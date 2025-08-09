Estigmatizado pelas muambas, Paraguai impressiona pela beleza

Panteón de Los Heroes (Assunção) - Sua construção começou em 1863, como templo católico, mas a obra parou durante a Guerra do Paraguai. Em 1929, o trabalho foi retomado e a igreja foi inaugurada em 1936, tendo também uma função de panteão (mausoléu), com restos mortais de heróis nacionais. Foto: Commons Wikimedia