • GRANADA (América do Norte) - População: 124 mil - Capital: São Jorge.
    GRANADA (América do Norte) - População: 124 mil - Capital: São Jorge. Foto: Jhwelsch wikimedia commons
  • IÊMEN (Oriente Médio) - População: 32 milhões - Capital: Saná
    IÊMEN (Oriente Médio) - População: 32 milhões - Capital: Saná Foto: The Dark Angle - Flickr
  • ILHAS COOK (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Avarua
    ILHAS COOK (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Avarua Foto: Creative Commons
  • ILHAS MARSHALL (Oceania) - População: 43 mil - Capital: Majuro
    ILHAS MARSHALL (Oceania) - População: 43 mil - Capital: Majuro Foto: mrlins wikimedia commons
  • ILHAS SALOMÃO (Oceania) - População: 708 mil - Capital: Honiara
    ILHAS SALOMÃO (Oceania) - População: 708 mil - Capital: Honiara Foto: Divulgação google.com/travel
  • LESOTO (África) - População: 2,2 milhões - Capital: Maseru
    LESOTO (África) - População: 2,2 milhões - Capital: Maseru Foto: Michael Denne wikimedia commons
  • LIECHTENSTEIN (Europa) - População: 39 mil - Capital: Vaduz
    LIECHTENSTEIN (Europa) - População: 39 mil - Capital: Vaduz Foto: Pixabay
  • MAURICIO (África) - População: 1,2 milhão - Capital: Porto Luís
    MAURICIO (África) - População: 1,2 milhão - Capital: Porto Luís Foto: Peter Kuchar (pkuchar) - wikimedia commons
  • NAURU (Oceania) - População: 12 mil - Capital: Yaren
    NAURU (Oceania) - População: 12 mil - Capital: Yaren Foto: Wawirck Biggs - Flickr
  • QUIRIBATI (Oceania) - População: 128 mil - Capital: Tarawa
    QUIRIBATI (Oceania) - População: 128 mil - Capital: Tarawa Foto: Government of Kiribati - Wikimédia Commons
  • PALAU (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Ngerulmud
    PALAU (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Ngerulmud Foto: Binter wikimedia commons
  • REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (África) - População: 5,4 milhões - Capital: Bangui
    REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (África) - População: 5,4 milhões - Capital: Bangui Foto: Afrika Force wikimedia commons
  • SAMOA (Oceania) - População: 218 mil - Capital: Apia
    SAMOA (Oceania) - População: 218 mil - Capital: Apia Foto: Simon_sees wikimedia commons
  • SÃO VICENTE E GRANADINAS (América do Norte) - População: 104 mil - Capital: Kingstown
    SÃO VICENTE E GRANADINAS (América do Norte) - População: 104 mil - Capital: Kingstown Foto: Richard Todd por Pixabay
  • TONGA (Oceania) - População: 106 mil - Capital: Nucualofal
    TONGA (Oceania) - População: 106 mil - Capital: Nucualofal Foto: Preetam Rai wikimedia commons
  • TURQUEMENISTÃO (Ásia) - População: 6,3 milhões - Capital: Asgabade
    TURQUEMENISTÃO (Ásia) - População: 6,3 milhões - Capital: Asgabade Foto: Mil.ru wikimedia commons
  • TUVALU (Oceania) - População: 11 mil - Capital: Funafuti
    TUVALU (Oceania) - População: 11 mil - Capital: Funafuti Foto: Blogtrotters - Flickr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay