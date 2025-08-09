Flipar
Estigmatizado pelas muambas, Paraguai impressiona pela beleza
Mas o Paraguai também tem belezas que são motivo de orgulho para os nativos e que atraem turistas. Veja alguns locais que fazem parte do roteiro de visitação. Foto: Tetsumo/Wikimedia Commons
Assunção, a capital, fica à margem do rio Paraguai - na baía de Assunção, que tem uma bela paisagem. A cidade abriga monumentos e museus sobre a história do país Foto: Bleff wikimedia commons
Palácio de Los López (Assunção) - Sede do governo paraguaio, é uma construção em estilo neoclássico e neorrenascentista ao lado da Baía de Assunção. Foto: divulgação Trip Advisor
Panteón de Los Heroes (Assunção) - Sua construção começou em 1863, como templo católico, mas a obra parou durante a Guerra do Paraguai. Em 1929, o trabalho foi retomado e a igreja foi inaugurada em 1936, tendo também uma função de panteão (mausoléu), com restos mortais de heróis nacionais. Foto: Commons Wikimedia
Casa de La Independencia (Assunção) - É uma casa construída em 1772 que funciona como museu, pois foi palco de conspirações que culminaram na independência do país em 1811. Tem paredes de adobe e teto de telhas, em estilo colonial. Foto: Commons Wikimedia
Museo Del Barro (Assunção) - Fundado em 1979, é uma instituição particular que abriga peças de cerâmica pré-colombiana e peças feitas em argila e barro por tribos indígenas. Também tem obras em madeira e renda. Foto: Divulgação / Museo del Barro de Asunción
Salto Cristal - A 160 km de Assunção, essa cachoeira é um dos lugares favoritos no país para a prática do ecoturismo. Além de contemplar paisagens naturais de grande beleza, as pessoas podem se banhar numa piscina natural de 17m de profundidade. Foto: divulgação viator.com
O Salto também atrai quem gosta de praticar snorkel, escalada, caminhada e rapel. Com proteção, é possível caminhar por trilhas entre as árvores. Foto: divulgação joyalife
MissÃµes JesuÃticas da SantÃssima Trindade de ParanÃ¡ Y JesÃºs de Tavarangue - ReduÃ§Ãµes de jesuÃtas no sul do paÃs, a 28 km de EncarnaciÃ³n, construÃdas em 1706. As ruÃnas foram declaradas PatrimÃŽnio Mundial da Unesco em 1993. Foto: caminodelosjesuitas.com
Essas reduções jesuíticas deram origem à cidade de Encarnación, a 370 km da capital Assunção - hoje com 127 mil habitantes. Foto: Benutzer Nepentes wikimedia commons
Encarnación é um importante polo comercial e industrial e se liga à cidade de Posadas, na Argentina, pela ponte rodoviária e ferroviária San Roque González de Santa Cruz, sobre o rio Paraná. Foto: Flickr
A cidade tem três belas praias de água doce, à margem do rio Paraná - San José, Mbói Ka'e e Pacu Cua - com areia de cor intensa, limpa, e uma orla propícia também a caminhadas. Foto: Myparaguay
EncarnaciÃ³n tambÃ©m tem o carnaval mais popular do Paraguai , com desfile de foliÃµes e alegorias, supermovimentado. Foto: Commons Wikimedia
Ciudad del Este - Situada na fronteira com o Brasil, a cidade se liga a Foz do Iguaçu, no Paraná, pela Ponte Internacional da Amizade. Foto: Flickr
Ciudad del Este é a cidade procurada por pessoas que querem comprar produtos baratos para vender no Brasil. São muitas lojas em shoppings com todo tipo de mercadoria. Foto: Flaviohmg/Wikimedia Commons
Mas a cidade também tem museus interessantes, como o Planeta 3D, com obras de arte em terceira dimensão; e o El Mensú (foto), que reúne coleções de fotos, equipamentos e ferramentas da época da fundação. Outra atração é o Lago da República, com anfiteatro ao ar livre. Foto: divulgação Trip Advisor
Gran Chaco - Vasta planície de floresta que abrange trechos de 4 países: Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. Tem 1,2 milhão de km², com climas que variam de pampas e semiárido. As temperaturas oscilam entre -7ºC e 47ºC. Foto: Flickr
O Chaco tem grande variedade de ecossistemas. E o próprio nome se origina de "checu", da língua quéchua, significando variedade de coisas. Foto: reproduão maestrovirtuale.com
Caacupé - Cidade perto do Lago de Ypacaraí, que inspirou a música de mesmo nome cantada por Perla, cantora paraguaio-brasileira. Fica a 54 km de Paraguai, tem 56 mil habitantes e tem uma bela basílica. Foto: Commons Wikimedia
Yaguarón - Cidade com 27 mil habitantes, é a terra natal de José Gaspar Francia, um dos responsáveis pela independência do país. Tem cavernas, museus e igrejas que expõem o estilo do Paraguai na época da libertação. Destaque para a Igreja San Buenaventura, com detalhes em madeira e desenhos. Foto: Panoramio
Areguá - A cidade abriga o Cerro Koi, monumento natural de formações geológicas de pedra arenisca hexagonal, sem igual na América Latina. Declarado Monumento Natural em 1993. Foto: Scolman wikimedia commons
Fechamos a galeria com o mais importante espaço cultural dedicado à memória dos índios guaranis no Paraguai. Fica em Hernandarias. Foto: Divulgação Trip Advisor
Situado à beira da Supercarretera, estrada que liga Ciudad del Este a Hernandarias e à usina de Itaipu, o Museu da Terra Guarani tem peças que contam desde a chegada dos primeiros humanos há mais de 6 mil anos até a atualidade, passando pela cultura dos guaranis e pelas missões dos jesuítas. Foto: Divulgação Trip Advisor