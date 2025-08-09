Entenda por que as frutas são tão caras no Japão

No canal Sansei, em que o youtuber Cristiano mostra seu dia a dia e curiosidades do mundo nipônico, o preço das frutas também ganhou destaque. A moeda no Japão é o iene, porém os valores aqui apresentados já estão devidamente convertidos para o real. A mini melancia, por exemplo, custa cerca de R$ 76,91. Foto: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão