Flipar
Chapadas brasileiras são destinos imperdíveis na natureza; conheça
-
Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vÃ£o alÃ©m das praias. Foto: Silvana kelly akamine oroides/WikimÃ©dia Commons
-
Chapadas são formações geográficas com extensas áreas elevadas, apresentando topo plano ou quase plano. Foto: Caio Vilela /Wikimédia Commons
-
Originam-se de eventos geológicos que se sucederam ao longo de bilhões de anos. Foto: Flickr/Pedro Afonso Grecco Julien
-
O Brasil tem 7 chapadas que se destacam como lugares de paisagem deslumbrante e opções de convívio com a Natureza, com atividades de entretenimento e de esporte, em terra e na água. Foto: Flickr/danielmonteiro
-
-
Chapada Diamantina - BA: É uma região montanhosa localizada na Bahia, composta por 24 municípios, a 420 km da capital Salvador. É conhecida por suas trilhas e cachoeiras. As cidades mais visitadas na região são Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Andaraí e Igatu. Foto: Sanjayfm/Wikimédia Commons
-
Foi cenário da corrida do diamante no século XIX, possuindo vasta história cultural e geológica. A Chapada Diamantina é um destino popular para ecoturismo e trekking, atraindo visitantes em busca de aventuras ao ar livre e paisagens inesquecíveis. Foto: Flickr/klasrabenschlag
-
Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em GoiÃ¡s, a 400 km de GoiÃ¢nia, Ã© uma Ã¡rea de preservaÃ§Ã£o ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa regiÃ£o de cerrado abriga formaÃ§Ãµes rochosas, cÃ¢nions, rios e vasta biodiversidade. Foto: Flickr/danielmonteiro
-
-
Veadeiros Ã© um destino popular para trilhas e contemplaÃ§Ã£o da natureza. AlÃ©m disso, Ã© famosa por suas prÃ¡ticas holÃsticas e esotÃ©ricas, atraindo visitantes em busca de bem-estar e conexÃ£o espiritual. Foto: Flickr/danielmonteiro
-
Chapada dos Guimarães – MT: Fica a cerca de 60 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e é famosa pela cachoeira Véu de Noiva. Oferece diversas atrações, como cânions, cavernas. Foto: Rafaelsoares/Wikimédia Commons
-
A Chapada dos Guimarães possui sítios arqueológicos com pinturas rupestres, revelando vestígios da ocupação pré-histórica. É um destino procurado para ecoturismo, trilhas e atividades ao ar livre. Foto: Maíra Arantes Leite Wick/Wikimédia Commons
-
-
Chapada das Mesas - MA: No sudoeste do Maranhão, próxima ao Tocantins, é procurada por muitos turistas que aproveitam para conhecer a Chapada das Mesas e o Jalapão, trajeto conhecido como "Jalapada". Foto: Flickr/josecastelo.com
-
Apresenta cachoeiras, cânions, pinturas rupestres e o Morro do Chapéu, com sua característica forma de mesa, considerado um dos picos mais importantes do Brasil. Foto: Flickr/deltafrut
-
Chapada do Araripe - CE: Localizada na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, destaca-se pelos sítios paleontológicos. Quem gosta de história pode conhecer os percursos feitos pelos indígenas Kariri e pelos cangaceiros da época de Lampião. Foto: Paulohenrique.fotografias/Wikimédia Commons
-
-
A Chapada do Araripe possui variedade de plantas e animais. Destaca-se ainda pelo Geopark Araripe, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio geológico e paleontológico. Foto: Aline M. Ghilardi / Ministério do Turismo
-
Chapada dos Parecis - MT: Próxima à fronteira com a Bolívia, destaca-se pela diversidade de cachoeiras, águas cristalinas e morros, grande parte em terras demarcadas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).. Foto: Divulgação
-
A área abriga uma Cidade de Pedra, que conta rochas diferenciadas, além do Rio Verde e as cachoeiras Salto Belo e Salto Utiariti. Foto: Divulgação
-
-
Chapada dos Guarani – SP: Pouca conhecida, localizada em São Paulo, a chapada tem como principal atração o Parque Ecológico da Ponte Amarela, com suas cachoeiras, acima do Aquífero Guarani. Foto: Flickr/Brüner
-
É recomendado evitar os meses de chuva, pelo risco de tromba d'água. E também o inverno, devido às temperaturas negativas que assolam a região no período. Foto: - Divulgação