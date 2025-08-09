Flipar
Veja países sem nenhum brasileiro morando
-
ANDORRA (Europa) - População: 80 mil - Capital: Andorra-a-velha Foto: Tomasz Hanarz por Pixabay
-
BUTÃO (Ásia) - População: 778 mil - Capital: Timphu Foto: Kishore Jain por Pixabay
-
COMORES (África) - População: 820 mil - Capital: Moroni Foto: Sascha Grabow wikimedia commons
-
DJIBUTI (África) - População: 1,1 milhão - Capital: Djibuti Foto: Francisco Anzola wikimedia commons
-
-
DOMINICA (América do Norte) - População: 71 mil - Capital: Roseau Foto: Pixabay
-
ERITREIA (África) - População: 3,6 milhões - Capital: Asmara Foto: wikimedia commons
-
GRANADA (América do Norte) - População: 124 mil - Capital: São Jorge. Foto: Jhwelsch wikimedia commons
-
-
IÊMEN (Oriente Médio) - População: 32 milhões - Capital: Saná Foto: The Dark Angle - Flickr
-
ILHAS COOK (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Avarua Foto: Creative Commons
-
ILHAS MARSHALL (Oceania) - População: 43 mil - Capital: Majuro Foto: mrlins wikimedia commons
-
-
ILHAS SALOMÃO (Oceania) - População: 708 mil - Capital: Honiara Foto: Divulgação google.com/travel
-
LESOTO (África) - População: 2,2 milhões - Capital: Maseru Foto: Michael Denne wikimedia commons
-
LIECHTENSTEIN (Europa) - População: 39 mil - Capital: Vaduz Foto: Pixabay
-
-
MAURICIO (África) - População: 1,2 milhão - Capital: Porto Luís Foto: Peter Kuchar (pkuchar) - wikimedia commons
-
NAURU (Oceania) - População: 12 mil - Capital: Yaren Foto: Wawirck Biggs - Flickr
-
QUIRIBATI (Oceania) - População: 128 mil - Capital: Tarawa Foto: Government of Kiribati - Wikimédia Commons
-
-
PALAU (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Ngerulmud Foto: Binter wikimedia commons
-
REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (África) - População: 5,4 milhões - Capital: Bangui Foto: Afrika Force wikimedia commons
-
SAMOA (Oceania) - População: 218 mil - Capital: Apia Foto: Simon_sees wikimedia commons
-
-
SÃO VICENTE E GRANADINAS (América do Norte) - População: 104 mil - Capital: Kingstown Foto: Richard Todd por Pixabay
-
TONGA (Oceania) - População: 106 mil - Capital: Nucualofal Foto: Preetam Rai wikimedia commons
-
TURQUEMENISTÃO (Ásia) - População: 6,3 milhões - Capital: Asgabade Foto: Mil.ru wikimedia commons
-
-
TUVALU (Oceania) - População: 11 mil - Capital: Funafuti Foto: Blogtrotters - Flickr