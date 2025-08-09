Paisagens de tirar o fôlego: veja os melhores Parques Nacionais do Brasil

Parque Nacional do Pico da Neblina, Amazonas: Essa reserva natural fica localizada no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela. Criado em 1979, o parque é um dos mais remotos e menos acessíveis do país, abrangendo uma área de aproximadamente 2,2 milhões de hectares. O grande destaque do parque é o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com cerca de 2.995 metros de altitude. Foto: Flickr edgar fagundes